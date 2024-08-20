https://uz.sputniknews.ru/20240820/chastyye-golovnyye-boli-prichina-45283569.html

Невролог: О чем сигнализируют частые головные боли

Невролог: О чем сигнализируют частые головные боли

Sputnik Узбекистан

Если голова болит чаще 5 раз в месяц, необходимо обратиться к специалисту для выявления причины

2024-08-20T22:07+0500

2024-08-20T22:07+0500

2024-08-20T22:07+0500

это интересно

мнение эксперта

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Частые головные боли могут указывать на хроническую мигрень, стресс или усталость, воспаление носовых пазух, развитие гипертонии, проблемы со зрением и гормональные изменения, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова. Синусит, воспаление носовых пазух, по словам специалиста, также может быть причиной постоянных головных болей в области лба, вокруг глаз.Что касается женщин, то причиной частых головных болей у них могут быть гормональные изменения, например, во время беременности, менструального цикла и менопаузы.Для уточнения диагноза невролог рекомендовал обратиться к врачу, чтобы избавиться не только от симптома, но и от причины.

https://uz.sputniknews.ru/20240819/kak-snizit-risk-razvitiya-dementsii-45256891.html

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