https://uz.sputniknews.ru/20240818/ferganskaya-oblast-metalloobrabatyvayuschiy-zavod-45249840.html

В Ферганской области началось строительство крупного металлообрабатывающего завода

В Ферганской области началось строительство крупного металлообрабатывающего завода

Sputnik Узбекистан

Запуск крупного объекта стоимостью $120 млн позволит покрыть внутренние потребности республики в железе, а также экспортировать металл в зарубежные страны.

2024-08-18T13:55+0500

2024-08-18T13:55+0500

2024-08-18T14:03+0500

узбекистан

китай

ферганская область

металлургический завод

сотрудничество

инвестиции

экономика

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В промышленной зоне "Тараккиет" Ташлакского района Ферганской области началось строительство крупного металлообрабатывающего завода, сообщили в пресс-службе областной администрации.Новый проект, реализуемый совместно с китайской компанией "Shandong Aipurui Steel Plate”, состоит из трех этапов. Его общая стоимость превышает $120 млн. Ожидается, что после запуска объекта будет создано 500 новых рабочих мест. По прогнозам первый этап завода введут в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.По словам хокима области Хайрулло Бозарова, крупный проект в сфере металлургии является результатом прочного и надежного сотрудничества с китайскими бизнесменами.Отмечается, что после ввода в эксплуатацию вся переработанная продукция железа не только покроет внутренние потребности республики, но и будет экспортироваться на внешний рынок.Также в областной администрации отметили, что зарегистрировано и приступило к деятельности узбекско-китайское совместное предприятие "Ферганский металлургический завод".

узбекистан

ферганская область

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