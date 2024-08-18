Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240818/ferganskaya-oblast-metalloobrabatyvayuschiy-zavod-45249840.html
В Ферганской области началось строительство крупного металлообрабатывающего завода
В Ферганской области началось строительство крупного металлообрабатывающего завода
Sputnik Узбекистан
Запуск крупного объекта стоимостью $120 млн позволит покрыть внутренние потребности республики в железе, а также экспортировать металл в зарубежные страны.
2024-08-18T13:55+0500
2024-08-18T14:03+0500
узбекистан
китай
ферганская область
металлургический завод
сотрудничество
инвестиции
экономика
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/12/45248821_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_2c6740365a7a20b65fa63219d747b5bf.jpg
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В промышленной зоне "Тараккиет" Ташлакского района Ферганской области началось строительство крупного металлообрабатывающего завода, сообщили в пресс-службе областной администрации.Новый проект, реализуемый совместно с китайской компанией "Shandong Aipurui Steel Plate”, состоит из трех этапов. Его общая стоимость превышает $120 млн. Ожидается, что после запуска объекта будет создано 500 новых рабочих мест. По прогнозам первый этап завода введут в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.По словам хокима области Хайрулло Бозарова, крупный проект в сфере металлургии является результатом прочного и надежного сотрудничества с китайскими бизнесменами.Отмечается, что после ввода в эксплуатацию вся переработанная продукция железа не только покроет внутренние потребности республики, но и будет экспортироваться на внешний рынок.Также в областной администрации отметили, что зарегистрировано и приступило к деятельности узбекско-китайское совместное предприятие "Ферганский металлургический завод".
узбекистан
ферганская область
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/12/45248821_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_9bd545cddf796e02b551718e721b5540.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
китай ферганская область металл металлургия железо
китай ферганская область металл металлургия железо

В Ферганской области началось строительство крупного металлообрабатывающего завода

13:55 18.08.2024 (обновлено: 14:03 18.08.2024)
© Хокимият Ферганской областиКитай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
Китай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2024
© Хокимият Ферганской области
Подписаться
Запуск крупного объекта стоимостью $120 млн позволит покрыть внутренние потребности республики в железе, а также экспортировать металл в зарубежные страны.
ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. В промышленной зоне "Тараккиет" Ташлакского района Ферганской области началось строительство крупного металлообрабатывающего завода, сообщили в пресс-службе областной администрации.
Новый проект, реализуемый совместно с китайской компанией "Shandong Aipurui Steel Plate”, состоит из трех этапов. Его общая стоимость превышает $120 млн. Ожидается, что после запуска объекта будет создано 500 новых рабочих мест.
© Хокимият Ферганской областиКитай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
Китай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2024
Китай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
© Хокимият Ферганской области
По прогнозам первый этап завода введут в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.
По словам хокима области Хайрулло Бозарова, крупный проект в сфере металлургии является результатом прочного и надежного сотрудничества с китайскими бизнесменами.
© Хокимият Ферганской областиКитай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
Китай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2024
Китай запускает металлообрабатывающий завод в Ферганской области
© Хокимият Ферганской области
Отмечается, что после ввода в эксплуатацию вся переработанная продукция железа не только покроет внутренние потребности республики, но и будет экспортироваться на внешний рынок.

Также в областной администрации отметили, что зарегистрировано и приступило к деятельности узбекско-китайское совместное предприятие "Ферганский металлургический завод".
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0