https://uz.sputniknews.ru/20240402/shinnyy-zavod-v-uzbekistane-budet-postavlyat-produktsiyu-dlya-avtomobiley-damas-43245257.html
Шинный завод в Узбекистане будет поставлять продукцию для автомобилей Damas
Шинный завод в Узбекистане будет поставлять продукцию для автомобилей Damas
Sputnik Узбекистан
Узбекские шины Bars, сошедшие с конвейера Birinchi Rezinotexnika Zavodi, прошли испытания на полигонах США, Китая и Южной Кореи для того, чтобы подтвердить соответствие требованиям компании General Motors.
2024-04-02T12:42+0500
2024-04-02T12:42+0500
2024-04-02T13:51+0500
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Первый резинотехнический завод (Birinchi Rezinotexnika Zavodi), единственный производитель шин в Узбекистане, будет поставлять шины для комплектации автомобиля Chevrolet Damas, выпускаемого UzAuto Motors, сообщает пресс-служба завода.Отмечается, что шины Bars успешно прошли лабораторные тесты, а также дорожные испытания на полигонах США, Китая, Южной Кореи в соответствии с требованиями компании General Motors.Для справки: Первый резинотехнический завод (Birinchi Rezinotexnika Zavodi) был построен в 2018 году на территории свободной индустриальной зоны "Ангрен". Стоимость проекта $200 млн. Мощность производства составляет 3 млн автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты в год.В январе 2023 года АО "Узхимпром" подписало с "Татнефтью" договор о продаже 100% активов ООО "Первый резинотехнический завод" в городе Ангрене Ташкентской области за 80 $млн.Читайте также Узбекистан и Татарстан: сотрудничество в цифрах.
https://uz.sputniknews.ru/20240326/uzbeksko-kyrgyzskiy-avtozavod-vypustit-pervyy-avtomobil-maye-etogo-goda-43149951.html
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узбекистан шины завод автомобиль damas
Шинный завод в Узбекистане будет поставлять продукцию для автомобилей Damas
12:42 02.04.2024 (обновлено: 13:51 02.04.2024)
Узбекские шины Bars, сошедшие с конвейера Первого резинотехнического завода (Birinchi Rezinotexnika Zavodi), прошли испытания на полигонах США, Китая и Южной Кореи для того, чтобы подтвердить соответствие требованиям компании General Motors.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik.
Первый резинотехнический завод (Birinchi Rezinotexnika Zavodi), единственный производитель шин в Узбекистане, будет поставлять шины для комплектации автомобиля Chevrolet Damas, выпускаемого UzAuto Motors, сообщает
пресс-служба завода.
“Шины завода "Первый резинотехнический завод" ("Birinchi Rezinotexnika Zavodi") в городе Ангрене утверждены для поставок на первичную комплектацию завода UzAuto Motors. Шины модели Bars UZ600, разработанные специально для микроавтобусов и легкогрузового транспорта, будут устанавливаться на Chevrolet Damas, производящиеся в городе Питнак Хорезмской области Узбекистана”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что шины Bars успешно прошли лабораторные тесты, а также дорожные испытания на полигонах США, Китая, Южной Кореи в соответствии с требованиями компании General Motors.
Для справки: Первый резинотехнический завод (Birinchi Rezinotexnika Zavodi) был построен в 2018 году на территории свободной индустриальной зоны "Ангрен". Стоимость проекта $200 млн. Мощность производства составляет 3 млн автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты в год.
В январе 2023 года АО "Узхимпром" подписало с "Татнефтью" договор о продаже 100% активов ООО "Первый резинотехнический завод" в городе Ангрене Ташкентской области за 80 $млн.