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В странах ЕАЭС вырос объем строительства – ЕЭК
В странах ЕАЭС вырос объем строительства – ЕЭК
Sputnik Узбекистан
Рост числа строительных работ наблюдался во всех странах Союза, лидером стал Кыргызстан.
2024-08-18T17:09+0500
2024-08-18T17:09+0500
2024-08-18T17:13+0500
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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Объемы строительства в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регулярно увеличиваются. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).Так, в первом полугодии 2024 года этот показатель увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост наблюдался во всех государствах-членах Союза.Самый высокий показатель зафиксирован в Кыргызстане. В республике объем строительства увеличился на 4,5% . Далее следуют Беларусь и Казахстан с 8,6%, в России этот показатель составляет 3,9%, в Армении - 2,1%.Стоит отметить, что в целом по ЕАЭС выросли также объемы производства обрабатывающей промышленности: в электроснабжении – 7,9%, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – на 4,2%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов – на 4,4%.При этом в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров снизились на 0,2%.
беларусь
армения
казахстан
россия
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еаэс еэк союз строительство производство промышленность
еаэс еэк союз строительство производство промышленность
В странах ЕАЭС вырос объем строительства – ЕЭК
17:09 18.08.2024 (обновлено: 17:13 18.08.2024)
Рост числа строительных работ наблюдался во всех странах Союза, лидером стал Кыргызстан.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Объемы строительства в государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регулярно увеличиваются. Об этом свидетельствуют данные Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
Так, в первом полугодии 2024 года этот показатель увеличился на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Рост наблюдался во всех государствах-членах Союза.
Самый высокий показатель зафиксирован в Кыргызстане. В республике объем строительства увеличился на 4,5% . Далее следуют Беларусь и Казахстан с 8,6%, в России этот показатель составляет 3,9%, в Армении - 2,1%.
Стоит отметить, что в целом по ЕАЭС выросли также объемы производства
обрабатывающей промышленности: в электроснабжении – 7,9%, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании – на 4,2%, в водоснабжении, канализационной системе, контроле над сбором и распределением отходов – на 4,4%.
При этом в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров снизились на 0,2%.