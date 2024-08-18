В Ферганской области началось строительство крупного металлообрабатывающего завода
13:55 18.08.2024 (обновлено: 14:03 18.08.2024)
© Хокимият Ферганской областиКитай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
© Хокимият Ферганской области
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Запуск крупного объекта стоимостью $120 млн позволит покрыть внутренние потребности республики в железе, а также экспортировать металл в зарубежные страны.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В промышленной зоне "Тараккиет" Ташлакского района Ферганской области началось строительство крупного металлообрабатывающего завода, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Новый проект, реализуемый совместно с китайской компанией "Shandong Aipurui Steel Plate”, состоит из трех этапов. Его общая стоимость превышает $120 млн. Ожидается, что после запуска объекта будет создано 500 новых рабочих мест.
© Хокимият Ферганской областиКитай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
Китай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
© Хокимият Ферганской области
По прогнозам первый этап завода введут в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.
По словам хокима области Хайрулло Бозарова, крупный проект в сфере металлургии является результатом прочного и надежного сотрудничества с китайскими бизнесменами.
© Хокимият Ферганской областиКитай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
Китай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
© Хокимият Ферганской области
Отмечается, что после ввода в эксплуатацию вся переработанная продукция железа не только покроет внутренние потребности республики, но и будет экспортироваться на внешний рынок.
Также в областной администрации отметили, что зарегистрировано и приступило к деятельности узбекско-китайское совместное предприятие "Ферганский металлургический завод".
Также в областной администрации отметили, что зарегистрировано и приступило к деятельности узбекско-китайское совместное предприятие "Ферганский металлургический завод".