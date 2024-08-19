На вершине планеты установили флаг Узбекистана
09:54 19.08.2024 (обновлено: 10:21 19.08.2024)
© ФГУП "Атомфлот"Атомный ледокол "50 лет Победы" доставил участников экспедиции Росатома "Ледокол знаний" на Северный полюс
© ФГУП "Атомфлот"
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Пятая научно-просветительская экспедиция Росатома "Ледокол Знаний", впервые проходящая в международном формате, достигла Северного полюса на атомном ледоколе "50 лет Победы".
ТАШКЕНТ, 19 авг — Sputnik. На Северном полюсе установили флаг Узбекистана, сообщает пресс-служба ФГУП "Атомфлот". Туда его доставила участница пятой научно-просветительской экспедиции Росатома "Ледокол Знаний" Шахзода Ёкубова — студентка четвертого курса Ташкентского филиала НИЯУ МИФИ.
© ФГУП "Атомфлот"Атомный ледокол "50 лет Победы" доставил участников экспедиции Росатома "Ледокол знаний" на Северный полюс
Атомный ледокол "50 лет Победы" доставил участников экспедиции Росатома "Ледокол знаний" на Северный полюс
© ФГУП "Атомфлот"
Ташкентская студентка планирует в ходе экспедиции провести научные исследования космических лучей, а после возвращения продолжить работу в этом направлении.
"Пятая научно-просветительская экспедиция Росатома "Ледокол Знаний", которая в этом году впервые проходит в международном формате, достигла Северного полюса на атомном ледоколе "50 лет Победы". Участники рейса доставили к вершине планеты флаги своих стран", — говорится в сообщении.
© ФГУП "Атомфлот"Атомный ледокол "50 лет Победы" доставил участников экспедиции Росатома "Ледокол знаний" на Северный полюс
Атомный ледокол "50 лет Победы" доставил участников экспедиции Росатома "Ледокол знаний" на Северный полюс
© ФГУП "Атомфлот"
Основной состав арктической экспедиции "Ледокол знаний" — 63 талантливых школьника, в том числе 10 участников из стран, где Росатом развивает атомные технологии (Узбекистан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Беларусь, Монголия, Венгрия, Индия, Китай, ЮАР). Вместе с ними к Северному полюсу отправились 15 экспертов —делегатов, отобранных в рамках Всемирного фестиваля молодежи, который прошел на федеральной территории "Сириус" в этом году. Среди них представители Узбекистана, Камеруна, Ирака, Бангладеш, Туниса, Беларуси.
Прямо на борту, на открытой площадке, перед участниками выступают ученые и популяризаторы науки в рамках самого северного лектория.
"Экспедиция Росатома "Ледокол знаний" идет по плану…Представители 15 стран совершили на полюсе самое короткое кругосветное путешествие. А дальше международная арктическая экспедиция Росатома "Ледокол знаний" держит курс к архипелагу Земля Франца-Иосифа", — сообщил капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Руслан Сасов.
Для справки: научно-просветительский проект "Ледокол знаний" организован сетью Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) при поддержке Госкорпорации "Росатом". Он направлен на популяризацию естественно-научных дисциплин и технологий атомной отрасли, поиск и поддержку талантливых и одаренных детей, развитие их способностей и профориентацию.