https://uz.sputniknews.ru/20240817/uzbekistan-povysheniye-promyshlennost-potentsial-region-45240122.html

Как в Узбекистане будут повышать промышленный потенциал в регионах

Как в Узбекистане будут повышать промышленный потенциал в регионах

Sputnik Узбекистан

Президент принял постановление "О дополнительных мерах по дальнейшему повышению промышленного потенциала в регионах"

2024-08-17T12:28+0500

2024-08-17T12:28+0500

2024-08-17T12:28+0500

узбекистан

экономика

промышленность

регион

президент

постановление

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/02/01/31891932_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_baeb27e39ea6911ab5cae6859e3aaf9e.jpg

ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Согласно постановлению, по работе с промышленными предприятиями в районах и городах будет налажена вертикальная система на основе принципа "республика – область – район", сообщает Минюст РУз. В целях адресной работы с промышленными предприятиями в регионах будут созданы:Кроме того, с 1 сентября 2024 года:

https://uz.sputniknews.ru/20240816/novye-modeli-uzavtoproma-pereydut-na-mestnye-shiny-45232282.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан промышленность потенциал регион президент постановление