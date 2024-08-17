https://uz.sputniknews.ru/20240817/universitet-russia-razvitiye-sotrudnichestvo-vuz-uzbekistan-45239668.html
Крупнейший университет России готов к сотрудничеству с вузами Узбекистана
Крупнейший университет России готов к сотрудничеству с вузами Узбекистана
Sputnik Узбекистан
В Уральском федеральном университете обучаются более 44 тысяч студентов, в том числе из Узбекистана
2024-08-17T11:13+0500
2024-08-17T11:13+0500
2024-08-17T11:13+0500
узбекистан
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образование
сотрудничество
вуз
университет
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Предложения по установлению, развитию и расширению сотрудничества между высшими учебными заведениями Узбекистана и Уральским федеральным университетом обсудили в ходе встречи генеральный консул РУз в Екатеринбурге Жахонгир Парманов и ректор российского вуза Виктор Кокшарова, сообщает ИА "Дунё".Отмечалось, что в учебном заведении действует Институт радиотехники и информации и связи, в котором большой интерес у абитуриентов вызвали программы подготовки инженеров, способных создавать сложные программные системы с использованием искусственного интеллекта.Уральский федеральный университет вошел в топ-500 мирового рейтинга "QS World University Rankings". В этом вузе обучается более 44 тысяч студентов, в том числе из Узбекистана.Ранее мы сообщали, что в Узбекистане планируют открыть филиал одного из ведущих технологических учебных заведений Малайзии.
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университет россия сотрудничество вуз узбекистан уральский федеральный университет студент
университет россия сотрудничество вуз узбекистан уральский федеральный университет студент
Крупнейший университет России готов к сотрудничеству с вузами Узбекистана
В Уральском федеральном университете обучаются более 44 тысяч студентов, в том числе из Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik
. Предложения по установлению, развитию и расширению сотрудничества между высшими учебными заведениями Узбекистана и Уральским федеральным университетом обсудили в ходе встречи генеральный консул РУз в Екатеринбурге Жахонгир Парманов и ректор российского вуза Виктор Кокшарова, сообщает ИА "Дунё"
.
Отмечалось, что в учебном заведении действует Институт радиотехники и информации и связи, в котором большой интерес у абитуриентов вызвали программы подготовки инженеров, способных создавать сложные программные системы с использованием искусственного интеллекта.
Уральский федеральный университет вошел в топ-500 мирового рейтинга "QS World University Rankings". В этом вузе обучается более 44 тысяч студентов, в том числе из Узбекистана.
Ранее мы сообщали, что в Узбекистане планируют открыть
филиал одного из ведущих технологических учебных заведений Малайзии.