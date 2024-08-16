https://uz.sputniknews.ru/20240816/uchenyye-issledovaniya-aral-45220263.html

Ученые из четырех стран проведут совместные исследования в районе Аральского моря

Ученые из четырех стран проведут совместные исследования в районе Аральского моря

Sputnik Узбекистан

Цель — получить реальные данные, провести анализ текущей ситуации в регионе Аральского моря, что станет значительным шагом к его восстановлению

2024-08-16T10:41+0500

2024-08-16T10:41+0500

2024-08-16T10:43+0500

аральское море

ученые

узбекистан

китай

россия

научные исследования

казахстан

научная экспедиция

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ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Ученые Китая, Узбекистана, России и Казахстана намерены провести совместные исследования на территории Аральского моря. Об этом в интервью ИА "Дунё" рассказал директор Синьцзянского института экологии и географии Чжан Юанмин.По его словам, в сотрудничестве с Академией наук Узбекистана, Национальным университетом, Международным инновационным центром Приаралья в Нукусе и другими учреждениями уже удалось реализовать ряд совместных проектов. Речь идет о борьбе с опустыниванием и засолением, оазисном сельском хозяйстве и посадке хлопка.Чжан Юанмин отметил богатый опыт Узбекистана в части сохранения биоразнообразия, экологического восстановления, а также исследования пыльных бурь, выразив уверенность, что "плодотворность наших совместных проектов будет просто огромной"Он также добавил, что в результате будут получены реальные данные, проведен анализ текущей ситуации в регионе Аральского моря, что станет значительным шагом к восстановлению его территории.

россия

казахстан

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