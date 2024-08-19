https://uz.sputniknews.ru/20240819/mirziyoyev-poyezdka-karakalpakstan-45262485.html

С чего Мирзиёев начал рабочую поездку в Каракалпакстан

С чего Мирзиёев начал рабочую поездку в Каракалпакстан

Sputnik Узбекистан

В программе двухдневной поездки — посещение промпредприятий, объектов IT и социальной сферы, ознакомление с жизнью махаллей, запуск новых проектов, а также диалог главы республики с предпринимателями

2024-08-19T13:42+0500

2024-08-19T13:42+0500

2024-08-19T13:50+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

каракалпакстан

совместное предприятие

проект

энергетика

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев начал свою рабочую поездку в Каракалпакстан с ознакомления с промышленным потенциалом региона, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Главе республике рассказали о новом проекте совместного предприятия.Как отмечалось, это будет способствовать дальнейшему внедрению альтернативной энергетики в стране. На сегодняшний день на различных сооружениях и домах уже установлены солнечные панели общей мощностью 600 МВт. Этот процесс продолжается.Наряду с локализацией востребованной на внутреннем рынке продукции СП получило возможность наладить ее экспорт на $4 млн и обеспечить работой 70 человек.Президенту также продемонстрировали продукцию, производимую предприятиями отрасли.На самом заводе установили солнечные панели мощностью 125 кВт. Полученную электроэнергию используют для внутренних нужд, а излишки реализуют в региональную электросеть.Для справки: за последние годы в Узбекистане за счет инвестиций в размере $2 млрд введены в эксплуатацию 10 солнечных и ветряных станций общей мощностью 2,6 гигаватта. Также ведется работа по 32 "зеленым" проектам мощностью 18,6 гигаватта общей стоимостью $19 млрд. В целом к 2030 году намечено довести долю возобновляемых источников энергии в энергетическом балансе до 40%.

каракалпакстан

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мирзиёев каракалпакстан рабочая поездка