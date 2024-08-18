https://uz.sputniknews.ru/20240818/biznesmeny-uzbekistana-i-afganistana-obsudili-perspektivnye-napravleniya-sotrudnichestva-45245707.html

Узбекистан и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд

Узбекистан и Афганистан намерены увеличить товарооборот до $3 млрд

Sputnik Узбекистан

В октябре этого года вступит в силу Соглашение о преференциальной торговле между двумя странами. Документ отменит импортные пошлины на 14 согласованных видов товаров, что создаст дополнительные преимущества для экспортеров.

2024-08-18T11:27+0500

2024-08-18T11:27+0500

2024-08-18T12:43+0500

узбекистан

афганистан

экономика

сотрудничество

торговля

премьер-министр

абдулла арипов

лазиз кудратов

кабул

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/12/45245468_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_dc3997facaf9f909feee558b2b88099f.jpg

ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В рамках визита делегации правительства Узбекистана в Афганистан в Кабуле состоялась встреча с бизнесменами двух стран, сообщила пресс-служба премьер-министра.Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов и исполняющий обязанности премьер-министра Афганистана Абдул Гани Бародар провели встречу с афганскими и узбекскими предпринимателями.Отмечается, что в ходе встречи, организованной в целях дальнейшего расширения дружественных и взаимовыгодных отношений с Афганистаном, участники обсудили благоприятные условия, созданные для бизнесменов двух стран, а также перспективные направления сотрудничества.На заседании было объявлено следующее:Было подчеркнуто, что есть все возможности для увеличения взаимного товарооборота до $1 млрд в этом году, а в ближайшем будущем – до $3 млрд.На встрече, прошедшей в форме открытого диалога, была представлена ​​подробная информация о мерах, направленных на поддержку предпринимателей в Узбекистане.Вместе с тем в ходе визита правительственной делегации Узбекистана в Афганистан министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов принял участие в узбекско-афганском бизнес-форуме, сообщили в пресс-службе МИПТ.В мероприятии участвовали представители профильных министерств и ведомств, руководители отраслевых объединений и более 500 деловых кругов из двух стран.Участники обсудили перспективы расширения перечня товаров взаимной торговли, укрепления сотрудничества между производителями и экспортерами, активизации взаимоотношений между предпринимателями, увеличения количества совместных бизнес-мероприятий и визитов с участием деловых кругов двух стран.На полях форума состоялась выставка "Made in Uzbekistan", цель которой – увеличить объем взаимной торговли между Узбекистаном и Афганистаном до $1 млрд. На выставке представлена продукция 80 крупных узбекских компаний автомобильной, текстильной, ювелирной, пищевой, электротехнической, горнодобывающей и фармацевтической отраслей промышленности.В рамках выставки были организованы переговоры, позволившие предпринимателям завязать новые полезные знакомства и обсудить совместные проекты и торговые соглашения. Также Кудратов обсудил с министром промышленности и торговли Афганистана Нуриддином Азизи текущее состояние и перспективные направления развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества.

https://uz.sputniknews.ru/20240815/uzbekistan-proekt-afganistan-45213869.html

узбекистан

афганистан

кабул

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекско-афганский форум бизнесмены предприниматели экономика торговля товар премьер-министр кабул