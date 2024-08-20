https://uz.sputniknews.ru/20240820/uzbekistan-upravleniye-regionalnyye-elektroseti-chastniki-45290581.html

В Узбекистане управление региональными электросетями передадут частному сектору

В Узбекистане управление региональными электросетями передадут частному сектору

Sputnik Узбекистан

В планах — проведение тендера на привлечение частного оператора для электросетей Самаркандской области в октябре 2024-го.

2024-08-20T18:10+0500

2024-08-20T18:10+0500

2024-08-20T18:10+0500

узбекистан

регион

электросеть

управление

президент узбекистана

встреча

предприниматели

нукус

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Узбекистане с октября этого года запустят тендеры по передаче электросетей частным операторам, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с предпринимателями в Нукусе. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. По его словам, в 2025 году планируется провести аналогичные тендеры по электросетям в Джизакской и Сырдарьинской областях. Также для предпринимателей в республике снизят тарифы на оплату света и газа. Президент отметил, что все промпредприятия недовольны тем, что при превышении установленного лимита на электроэнергию и газ с них взимают двойную оплату. Такие ограничения влияют на рост всей отрасли, указал он. Теперь базовые тарифы сохранятся даже при превышении лимита потребления на 20%. Если потребление выше 20%, то оплата увеличенной части подорожает на 20%. Ранее за превышение лимита выше 10% платили по двойному тарифу. Предприятиям "высокой" и "средней" категорий бизнес-рейтинга оплату за электричество можно вносить авансом.

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узбекистан управление региональные электросети частный сектор мирзиёев встреча предприниматели