Узбекистан и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд
11:27 18.08.2024 (обновлено: 12:43 18.08.2024)
© Бекзод ХидоятовВ рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Афганистан в городе Кабуле состоялась встреча с бизнесменами двух стран
© Бекзод Хидоятов
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В октябре этого года вступит в силу Соглашение о преференциальной торговле между двумя странами. Документ отменит импортные пошлины на 14 согласованных видов товаров, что создаст дополнительные преимущества для экспортеров.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В рамках визита делегации правительства Узбекистана в Афганистан в Кабуле состоялась встреча с бизнесменами двух стран, сообщила пресс-служба премьер-министра.
Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Абдул Гани Бародар провели встречу с афганскими и узбекскими предпринимателями.
Отмечается, что в ходе встречи, организованной в целях дальнейшего расширения дружественных и взаимовыгодных отношений с Афганистаном, участники обсудили благоприятные условия, созданные для бизнесменов двух стран, а также перспективные направления сотрудничества.
На заседании было объявлено следующее:
Соглашение о преференциальной торговле между двумя странами вступит в силу 1 октября этого года. Документом отменяются импортные пошлины на 14 согласованных видов товаров, что создаст дополнительные преимущества для экспортеров.
Для дальнейшего увеличения импорта сельскохозяйственной продукции из Афганистана упрощена процедура выдачи фитосанитарных разрешений.
С 1 августа пограничный пост Айритом-Хайратон работает в круглосуточном режиме.
Для посетителей Международного торгового центра "Термез" будет вводится 15-дневный безвизовый режим и освобождение от всех налогов.
Между двумя странами подписано соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций, для активизации работы афганских бизнесменов в Узбекистане.
Было подчеркнуто, что есть все возможности для увеличения взаимного товарооборота до $1 млрд в этом году, а в ближайшем будущем – до $3 млрд.
На встрече, прошедшей в форме открытого диалога, была представлена подробная информация о мерах, направленных на поддержку предпринимателей в Узбекистане.
Вместе с тем в ходе визита правительственной делегации Узбекистана в Афганистан министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов принял участие в узбекско-афганском бизнес-форуме, сообщили в пресс-службе МИПТ.
© Правительственный портал Республики УзбекистанВ рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Афганистан в городе Кабуле состоялась встреча с бизнесменами двух стран
В рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Афганистан в городе Кабуле состоялась встреча с бизнесменами двух стран
© Правительственный портал Республики Узбекистан
В мероприятии участвовали представители профильных министерств и ведомств, руководители отраслевых объединений и более 500 деловых кругов из двух стран.
Участники обсудили перспективы расширения перечня товаров взаимной торговли, укрепления сотрудничества между производителями и экспортерами, активизации взаимоотношений между предпринимателями, увеличения количества совместных бизнес-мероприятий и визитов с участием деловых кругов двух стран.
На полях форума состоялась выставка "Made in Uzbekistan", цель которой – увеличить объем взаимной торговли между Узбекистаном и Афганистаном до $1 млрд. На выставке представлена продукция 80 крупных узбекских компаний автомобильной, текстильной, ювелирной, пищевой, электротехнической, горнодобывающей и фармацевтической отраслей промышленности.
© Правительственный портал Республики УзбекистанВ рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Афганистан в городе Кабуле состоялась встреча с бизнесменами двух стран
В рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Афганистан в городе Кабуле состоялась встреча с бизнесменами двух стран
© Правительственный портал Республики Узбекистан
В рамках выставки были организованы переговоры, позволившие предпринимателям завязать новые полезные знакомства и обсудить совместные проекты и торговые соглашения.
© Правительственный портал Республики УзбекистанВ рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Афганистан в городе Кабуле состоялась встреча с бизнесменами двух стран
В рамках визита правительственной делегации Узбекистана в Афганистан в городе Кабуле состоялась встреча с бизнесменами двух стран
© Правительственный портал Республики Узбекистан
Также Кудратов обсудил с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи текущее состояние и перспективные направления развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.
“Согласованы практические аспекты реализации совместных инвестиционных проектов в сферах торговли, инвестиций, транспорта и производства строительных материалов“, – подчеркнули в ведомстве.
15 августа, 18:10