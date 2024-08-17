https://uz.sputniknews.ru/20240817/uzbekistan-povysheniye-promyshlennost-potentsial-region-45240122.html
Как в Узбекистане будут повышать промышленный потенциал в регионах
Как в Узбекистане будут повышать промышленный потенциал в регионах
Sputnik Узбекистан
Президент принял постановление "О дополнительных мерах по дальнейшему повышению промышленного потенциала в регионах"
2024-08-17T12:28+0500
2024-08-17T12:28+0500
2024-08-17T12:28+0500
узбекистан
экономика
промышленность
регион
президент
постановление
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Согласно постановлению, по работе с промышленными предприятиями в районах и городах будет налажена вертикальная система на основе принципа "республика – область – район", сообщает Минюст РУз. В целях адресной работы с промышленными предприятиями в регионах будут созданы:Кроме того, с 1 сентября 2024 года:
https://uz.sputniknews.ru/20240816/novye-modeli-uzavtoproma-pereydut-na-mestnye-shiny-45232282.html
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узбекистан промышленность потенциал регион президент постановление
узбекистан промышленность потенциал регион президент постановление
Как в Узбекистане будут повышать промышленный потенциал в регионах
Президент принял постановление "О дополнительных мерах по дальнейшему повышению промышленного потенциала в регионах".
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik
. Согласно постановлению, по работе с промышленными предприятиями в районах и городах будет налажена вертикальная система на основе принципа "республика – область – район", сообщает Минюст РУз
.
В целях адресной работы с промышленными предприятиями в регионах будут созданы:
в районах и городах - территориальные штабы под руководством первого заместителя хокима, состоящие из руководителей налоговых и статистических органов, банков и предприятий экономической инфраструктуры;
Республиканский штаб по координации деятельности территориальных штабов под руководством заместителя министра экономики и финансов.
Кроме того, с 1 сентября 2024 года:
в структуре министерства экономики и финансов Республики Каракалпакстан, главных управлений экономики и финансов областей и города Ташкента создадут Сводные отделы по развитию промышленности, состоящие из 5 штатных единиц;
в районных (городских) отделах экономики и финансов введут должность главного специалиста по развитию промышленности.