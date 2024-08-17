https://uz.sputniknews.ru/20240817/vsu-front-smi-45243150.html
Что произошло с ВСУ на фронте – рассказали СМИ
Что произошло с ВСУ на фронте – рассказали СМИ
Sputnik Узбекистан
По словам украинских солдат, боевые действия там не утихают, а российские войска по-прежнему превосходят их численностью и оружием
2024-08-17T17:04+0500
2024-08-17T17:04+0500
2024-08-17T17:04+0500
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Вооруженные силы Украины продолжают терять позиции на восточном фронте, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.В статье журналисты также указали, что попытки ВСУ операцией в Курской области повлиять на ситуацию на фронте не дают им желанных результатов.В субботу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили на украинских аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS.
https://uz.sputniknews.ru/20240816/voorujennye-sily-rossii-osvobodili-sergeevku-v-dnr-45237095.html
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сми всу фронт украина солдаты бой российские войска оружие
сми всу фронт украина солдаты бой российские войска оружие
Что произошло с ВСУ на фронте – рассказали СМИ
По словам украинских солдат, боевые действия там не утихают, а российские войска по-прежнему превосходят их численностью и оружием.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik
. Вооруженные силы Украины продолжают терять позиции на восточном фронте, сообщает РИА Новости
со ссылкой на The New York Times
.
"ВСУ продолжают терять позиции на собственной территории. Украинские солдаты с восточного фронта говорят, что боевые действия там не утихают, и российские войска по-прежнему превосходят их численностью и оружием", — говорится в материале.
В статье журналисты также указали, что попытки ВСУ операцией в Курской области
повлиять на ситуацию на фронте не дают им желанных результатов.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили на украинских аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS.