https://uz.sputniknews.ru/20240817/vsu-front-smi-45243150.html

Что произошло с ВСУ на фронте – рассказали СМИ

Что произошло с ВСУ на фронте – рассказали СМИ

Sputnik Узбекистан

По словам украинских солдат, боевые действия там не утихают, а российские войска по-прежнему превосходят их численностью и оружием

2024-08-17T17:04+0500

2024-08-17T17:04+0500

2024-08-17T17:04+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

всу

оружие

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ТАШКЕНТ, 17 авг — Sputnik. Вооруженные силы Украины продолжают терять позиции на восточном фронте, сообщает РИА Новости со ссылкой на The New York Times.В статье журналисты также указали, что попытки ВСУ операцией в Курской области повлиять на ситуацию на фронте не дают им желанных результатов.В субботу в Минобороны РФ сообщили, что российские войска уничтожили на украинских аэродромах бомбардировщик Су-24, два вертолета Ми-8 и один Ми-17 воздушных сил Украины, а также две пусковые установки HIMARS.

https://uz.sputniknews.ru/20240816/voorujennye-sily-rossii-osvobodili-sergeevku-v-dnr-45237095.html

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