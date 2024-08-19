Врач: Как снизить риск развития деменции
© Depositphotos / Andrew LozovyiПожилой мужчина с головной болью
© Depositphotos / Andrew Lozovyi
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Деменция – это не самостоятельное заболевание, а синдром, который проявляется в нарушении памяти, мышления и поведения.
Поддержание активных умственных нагрузок в пожилом возрасте, прохождение 10 тыс. шагов в день, контроль артериального давления, соблюдение диеты и снижение уровня холестерина в крови могут уменьшить риск развития деменции, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.
"Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов", — объяснил он.
По словам специалиста, риск развития деменции сокращается при регулярных физических нагрузках: необходимо ежедневно проходить 10 тыс. шагов.
"Если человек страдает артериальной гипертензией, то нужно обратиться к кардиологу для подбора терапии. Важен контроль артериальной гипертензии (для уменьшения риска развития деменции – ред.)", — отметил невролог.
В числе факторов, снижающих риски развития заболевания, Мартынов назвал также уменьшение количества употребляемого алкоголя, соблюдение диеты, включающей продукты, которые содержат большое количество омега-3, нормализацию уровня холестерина в крови.
Отсрочить когнитивные расстройства можно при помощи сбалансированного питания и приема витаминов. Если у человека наблюдается ухудшение памяти из-за дефицита В12, то восстановить ее можно примерно за месяц. Дефицит В12 может наблюдаться у вегетарианцев, у диабетиков, которые принимают Метформин, возникнуть из-за каких-то нарушений усвояемости витамина В12 и других причин.
Врач уточнил, что деменция — это не самостоятельное заболевание, а синдром, который проявляется в нарушении памяти, мышления и поведения.
"Инсульт, сосудистые заболевания, долгое употребление наркотических веществ или алкоголя могут привести к развитию деменции. Но одна из наиболее частых причин – это развитие заболевания Альцгеймера. Деменция – один из его синдромов", — добавил невролог.
В заключение он рассказал, что выявить деменцию поможет тест из 10–12 слов. Если человек забыл одно из них, то ему будут задавать наводящие вопросы. Когда он с помощью подсказок вспоминает слово, это является вариантом нормы. Пациенту с болезнью Альцгеймера подсказки не помогут. После тестирования специалисты сделают вывод: есть ли у больного деменция или нет, а также установят степень заболевания.
16 августа, 22:06