С чего Мирзиёев начал рабочую поездку в Каракалпакстан
13:42 19.08.2024 (обновлено: 13:50 19.08.2024)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев начал свою поездку в Каракалпакстан с ознакомления с промышленным потенциалом региона
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В программе двухдневной поездки — посещение промпредприятий, объектов IT и социальной сферы, ознакомление с жизнью махаллей, запуск новых проектов, а также диалог главы республики с предпринимателями.
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев начал свою рабочую поездку в Каракалпакстан с ознакомления с промышленным потенциалом региона, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Главе республике рассказали о новом проекте совместного предприятия.
"Совместное предприятие “Nukus Eleсtroapparat” было введено в строй в 2017 году, оно производит силовое оборудование для электросетей. В июне текущего года здесь был запущен проект по изготовлению солнечных панелей стоимостью более 10 миллионов долларов. Оборудование было доставлено из Республики Корея. Производственный процесс полностью автоматизирован. Годовая мощность проекта составляет 273 тысячи единиц", — говорится в сообщении.
Как отмечалось, это будет способствовать дальнейшему внедрению альтернативной энергетики в стране. На сегодняшний день на различных сооружениях и домах уже установлены солнечные панели общей мощностью 600 МВт. Этот процесс продолжается.
Наряду с локализацией востребованной на внутреннем рынке продукции СП получило возможность наладить ее экспорт на $4 млн и обеспечить работой 70 человек.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев начал свою поездку в Республику Каракалпакстан с ознакомления с промышленным потенциалом региона.
Шавкат Мирзиёев начал свою поездку в Республику Каракалпакстан с ознакомления с промышленным потенциалом региона.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Глава государства ознакомился с технологическим процессом, побеседовал с работниками. Ответственным лицам даны указания по увеличению количества таких предприятий и производству ими продукции с высоким спросом на рынке", — говорится в сообщении.
Президенту также продемонстрировали продукцию, производимую предприятиями отрасли.
На самом заводе установили солнечные панели мощностью 125 кВт. Полученную электроэнергию используют для внутренних нужд, а излишки реализуют в региональную электросеть.
Для справки: за последние годы в Узбекистане за счет инвестиций в размере $2 млрд введены в эксплуатацию 10 солнечных и ветряных станций общей мощностью 2,6 гигаватта. Также ведется работа по 32 "зеленым" проектам мощностью 18,6 гигаватта общей стоимостью $19 млрд. В целом к 2030 году намечено довести долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе до 40%.