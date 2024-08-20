https://uz.sputniknews.ru/20240820/chastyye-golovnyye-boli-prichina-45283569.html
Невролог: О чем сигнализируют частые головные боли
Невролог: О чем сигнализируют частые головные боли
Sputnik Узбекистан
Если голова болит чаще 5 раз в месяц, необходимо обратиться к специалисту для выявления причины
2024-08-20T22:07+0500
2024-08-20T22:07+0500
2024-08-20T22:07+0500
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мнение эксперта
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Частые головные боли могут указывать на хроническую мигрень, стресс или усталость, воспаление носовых пазух, развитие гипертонии, проблемы со зрением и гормональные изменения, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова. Синусит, воспаление носовых пазух, по словам специалиста, также может быть причиной постоянных головных болей в области лба, вокруг глаз.Что касается женщин, то причиной частых головных болей у них могут быть гормональные изменения, например, во время беременности, менструального цикла и менопаузы.Для уточнения диагноза невролог рекомендовал обратиться к врачу, чтобы избавиться не только от симптома, но и от причины.
https://uz.sputniknews.ru/20240819/kak-snizit-risk-razvitiya-dementsii-45256891.html
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невролог голова боль причина
невролог голова боль причина
Невролог: О чем сигнализируют частые головные боли
Если голова болит чаще пяти раз в месяц, необходимо обратиться к специалисту для выявления причины.
Частые головные боли могут указывать на хроническую мигрень, стресс или усталость, воспаление носовых пазух, развитие гипертонии, проблемы со зрением и гормональные изменения, сообщает РИА Новости
со ссылкой на врача-невролога Владимира Мартынова.
"Частые головные боли могут быть признаками хронической мигрени… Также головные боли могут указывать на стресс, усталость, напряжение мышц шеи и плеч", — пояснил он.
Синусит, воспаление носовых пазух, по словам специалиста, также может быть причиной постоянных головных болей в области лба, вокруг глаз.
"Регулярные головные боли могут указывать и на высокое артериальное давление, особенно если оно не контролируется… К головным болям могут приводить проблемы со зрением, особенно при длительной зрительной нагрузке", — добавил врач.
Что касается женщин, то причиной частых головных болей у них могут быть гормональные изменения, например, во время беременности, менструального цикла и менопаузы.
Для уточнения диагноза невролог рекомендовал обратиться к врачу, чтобы избавиться не только от симптома, но и от причины.
"Некоторые лекарства могут вызывать головные боли как побочный эффект. При частых головных болях, более 5 раз в месяц, стоит обратиться к неврологу для выявления причины, так как только очный осмотр может дать полную картину о пациенте", — резюмировал Мартынов.