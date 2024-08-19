https://uz.sputniknews.ru/20240819/eaeu-rost-gruzo-passajiroperevozki-45255375.html
В ЕАЭС вырос объем грузо- и пассажироперевозок
В ЕАЭС вырос объем грузо- и пассажироперевозок
Sputnik Узбекистан
В Союзе зафиксирован рост, как как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей
2024-08-19T10:59+0500
2024-08-19T10:59+0500
2024-08-19T10:59+0500
еаэс
грузоперевозки
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/15/21455244_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_89f9339141aa7e25c685f997efbe2619.jpg
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей. Одновременно в отчетном периоде совокупный уровень грузоперевозок в Союзе остался на прежнем уровне, при этом был зафиксирован рост в Кыргызстане (6,3%), Беларуси (3,4%) и России (0,2%).
https://uz.sputniknews.ru/20240818/eek-eaes-rastet-obem-stroitelstva-45251444.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0b/15/21455244_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_e873bf0a39ced8a78bba58e624fe7afe.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
еаэс грузо пассажироперевозки рост объем
еаэс грузо пассажироперевозки рост объем
В ЕАЭС вырос объем грузо- и пассажироперевозок
В Союзе зафиксирован рост как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik.
В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает
пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.
Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей.
"В I полугодии 2024 г. (по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года) наблюдался рост как совокупного пассажирооборота по ЕАЭС (на 8,9%), так и ряда национальных показателей: в Казахстане (на 12,9%), Беларуси (на 9%), России (на 8,6%) и Кыргызстане (на 5,1%)", — говорится в сообщении.
Одновременно в отчетном периоде совокупный уровень грузоперевозок в Союзе остался на прежнем уровне, при этом был зафиксирован рост в Кыргызстане (6,3%), Беларуси (3,4%) и России (0,2%).