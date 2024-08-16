Новые модели Узавтопрома перейдут на местные шины
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяНовые модели Узавтопрома перейдут на местные шины
© Sputnik / Анна Желиховская
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Поставщиком шин для первичной комплектации автопроизводителей Узбекистана стал ангренский шинный завод. Предприятие, которым владеет "Татнефть", адаптировало свою продукцию к конкретным моделям автомобилей.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. Первый шинный завод в Узбекистане Birinchi Rezinotexnika Zavodi, который находится в городе Ангрене, начал поставлять шины для первичной комплектации автопроизводителей Узбекистана. Для этого завод адаптировал продукцию к конкретным моделям авто, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяНовые модели Узавтопрома перейдут на местные шины
Новые модели Узавтопрома перейдут на местные шины
© Sputnik / Анна Желиховская
С марта этого года на узбекских шинах начали ездить автомобили Damas. А до конца 2024-го на шины локального производства Bars планируют перевести модели Chevrolet Tracker и Chevrolet Onix.
"Это позволит снизить зависимость нашего автопрома от импортных комплектующих и создать новые рабочие места", — объяснил генеральный директор завода Гуломжон Ибрагимов.
Строительство предприятия стоимостью $200 млн завершили в 2018 году и через год ввели в эксплуатацию. В феврале 2023-го завод выкупила Группа "Татнефть". Свою работу они начали с исследования узбекистанского рынка автомобильных шин, а также опроса конечных потребителей.
© Sputnik / Зафар ХалиловНовые модели Узавтопрома перейдут на местные шины
Новые модели Узавтопрома перейдут на местные шины
© Sputnik / Зафар Халилов
"У меня есть понимание, как шинный рынок представлен в 40 странах мира — в Европе, Азии, Китае, США, Канаде, — рассказывает Анна Горохова директор по маркетингу бизнес направления "Шинный бизнес" Группы "Татнефть". — Но когда мы начали изучать рынок Узбекистана, то удивились, потому что здесь шины покупают по-другому. Мы изучали торговые точки на базарах, в автосалонах, шинные центры, проводили работу с продавцами-консультантами. Но этого было недостаточно, и мы поняли, что нам нужно провести исследование конечного потребителя. Такие исследования в Узбекистане не проводились".
В опросе приняли участие 800 автомобилистов. Он показал, что большинство людей использует авто в личных целях, а также для передвижения с семьей. При этом почти половина автомобилистов при покупке новой машины (независимо от стоимости) в первый же день меняют шины первичной комплектации.
По словам Анны Гороховой, когда автомобилистов спрашивали о специфике выбора шин, то чаще всего звучало, что "шина должна быть мягкой и красивой".
"А это вообще не говорит о безопасности. За поведение автомобиля и сцепление его с дорогой отвечают шины", — обращает внимание Анна Горохова.
Она также добавила, что на разработку шины может уйти от 1 года до 4 лет. Это время необходимо для разработки, проведения сертификации, вывода продукции на рынок. Поэтому к поставке шин для первичной комплектации моделей Узавтопрома подготовка шла несколько лет.
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяНовые модели Узавтопрома перейдут на местные шины
Новые модели Узавтопрома перейдут на местные шины
© Sputnik / Анна Желиховская
Один из важнейших этапов производства — система контроля качества.
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяНовые модели Узавтопрома перейдут на местные шины
Новые модели Узавтопрома перейдут на местные шины
© Sputnik / Анна Желиховская
Как рассказал Гуломжон Ибрагимов, сначала происходит визуальный контроль, при котором операторы проверяют каждую шину на наличие более 100 возможных дефектов. Затем следует автоматический контроль.
"Если шина не прошла проверку, то у нее разрезается бортовое кольцо, что исключает попадание дефектной продукции на рынок", — добавил Гуломжон Ибрагимов.
© Sputnik / Зафар ХалиловНовые модели Узавтопрома перейдут на местные шины
Новые модели Узавтопрома перейдут на местные шины
© Sputnik / Зафар Халилов
В настоящее время на заводе налажен полный цикл производства: от приготовления резиновой смеси до выпуска готовой продукции. В год здесь изготавливают 3 млн шин. Их поставляют не только на внутренний рынок, но и экспортируют в Россию и Казахстан.
В 2025-2026 годы завод начнет выпускать новые шины, разработанные специально с учетом жаркого климата страны.
"Мы хотим стать лидирующим шинным брендом в Узбекистане. Для этого нам точно нужен продукт, созданный специально для Узбекистана. В прошлом году мы провели исследование, готовим к выпуску всесезонные шины, которые можно будет использовать при зимних температурах ниже нуля и при летних жарких температурах. При создании этой шины очень важно разработать правильную резиновую смесь с определенным составом натурального каучука. Потому что именно он позволяет шине не дубеть при отрицательных температурах, то есть она сможет эффективно тормозить на снежной шуге и в гололед", — уточнила Анна Горохова.
Для справки: Birinchi Rezinotexnika Zavodi — первый шинный завод в Узбекистане. Он был создан в соответствии с постановлением президента РУз "О мерах по организации строительства завода резинотехнических изделий на территории свободной индустриальной зоны "Ангрен".