https://uz.sputniknews.ru/20240816/uzbekistan-novaya-shkola-restavratsii-istoricheskix-pamyatnikov-45224549.html
В Узбекистане может появиться новая национальная школа реставрации исторических памятников
В Узбекистане может появиться новая национальная школа реставрации исторических памятников
Sputnik Узбекистан
В этом республике помогут рекомендации Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации памятников культуры — консультативного органа Юнеско
2024-08-16T13:15+0500
2024-08-16T13:15+0500
2024-08-16T14:24+0500
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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Узбекистане может появиться новая национальная школа реставрации исторических памятников. Ее формированию послужит присоединение республики к Уставу Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации памятников культуры. Соответствующий закон одобрили сенаторы. Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации памятников культуры был основан в 1956 году, его штаб-квартира находится в Риме. В настоящее время в эту международную организацию входят около 140 стран. Центр является консультативным органом ЮНЕСКО и оказывает помощь в подготовке соответствующих выводов и рекомендаций при рассмотрении проектов, предназначенных для реализации на объектах Всемирного культурного наследия.
https://uz.sputniknews.ru/20240815/uzbekistan-deti-zaschita-nasiliye-zakon-45211099.html
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узбекистан исторические памятники реставрация
узбекистан исторические памятники реставрация
В Узбекистане может появиться новая национальная школа реставрации исторических памятников
13:15 16.08.2024 (обновлено: 14:24 16.08.2024)
В этом республике помогут рекомендации Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации памятников культуры — консультативного органа ЮНЕСКО.
ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik
. В Узбекистане может появиться новая национальная школа реставрации исторических памятников. Ее формированию послужит присоединение республики к Уставу Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации памятников культуры. Соответствующий закон одобрили
сенаторы.
"На пятьдесят пятом пленарном заседании Сената рассмотрен Закон "О присоединении Республики Узбекистан к Уставу Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации памятников культуры (Рим, 29 ноября 2013 года)"…. Закон одобрен Сенатом", — сообщает пресс-служба верхней палаты.
Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации памятников культуры был основан в 1956 году, его штаб-квартира находится в Риме. В настоящее время в эту международную организацию входят около 140 стран.
Центр является консультативным органом ЮНЕСКО и оказывает помощь в подготовке соответствующих выводов и рекомендаций при рассмотрении проектов, предназначенных для реализации на объектах Всемирного культурного наследия.
"Сенаторы подчеркнули, что присоединение Узбекистана к Уставу Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации памятников культуры позволит сформировать новую национальную школу реставрации исторических памятников путем изучения и внедрения зарубежного опыта, а также расширит возможности реставрации и консервации исторических памятников и архитектурных сооружений в республике", — говорится в сообщении.