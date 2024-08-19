https://uz.sputniknews.ru/20240819/uzbekistan-ekspeditsiya-rosatom-severnyy-polyus-45254960.html

На вершине планеты установили флаг Узбекистана

На вершине планеты установили флаг Узбекистана

Sputnik Узбекистан

Пятая научно-просветительская экспедиция Росатома "Ледокол Знаний", впервые проходящая в международном формате, достигла Северного полюса на атомном ледоколе "50 лет Победы".

2024-08-19T09:54+0500

2024-08-19T09:54+0500

2024-08-19T10:21+0500

узбекистан

научная экспедиция

росатом

ледокол

молодежь

наука

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ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. На Северном полюсе установили флаг Узбекистана, сообщает пресс-служба ФГУП "Атомфлот". Туда его доставила участница пятой научно-просветительской экспедиции Росатома "Ледокол Знаний" Шахзода Ёкубова — студентка четвертого курса Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ.Ташкентская студентка планирует в ходе экспедиции провести научные исследования космических лучей, а после возвращения продолжить работу в этом направлении. Основной состав арктической экспедиции "Ледокол знаний" — 63 талантливых школьника, в том числе 10 участников из стран, где Росатом развивает атомные технологии (Узбекистан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Монголия, Венгрия, Индия, Китай, ЮАР). Вместе с ними к Северному полюсу отправились 15 экспертов —делегатов, отобранных в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который прошел на федеральной территории "Сириус" в этом году. Среди них представители Узбекистана, Камеруна, Ирака, Бангладеш, Туниса, Беларуси. Прямо на борту, на открытой площадке, перед участниками выступают ученые и популяризаторы науки в рамках самого северного лектория. Для справки: научно-просветительский проект "Ледокол знаний" организован сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Госкорпорации "Росатом". Он направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, поиск и поддержку талантливых и одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию.

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