https://uz.sputniknews.ru/20240817/universitet-russia-razvitiye-sotrudnichestvo-vuz-uzbekistan-45239668.html

Крупнейший университет России готов к сотрудничеству с вузами Узбекистана

Крупнейший университет России готов к сотрудничеству с вузами Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В Уральском федеральном университете обучаются более 44 тысяч студентов, в том числе из Узбекистана

2024-08-17T11:13+0500

2024-08-17T11:13+0500

2024-08-17T11:13+0500

узбекистан

россия

образование

сотрудничество

вуз

университет

уральский федеральный университет

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Предложения по установлению, развитию и расширению сотрудничества между высшими учебными заведениями Узбекистана и Уральским федеральным университетом обсудили в ходе встречи генеральный консул РУз в Екатеринбурге Жахонгир Парманов и ректор российского вуза Виктор Кокшарова, сообщает ИА "Дунё".Отмечалось, что в учебном заведении действует Институт радиотехники и информации и связи, в котором большой интерес у абитуриентов вызвали программы подготовки инженеров, способных создавать сложные программные системы с использованием искусственного интеллекта.Уральский федеральный университет вошел в топ-500 мирового рейтинга "QS World University Rankings". В этом вузе обучается более 44 тысяч студентов, в том числе из Узбекистана.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане планируют открыть филиал одного из ведущих технологических учебных заведений Малайзии.

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