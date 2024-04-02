https://uz.sputniknews.ru/20240402/shinnyy-zavod-v-uzbekistane-budet-postavlyat-produktsiyu-dlya-avtomobiley-damas-43245257.html

Шинный завод в Узбекистане будет поставлять продукцию для автомобилей Damas

Шинный завод в Узбекистане будет поставлять продукцию для автомобилей Damas

Sputnik Узбекистан

Узбекские шины Bars, сошедшие с конвейера Birinchi Rezinotexnika Zavodi, прошли испытания на полигонах США, Китая и Южной Кореи для того, чтобы подтвердить соответствие требованиям компании General Motors.

2024-04-02T12:42+0500

2024-04-02T12:42+0500

2024-04-02T13:51+0500

узбекистан

ангрен

шины

производство

дамас

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. Первый резинотехнический завод (Birinchi Rezinotexnika Zavodi), единственный производитель шин в Узбекистане, будет поставлять шины для комплектации автомобиля Chevrolet Damas, выпускаемого UzAuto Motors, сообщает пресс-служба завода.Отмечается, что шины Bars успешно прошли лабораторные тесты, а также дорожные испытания на полигонах США, Китая, Южной Кореи в соответствии с требованиями компании General Motors.Для справки: Первый резинотехнический завод (Birinchi Rezinotexnika Zavodi) был построен в 2018 году на территории свободной индустриальной зоны "Ангрен". Стоимость проекта $200 млн. Мощность производства составляет 3 млн автомобильных шин, 200 тысяч сельскохозяйственных шин и 100 тысяч погонных метров конвейерной ленты в год.В январе 2023 года АО "Узхимпром" подписало с "Татнефтью" договор о продаже 100% активов ООО "Первый резинотехнический завод" в городе Ангрене Ташкентской области за 80 $млн.Читайте также Узбекистан и Татарстан: сотрудничество в цифрах.

https://uz.sputniknews.ru/20240326/uzbeksko-kyrgyzskiy-avtozavod-vypustit-pervyy-avtomobil-maye-etogo-goda-43149951.html

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