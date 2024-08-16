https://uz.sputniknews.ru/20240816/sfera-kriptologii-uzbekistan-prezident-postanovlenie-45226823.html
Как будет развиваться сфера криптологии в Узбекистане — президент подписал постановление
Как будет развиваться сфера криптологии в Узбекистане — президент подписал постановление
Sputnik Узбекистан
В республике создадут межведомственную экспертную группу в этой области из числа опытных специалистов.
2024-08-16T14:20+0500
2024-08-16T14:20+0500
2024-08-16T14:26+0500
узбекистан
президент узбекистана
постановление
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Узбекистане сфера криптологии получит большее развитие. Это определено в Постановлении президента "О дополнительных мерах по развитию образования и науки в сфере криптологии в Республике Узбекистан", сообщает Минюст. Документом утверждены: Кроме того, в республике создадут Межведомственную экспертную группу в сфере криптологии из числа опытных специалистов высших образовательных и научно-исследовательских учреждений, госорганов и других организаций страны. В числе ее основных задач — формирование тем научных исследований, посвященных изучению актуальных проблем криптологии, с учетом реальных потребностей государства и общества. Для справки: криптология — наука, занимающаяся методами шифрования и дешифровки. Она включает криптографию (поиск и исследование математических методов преобразования информации) и криптоанализ (исследование возможности расшифровывания информации без знания ключей).
узбекистан
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узбекистан криптология развитие
узбекистан криптология развитие
Как будет развиваться сфера криптологии в Узбекистане — президент подписал постановление
14:20 16.08.2024 (обновлено: 14:26 16.08.2024)
В республике создадут межведомственную экспертную группу в этой области из числа опытных специалистов.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik.
В Узбекистане сфера криптологии получит большее развитие. Это определено в Постановлении президента "О дополнительных мерах по развитию образования и науки в сфере криптологии в Республике Узбекистан", сообщает
Минюст.
план мер по развитию образования и науки в сфере криптологии в РУз в 2024–2025 годы;
программа научно-исследовательских работ по актуальным направлениям развития сферы национальной криптологии в РУз на 2024–2028 годы.
Кроме того, в республике создадут Межведомственную экспертную группу в сфере криптологии из числа опытных специалистов высших образовательных и научно-исследовательских учреждений, госорганов и других организаций страны.
В числе ее основных задач — формирование тем научных исследований, посвященных изучению актуальных проблем криптологии, с учетом реальных потребностей государства и общества.
Для справки: криптология — наука, занимающаяся методами шифрования и дешифровки. Она включает криптографию (поиск и исследование математических методов преобразования информации) и криптоанализ (исследование возможности расшифровывания информации без знания ключей).