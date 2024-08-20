https://uz.sputniknews.ru/20240820/uzbekistan-upravleniye-regionalnyye-elektroseti-chastniki-45290581.html
В Узбекистане управление региональными электросетями передадут частному сектору
В Узбекистане управление региональными электросетями передадут частному сектору
Sputnik Узбекистан
В планах — проведение тендера на привлечение частного оператора для электросетей Самаркандской области в октябре 2024-го.
2024-08-20T18:10+0500
2024-08-20T18:10+0500
2024-08-20T18:10+0500
узбекистан
регион
электросеть
управление
президент узбекистана
встреча
предприниматели
нукус
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. В Узбекистане с октября этого года запустят тендеры по передаче электросетей частным операторам, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с предпринимателями в Нукусе. Об этом сообщает пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов. По его словам, в 2025 году планируется провести аналогичные тендеры по электросетям в Джизакской и Сырдарьинской областях. Также для предпринимателей в республике снизят тарифы на оплату света и газа. Президент отметил, что все промпредприятия недовольны тем, что при превышении установленного лимита на электроэнергию и газ с них взимают двойную оплату. Такие ограничения влияют на рост всей отрасли, указал он. Теперь базовые тарифы сохранятся даже при превышении лимита потребления на 20%. Если потребление выше 20%, то оплата увеличенной части подорожает на 20%. Ранее за превышение лимита выше 10% платили по двойному тарифу. Предприятиям "высокой" и "средней" категорий бизнес-рейтинга оплату за электричество можно вносить авансом.
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узбекистан управление региональные электросети частный сектор мирзиёев встреча предприниматели
узбекистан управление региональные электросети частный сектор мирзиёев встреча предприниматели
В Узбекистане управление региональными электросетями передадут частному сектору
В планах — проведение тендера на привлечение частного оператора для электросетей Самаркандской области в октябре 2024-го.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
В Узбекистане с октября этого года запустят тендеры по передаче электросетей частным операторам, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с предпринимателями в Нукусе. Об этом сообщает
пресс-секретарь президента Узбекистана Шерзод Асадов.
"Начинается практический этап передачи управления региональными электросетями частному сектору. В частности, в октябре будет объявлен тендер на привлечение частного оператора к электросетям Самаркандской области", — сказал глава РУз.
По его словам, в 2025 году планируется провести аналогичные тендеры по электросетям в Джизакской и Сырдарьинской областях.
Также для предпринимателей в республике снизят
тарифы на оплату света и газа.
Президент отметил, что все промпредприятия недовольны тем, что при превышении установленного лимита на электроэнергию и газ с них взимают двойную оплату. Такие ограничения влияют на рост всей отрасли, указал он.
Теперь базовые тарифы сохранятся даже при превышении лимита потребления на 20%. Если потребление выше 20%, то оплата увеличенной части подорожает на 20%.
Ранее за превышение лимита выше 10% платили по двойному тарифу.
Предприятиям "высокой" и "средней" категорий бизнес-рейтинга оплату за электричество можно вносить авансом.