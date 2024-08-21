https://uz.sputniknews.ru/20240821/indiya-uzbekistan-konteynernyye-perevozki-45302888.html

Новый мультимодальный маршрут из Индии в Узбекистан упростил контейнерные перевозки

Новый мультимодальный маршрут из Индии в Узбекистан упростил контейнерные перевозки

Sputnik Узбекистан

Первые грузы доставили в РУз за 20 дней, в будущем время доставки сократят до 15 суток

2024-08-21T12:15+0500

2024-08-21T12:15+0500

2024-08-21T12:15+0500

экономика

узбекистан

индия

железная дорога

контейнеры

перевозки

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. АО "Узтемирйулконтейнер" запустил новый мультимодальный маршрут для контейнерных перевозок из индийских портов Мундра, Нхава-Шева и Ченнаи в Узбекистан, сообщает пресс-служба ведомства. Грузы доставили морским путем из Индии в иранский порт Бандар-Аббас, далее их транспортировали на станцию Серахс на иранских платформах, после чего перегрузили на платформы АО "Узбекистон темир йуллари" и через Туркменистан отправили в Узбекистан до станции Сергели.

https://uz.sputniknews.ru/20240807/uzbekiston-temir-yullari-prezident-prezentatsiya-45064566.html

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