https://uz.sputniknews.ru/20240816/uzbekistan-novaya-shkola-restavratsii-istoricheskix-pamyatnikov-45224549.html

В Узбекистане может появиться новая национальная школа реставрации исторических памятников

В Узбекистане может появиться новая национальная школа реставрации исторических памятников

Sputnik Узбекистан

В этом республике помогут рекомендации Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации памятников культуры — консультативного органа Юнеско

2024-08-16T13:15+0500

2024-08-16T13:15+0500

2024-08-16T14:24+0500

узбекистан

сенат олий мажлиса узбекистана

новый закон

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ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik. В Узбекистане может появиться новая национальная школа реставрации исторических памятников. Ее формированию послужит присоединение республики к Уставу Международного исследовательского центра по сохранению и реставрации памятников культуры. Соответствующий закон одобрили сенаторы. Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации памятников культуры был основан в 1956 году, его штаб-квартира находится в Риме. В настоящее время в эту международную организацию входят около 140 стран. Центр является консультативным органом ЮНЕСКО и оказывает помощь в подготовке соответствующих выводов и рекомендаций при рассмотрении проектов, предназначенных для реализации на объектах Всемирного культурного наследия.

https://uz.sputniknews.ru/20240815/uzbekistan-deti-zaschita-nasiliye-zakon-45211099.html

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