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Боевая подготовка подразделений ВДВ на полигоне в зоне СВО. - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.02.2022
Спецоперация России по защите Донбасса
24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной операции. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
https://uz.sputniknews.ru/20240817/vsu-front-smi-45243150.html
Что произошло с ВСУ на фронте – рассказали СМИ
Что произошло с ВСУ на фронте – рассказали СМИ
Sputnik Узбекистан
По словам украинских солдат, боевые действия там не утихают, а российские войска по-прежнему превосходят их численностью и оружием
2024-08-17T17:04+0500
2024-08-17T17:04+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
всу
оружие
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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Вооруженные силы Украины продолжают терять позиции на восточном фронте, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.В статье журналисты также указали, что попытки ВСУ операцией в Курской области повлиять на ситуацию на фронте не дают им желанных результатов.В субботу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили на украинских аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS.
https://uz.sputniknews.ru/20240816/voorujennye-sily-rossii-osvobodili-sergeevku-v-dnr-45237095.html
россия
украина
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сми всу фронт украина солдаты бой российские войска оружие
сми всу фронт украина солдаты бой российские войска оружие

Что произошло с ВСУ на фронте – рассказали СМИ

17:04 17.08.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне проведения СВО
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ в зоне проведения СВО - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.08.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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По словам украинских солдат, боевые действия там не утихают, а российские войска по-прежнему превосходят их численностью и оружием.
ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Вооруженные силы Украины продолжают терять позиции на восточном фронте, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.
"ВСУ продолжают терять позиции на собственной территории. Украинские солдаты с восточного фронта говорят, что боевые действия там не утихают, и российские войска по-прежнему превосходят их численностью и оружием", — говорится в материале.
В статье журналисты также указали, что попытки ВСУ операцией в Курской области повлиять на ситуацию на фронте не дают им желанных результатов.
В субботу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили на украинских аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS.
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2024
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