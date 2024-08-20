https://uz.sputniknews.ru/20240820/uzbekistan-eksport-dinamika-45286978.html

Узбекистан увеличил экспорт: наибольшая динамика — в поставках в РФ

Узбекистан увеличил экспорт: наибольшая динамика — в поставках в РФ

Sputnik Узбекистан

За семь месяцев 2024 года доход республики от поставок за рубеж составил $10,5 млрд

2024-08-20T15:20+0500

2024-08-20T15:20+0500

2024-08-20T15:56+0500

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Узбекистан за январь – июль этого года экспортировал товаров (без учета золота) и услуг на $10,5 млрд, что на 13% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает пресс-служба МИПТ. Увеличился экспорт: По данным ведомства, в пятерку экспортных рынков с наибольшим ростом также вошли Франция с приростом в 2 раза (+$241 млн), Афганистан – на 19% (+$89 млн), США — в 2,2 раза (+$101 млн), ОАЭ — на 42% (+$56 млн). Для выявления проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприятия-экспортеры, и оперативного их решения при министерстве действует "Экспортный штаб". За январь – июль оперативно решено 480 проблемных вопросов, связанных с производственной и экспортной деятельностью предприятий, добавили в пресс-службе.

https://uz.sputniknews.ru/20240723/rossiya-shans-stat-pervyy-torgovyy-partner-uzbekistan-44906934.html

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