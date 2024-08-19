https://uz.sputniknews.ru/20240819/eaeu-rost-gruzo-passajiroperevozki-45255375.html

В ЕАЭС вырос объем грузо- и пассажироперевозок

В ЕАЭС вырос объем грузо- и пассажироперевозок

Sputnik Узбекистан

В Союзе зафиксирован рост, как как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей

2024-08-19T10:59+0500

2024-08-19T10:59+0500

2024-08-19T10:59+0500

еаэс

грузоперевозки

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. В ЕАЭС продолжают расти грузо- и пассажироперевозки, сообщает пресс-служба отдела Евразийской экономической интеграции Первого департамента стран СНГ МИД РФ.Речь идет о росте как совокупного пассажирооборота, так и ряда национальных показателей. Одновременно в отчетном периоде совокупный уровень грузоперевозок в Союзе остался на прежнем уровне, при этом был зафиксирован рост в Кыргызстане (6,3%), Беларуси (3,4%) и России (0,2%).

https://uz.sputniknews.ru/20240818/eek-eaes-rastet-obem-stroitelstva-45251444.html

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