https://uz.sputniknews.ru/20240820/rossiya-predprinimateli-sotrudnichestvo-surxandarya-45282783.html
Российских предпринимателей интересует транспортно-логистический хаб в Сурхандарье
Российских предпринимателей интересует транспортно-логистический хаб в Сурхандарье
Sputnik Узбекистан
Речь идет о перспективах взаимодействия в сфере логистики и локализации своей продукции на рынке Узбекистана.
2024-08-20T11:00+0500
2024-08-20T11:00+0500
2024-08-20T11:00+0500
узбекистан
сурхандарьинская область
транспорт
логистика
россия
сотрудничество
санкт-петербург
ленинградская область
предприниматели
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Российские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с транспортно-логистическим хабом "Termez Cargo Centre" в Сурхандарьинской области, сообщает ИА "Дунё". Руководство хаба в ходе встречи с потенциальными партнерами в Санкт-Петербурге проинформировало их о широком спектре услуг в области грузоперевозок и складской логистики, а также обработки транзитных грузов интермодальных железнодорожных и автомобильных перевозок, в том числе из Афганистана. Предприниматели из северной столицы России и Ленинградской области ознакомились с возможностью хаба в части экспортно-импортных операций, а также обсудили перспективы взаимодействия в сфере логистики и локализации своей продукции на рынке республики. Узбекская сторона пригласила их посетить Сурхандарьинскую область для более детального ознакомления с экспортным, транзитным и инвестиционным потенциалом региона.
узбекистан
сурхандарьинская область
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узбекистан россия компании сотрудничество
узбекистан россия компании сотрудничество
Российских предпринимателей интересует транспортно-логистический хаб в Сурхандарье
Речь идет о перспективах взаимодействия в сфере логистики и локализации продукции на рынке Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
Российские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с транспортно-логистическим хабом "Termez Cargo Centre" в Сурхандарьинской области, сообщает
ИА "Дунё".
Руководство хаба в ходе встречи с потенциальными партнерами в Санкт-Петербурге проинформировало их о широком спектре услуг в области грузоперевозок и складской логистики, а также обработки транзитных грузов интермодальных железнодорожных и автомобильных перевозок, в том числе из Афганистана.
Предприниматели из северной столицы России и Ленинградской области ознакомились с возможностью хаба в части экспортно-импортных операций, а также обсудили перспективы взаимодействия в сфере логистики и локализации своей продукции на рынке республики.
"По итогам встречи ряд российских компаний выразил заинтересованность в сотрудничестве с "Termez Cargo Centre" по направлениям транзита продовольственных и иных товаров, а также в импорте товаров, производимых в Узбекистане", — говорится в сообщении.
Узбекская сторона пригласила их посетить Сурхандарьинскую область для более детального ознакомления с экспортным, транзитным и инвестиционным потенциалом региона.