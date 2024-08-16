https://uz.sputniknews.ru/20240816/novye-modeli-uzavtoproma-pereydut-na-mestnye-shiny-45232282.html

Новые модели Узавтопрома перейдут на местные шины

Новые модели Узавтопрома перейдут на местные шины

Sputnik Узбекистан

Поставщиком шин для первичной комплектации автопроизводителей Узбекистана стал ангренский шинный завод. Предприятие, которым владеет "Татнефть", адаптировало свою продукцию к конкретным моделям автомобилей.

2024-08-16T18:15+0500

2024-08-16T18:15+0500

2024-08-16T18:15+0500

эксклюзив

узбекистан

узавтопром

шины

поставки

ангрен

завод

татнефть

экономика

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Первый шинный завод в Узбекистане Birinchi Rezinotexnika Zavodi, который находится в городе Ангрене, начал поставлять шины для первичной комплектации автопроизводителей Узбекистана. Для этого завод адаптировал продукцию к конкретным моделям авто, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.С марта этого года на узбекских шинах начали ездить автомобили Damas. А до конца 2024-го на шины локального производства Bars планируют перевести модели Chevrolet Tracker и Chevrolet Onix. Строительство предприятия стоимостью $200 млн завершили в 2018 году и через год ввели в эксплуатацию. В феврале 2023-го завод выкупила Группа "Татнефть". Свою работу они начали с исследования узбекистанского рынка автомобильных шин, а также опроса конечных потребителей. В опросе приняли участие 800 автомобилистов. Он показал, что большинство людей использует авто в личных целях, а также для передвижения с семьей. При этом почти половина автомобилистов при покупке новой машины (независимо от стоимости) в первый же день меняют шины первичной комплектации. По словам Анны Гороховой, когда автомобилистов спрашивали о специфике выбора шин, то чаще всего звучало, что "шина должна быть мягкой и красивой". Она также добавила, что на разработку шины может уйти от 1 года до 4 лет. Это время необходимо для разработки, проведения сертификации, вывода продукции на рынок. Поэтому к поставке шин для первичной комплектации моделей Узавтопрома подготовка шла несколько лет. Один из важнейших этапов производства — система контроля качества. Как рассказал Гуломжон Ибрагимов, сначала происходит визуальный контроль, при котором операторы проверяют каждую шину на наличие более 100 возможных дефектов. Затем следует автоматический контроль. В настоящее время на заводе налажен полный цикл производства: от приготовления резиновой смеси до выпуска готовой продукции. В год здесь изготавливают 3 млн шин. Их поставляют не только на внутренний рынок, но и экспортируют в Россию и Казахстан. В 2025-2026 годы завод начнет выпускать новые шины, разработанные специально с учетом жаркого климата страны. Для справки: Birinchi Rezinotexnika Zavodi — первый шинный завод в Узбекистане. Он был создан в соответствии с постановлением президента РУз "О мерах по организации строительства завода резинотехнических изделий на территории свободной индустриальной зоны "Ангрен".

узбекистан

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Анна Желиховская https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/04/1c/34393060_348:50:935:637_100x100_80_0_0_067faeb5a518bb96ff950ec2641bb91d.jpg

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узбекистан автопром шины поставки