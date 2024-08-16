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https://uz.sputniknews.ru/20240816/uchenyye-issledovaniya-aral-45220263.html
Ученые из четырех стран проведут совместные исследования в районе Аральского моря
Ученые из четырех стран проведут совместные исследования в районе Аральского моря
Sputnik Узбекистан
Цель — получить реальные данные, провести анализ текущей ситуации в регионе Аральского моря, что станет значительным шагом к его восстановлению
2024-08-16T10:41+0500
2024-08-16T10:43+0500
аральское море
ученые
узбекистан
китай
россия
научные исследования
казахстан
научная экспедиция
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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Ученые Китая, Узбекистана, России и Казахстана намерены провести совместные исследования на территории Аральского моря. Об этом в интервью ИА "Дунё" рассказал директор Синьцзянского института экологии и географии Чжан Юанмин.По его словам, в сотрудничестве с Академией наук Узбекистана, Национальным университетом, Международным инновационным центром Приаралья в Нукусе и другими учреждениями уже удалось реализовать ряд совместных проектов. Речь идет о борьбе с опустыниванием и засолением, оазисном сельском хозяйстве и посадке хлопка.Чжан Юанмин отметил богатый опыт Узбекистана в части сохранения биоразнообразия, экологического восстановления, а также исследования пыльных бурь, выразив уверенность, что "плодотворность наших совместных проектов будет просто огромной"Он также добавил, что в результате будут получены реальные данные, проведен анализ текущей ситуации в регионе Аральского моря, что станет значительным шагом к восстановлению его территории.
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аральское море ученые страны исследования
аральское море ученые страны исследования

Ученые из четырех стран проведут совместные исследования в районе Аральского моря

10:41 16.08.2024 (обновлено: 10:43 16.08.2024)
© архив Зиновия НовицкогоНа дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли
На дне Аральского моря завершили озеленение более 100 тыс. га земли - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2024
© архив Зиновия Новицкого
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Цель — получить реальные данные, провести анализ текущей ситуации в регионе Аральского моря, что станет значительным шагом к его восстановлению.
ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Ученые Китая, Узбекистана, России и Казахстана намерены провести совместные исследования на территории Аральского моря. Об этом в интервью ИА "Дунё" рассказал директор Синьцзянского института экологии и географии Чжан Юанмин.
© ИА "Дунё"Директор Синьцзянского института экологии и географии при Китайской академии наук Чжан Юанмин
Директор Синьцзянского института экологии и географии при Китайской академии наук Чжан Юанмин дал интервью ИА Дунё - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2024
Директор Синьцзянского института экологии и географии при Китайской академии наук Чжан Юанмин
© ИА "Дунё"
По его словам, в сотрудничестве с Академией наук Узбекистана, Национальным университетом, Международным инновационным центром Приаралья в Нукусе и другими учреждениями уже удалось реализовать ряд совместных проектов. Речь идет о борьбе с опустыниванием и засолением, оазисном сельском хозяйстве и посадке хлопка.
Чжан Юанмин отметил богатый опыт Узбекистана в части сохранения биоразнообразия, экологического восстановления, а также исследования пыльных бурь, выразив уверенность, что "плодотворность наших совместных проектов будет просто огромной"
"В конце августа, китайские ученые, специалисты из Узбекистана совместно с учеными из Казахстана и России проведут полевую экспедицию по окружающей среде и экологии в районе Аральского моря. Международные полевые рабочие группы в основном сосредоточатся на свойствах почвы, водном режиме, растительности, биоразнообразии, а также на некоторых видах ландшафтных исследований в полевых условиях", — сообщил Чжан Юанмин.
Он также добавил, что в результате будут получены реальные данные, проведен анализ текущей ситуации в регионе Аральского моря, что станет значительным шагом к восстановлению его территории.
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