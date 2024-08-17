https://uz.sputniknews.ru/20240817/jitel-region-rossiya-turizm-uzbekistan-45242532.html

Жителей двух регионов России познакомили с турпотенциалом Узбекистана

Жителей двух регионов России познакомили с турпотенциалом Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Делегация Узбекистана провела встречи с представителями отрасли регионов России, по итогам которых достигнуты соглашения о сотрудничестве

2024-08-17T16:18+0500

2024-08-17T16:18+0500

2024-08-17T16:18+0500

узбекистан

россия

хабаровск

сотрудничество

туризм

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. В Приморском и Хабаровском краях состоялись Road show, посвященные туристическому потенциалу Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".В мероприятиях приняла участие узбекская делегация во главе с первым заместителем председателя Комитета по туризму Жамшидом Абдусаламовым.Гостям подробно рассказали о туристических возможностях республики, ее современном развитии, а также наиболее интересных местах, исторических городах и вновь открытых туристических направлениях.

https://uz.sputniknews.ru/20240808/novye-turisticheskie-napravleniya-uzbekistane-45088790.html

узбекистан

россия

хабаровск

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