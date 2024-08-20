https://uz.sputniknews.ru/20240820/uzbekistan-eksport-dinamika-45286978.html
Узбекистан увеличил экспорт: наибольшая динамика — в поставках в РФ
Узбекистан увеличил экспорт: наибольшая динамика — в поставках в РФ
Sputnik Узбекистан
За семь месяцев 2024 года доход республики от поставок за рубеж составил $10,5 млрд
2024-08-20T15:20+0500
2024-08-20T15:20+0500
2024-08-20T15:56+0500
узбекистан
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экспорт
экономика
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Узбекистан за январь – июль этого года экспортировал товаров (без учета золота) и услуг на $10,5 млрд, что на 13% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает пресс-служба МИПТ. Увеличился экспорт: По данным ведомства, в пятерку экспортных рынков с наибольшим ростом также вошли Франция с приростом в 2 раза (+$241 млн), Афганистан – на 19% (+$89 млн), США — в 2,2 раза (+$101 млн), ОАЭ — на 42% (+$56 млн). Для выявления проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприятия-экспортеры, и оперативного их решения при министерстве действует "Экспортный штаб". За январь – июль оперативно решено 480 проблемных вопросов, связанных с производственной и экспортной деятельностью предприятий, добавили в пресс-службе.
https://uz.sputniknews.ru/20240723/rossiya-shans-stat-pervyy-torgovyy-partner-uzbekistan-44906934.html
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узбекистан экспорт товары услуги
узбекистан экспорт товары услуги
Узбекистан увеличил экспорт: наибольшая динамика — в поставках в РФ
15:20 20.08.2024 (обновлено: 15:56 20.08.2024)
За семь месяцев 2024 года доход республики от поставок за рубеж составил $10,5 млрд.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
Узбекистан за январь – июль этого года экспортировал товаров (без учета золота) и услуг на $10,5 млрд, что на 13% больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом, сообщает
пресс-служба МИПТ.
"По итогам января - июля 2024 года Узбекистан экспортировал товаров (без учета золота) и услуг на сумму $10,5 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13 процентов, или $1,2 млрд", — говорится в сообщении.
медной продукции — на 38% (+$53 млн);
кабельной продукции — на 13% (+$25 млн);
плодоовощной продукции — на 24% (+$152 млн);
карбамида — в 2,7 раза (+$51 млн);
стройматериалов — на 48% (+$45 млн);
ювелирных изделий — на 74% (+$10 млн);
туризма — на 31% (+$404 млн);
транспортных услуг — на 28% (+$248 млн).
"За счет опережающего увеличения экспорта в 18 стран обеспечен дополнительный экспорт на сумму 1,1 миллиарда долларов. В частности, в Россию — на 28% (+465 миллионов долларов)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, в пятерку экспортных рынков с наибольшим ростом также вошли Франция с приростом в 2 раза (+$241 млн), Афганистан – на 19% (+$89 млн), США — в 2,2 раза (+$101 млн), ОАЭ — на 42% (+$56 млн).
Для выявления проблемных вопросов, с которыми сталкиваются предприятия-экспортеры, и оперативного их решения при министерстве действует "Экспортный штаб". За январь – июль оперативно решено 480 проблемных вопросов, связанных с производственной и экспортной деятельностью предприятий, добавили в пресс-службе.