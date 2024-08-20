https://uz.sputniknews.ru/20240820/rossiya-predprinimateli-sotrudnichestvo-surxandarya-45282783.html

Российских предпринимателей интересует транспортно-логистический хаб в Сурхандарье

Российских предпринимателей интересует транспортно-логистический хаб в Сурхандарье

Sputnik Узбекистан

Речь идет о перспективах взаимодействия в сфере логистики и локализации своей продукции на рынке Узбекистана.

2024-08-20T11:00+0500

2024-08-20T11:00+0500

2024-08-20T11:00+0500

узбекистан

сурхандарьинская область

транспорт

логистика

россия

сотрудничество

санкт-петербург

ленинградская область

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Российские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с транспортно-логистическим хабом "Termez Cargo Centre" в Сурхандарьинской области, сообщает ИА "Дунё". Руководство хаба в ходе встречи с потенциальными партнерами в Санкт-Петербурге проинформировало их о широком спектре услуг в области грузоперевозок и складской логистики, а также обработки транзитных грузов интермодальных железнодорожных и автомобильных перевозок, в том числе из Афганистана. Предприниматели из северной столицы России и Ленинградской области ознакомились с возможностью хаба в части экспортно-импортных операций, а также обсудили перспективы взаимодействия в сфере логистики и локализации своей продукции на рынке республики. Узбекская сторона пригласила их посетить Сурхандарьинскую область для более детального ознакомления с экспортным, транзитным и инвестиционным потенциалом региона.

узбекистан

сурхандарьинская область

россия

санкт-петербург

ленинградская область

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