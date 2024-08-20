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В Узбекистане вдвое увеличилось число компаний с оборотом свыше 100 млрд сумов

В Узбекистане вдвое увеличилось число компаний с оборотом свыше 100 млрд сумов

Sputnik Узбекистан

Товарный оборот предприятий республики возрос на 25 % по сравнению с прошлым годом и составил почти 990 трлн сумов.

2024-08-20T17:40+0500

2024-08-20T17:40+0500

2024-08-20T17:40+0500

президент узбекистана

каракалпакстан

нукус

встреча

предприниматели

экономика

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Узбекистане число компаний с годовым оборотом более 100 млрд сумов выросло в два раза и превысило 2,2 тыс. Эти и другие данные озвучил Шавкат Мирзиёев на встрече с предпринимателями в Нукусе, сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.Также отмечалось, что товарный оборот предприятий увеличился на 25% по сравнению с прошлым годом и составил почти 990 трлн сумов. Кроме того, благодаря работе экономического блока в разрезе махаллей и клиентов 16 тыс. убыточных компаний за полгода вышли в плюс на 6,5 трлн сумов. Президент отметил, что в настоящее время число предприятий со штатом свыше 100 человек приблизилось к 3 тыс., а общее количество рабочих мест в этих компаниях за год увеличилось на 440 тыс. Налоговые поступления от крупных налогоплательщиков за этот период выросли на 10%, предприятий областного уровня — на 25%, налоги, уплаченные районными предпринимателями, — на 40%. Отказ от принципа "если проверять — будут бояться, если боятся — будут платить" принес результаты, отметил глава Узбекистана.

каракалпакстан

нукус

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