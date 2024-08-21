Новый мультимодальный маршрут из Индии в Узбекистан упростил контейнерные перевозки
© АО "Узтемирйулконтейнер"Запущены контейнерные перевозки по новому мультимодальному маршруту, соединяющему Индию и Узбекистан
© АО "Узтемирйулконтейнер"
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Первые грузы доставили до места назначения за 20 дней, в будущем время доставки сократят до 15 суток.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. АО "Узтемирйулконтейнер" запустил новый мультимодальный маршрут для контейнерных перевозок из индийских портов Мундра, Нхава-Шева и Ченнаи в Узбекистан, сообщает пресс-служба ведомства.
© АО "Узтемирйулконтейнер"Запущены контейнерные перевозки по новому мультимодальному маршруту, соединяющему Индию и Узбекистан
Запущены контейнерные перевозки по новому мультимодальному маршруту, соединяющему Индию и Узбекистан
© АО "Узтемирйулконтейнер"
Грузы доставили морским путем из Индии в иранский порт Бандар-Аббас, далее их транспортировали на станцию Серахс на иранских платформах, после чего перегрузили на платформы АО "Узбекистон темир йуллари" и через Туркменистан отправили в Узбекистан до станции Сергели.
© АО "Узтемирйулконтейнер"Запущены контейнерные перевозки по новому мультимодальному маршруту, соединяющему Индию и Узбекистан
Запущены контейнерные перевозки по новому мультимодальному маршруту, соединяющему Индию и Узбекистан
© АО "Узтемирйулконтейнер"
"Первый грузовой поезд, состоящий из 20 контейнеров по 20 футов каждый преодолел 2673 км за 20 дней. В будущем планируется сократить время доставки до 15 дней", — говорится в сообщении.