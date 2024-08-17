https://uz.sputniknews.ru/20240817/partiya-uzbekistan-sik-zayavleniye-uchastiye-vybory-45243437.html

Партии Узбекистана направили в ЦИК заявления о допущении к участию в выборах

Партии Узбекистана направили в ЦИК заявления о допущении к участию в выборах

Sputnik Узбекистан

Парламентские выборы в стране пройдут на основе мажоритарно-пропорциональной (смешанной) системы. Избирательная кампания стартовала 26 июля

2024-08-17T18:02+0500

2024-08-17T18:02+0500

2024-08-17T18:02+0500

узбекистан

цик узбекистана

выборы

парламент

партия

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Движение предпринимателей и деловых людей – Либерально-демократическая партия Узбекистана, Демократическая партия "Миллий тикланиш", Экологическая партия Узбекистана, Народно-демократическая партия Узбекистана и Социал-демократическая партия "Адолат" направили в ЦИК через информационную систему "Е-saylov" заявления о допущении к участию в выборах, а также передали комиссии собранные подписные листы для рассмотрения.Правильность составления подписных листов, представленных политическими партиями, будут проверены экспертными группами ЦИК в течение пяти дней.Политические партии для участия в выборах и выдвижения кандидата в депутаты должны быть зарегистрированы Минюстом Узбекистана не позднее чем за четыре месяца до дня объявления о начале избирательной кампании и собрать не менее 40 тысяч подписей избирателей, поддерживающих их участие в выборах. Согласно законодательству, подписи избирателей, собранные от каждого административно-территориального образования, то есть от Республики Каракалпакстан, областей и города Ташкента, должны составлять не более 8% от количества подписей, которые должны быть собраны по республике.31 июля 2024 года ЦИК выдала бланки подписных листов для сбора подписей, поддерживающих участие политической партии в выборах Законодательной палаты, позволяющие каждой политической партии собрать сорок тысячи подписей избирателей. С этого дня политические партии начали собирать подписи избирателей в поддержку участия их партии в выборах.Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября текущего года.

https://uz.sputniknews.ru/20240726/uzbekistan-parlamentskiye-vybory-unikalnost-44948527.html

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