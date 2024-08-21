Мирзиёев: У нас еще много возможностей
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Нукусе состоялся очередной открытый диалог президента Республики Узбекистан с предпринимателями.
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В Нукусе состоялся открытый диалог президента Узбекистана с предпринимателями.
ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. У нас еще много возможностей, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с предпринимателями в Нукусе, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Как отмечалось, открытый диалог главы государства с представителями бизнес-сообщества является эффективной платформой для решения системных проблем в сфере, обсуждения предложений и создания новых стимулов.
© Пресс-служба президента УзбекистанаВ Нукусе состоялся очередной открытый диалог президента Республики Узбекистан с предпринимателями.
В Нукусе состоялся очередной открытый диалог президента Республики Узбекистан с предпринимателями.
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президент отметил результаты начатых восемь лет назад реформ, основанных на взаимном доверии, работе бок о бок с предпринимателями и постоянном диалоге.
"У нас еще много возможностей. Самое важное, у нас есть такие патриотичные и самоотверженные предприниматели, как вы, которые способны их реализовать, — сказал он.
Мирзиёев озвучил новые инициативы по пяти направлениям.
Первое направление — увеличение финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса
Отныне все банки и микрофинансовые организации смогут участвовать в поддержке малого и среднего бизнеса.
Размер микрокредитов будет увеличен в 3 раза и доведен до 300 млн сумов. При этом залог в части кредита до 100 млн сумов не потребуется.
"Микрокредитбанк" через свои микрофинансовые организации до конца года привлечет еще 1 трлн сумов.
Станет возможным создание микрофинансовых банков с уставным капиталом не менее 50 млрд сумов.
Создадут дополнительные возможности для микрофинансовых организаций: предпринимателям будет разрешено оказывать услуги в иностранной валюте и осуществлять деятельность в качестве платежной организации на основе лицензии.
Теперь факторинговые организации будут обслуживать клиентов и в иностранной валюте. Будет запущена электронная платформа, на которой предприниматели смогут выбрать удобный для себя финансовый продукт.
"В целом, благодаря популяризации факторинга, предпринимателям станут доступны 20 триллионов сумов на оборотные средства, а предприятиям-экспортерам — дополнительно 1 миллиард долларов финансовых ресурсов", — подчеркнул президент.
Также будет разработан закон об исламских финансах. Он будет способствовать предоставлению новых финансовых услуг, притоку большего количества инвесторов и созданию дополнительных ресурсов на $5 млрд.
Кроме того, поэтапно будет прекращена практика передачи крупным предприятиям средств, привлеченных государством. Предоставление таких средств сократится в течение двух лет не менее чем на 40%. За счет этого банки направят частному бизнесу не менее 30 трлн сумов.
Второе направление — обеспечение бизнеса инфраструктурой, землей и энергией
Две тысячи обращений, поступивших в рамках открытого диалога, связаны с землей и инфраструктурой. Затраты на приобретение земли для новых инвестпроектов резко выросли.
"Поэтому теперь, когда предприниматель покупает землю на аукционе, налог на добавленную стоимость начисляться не будет. В городе Ташкенте и областных центрах будет разрешено расплачиваться за приобретенную землю в рассрочку до трех лет, в остальных регионах — до пяти лет, а для районов 4-й и 5-й категорий — до десяти лет", — сообщил глава РУз.
Он добавил, что теперь при выделении новых земель будут обязательно указываться сроки от проектирования зданий до сдачи объекта.
Для каждого земельного участка будет четко определено, на какие виды деятельности можно заменить основной вид деятельности, какие вспомогательные сооружения можно разместить. Для этого с 1 января введут единый классификатор земельных участков и объектов капитального строительства.
Ограничения на электроэнергию и природный газ для промышленных предприятий сократят. Базовый тариф сохранится, даже если потребление электроэнергии и газа превысит лимит на 20%. Если превышение лимита составит более 20%, тариф за превышенную часть увеличится на 20%. Также оплата коммунальных услуг не будет приостановлена даже при наличии инкассо.
Третье направление — создание равной конкурентной среды на внутреннем рынке и расширение возможностей выхода на внешние рынки.
С этой целью будет продолжен процесс вступления во Всемирную торговую организацию, будет развиваться конкуренция. Уже отменены эксклюзивные права в металлургической, химической, энергетической и телекоммуникационной отраслях.
"Теперь при корпоративных закупках будет отменен ценовой приоритет на продукцию, приобретаемую для производства. Отныне никто не будет иметь особых прав, будь то государственное стратегическое предприятие, частное предприятие или иностранный инвестор — все будут работать в равных экономических условиях", — сказал президент.
Из средств, выделенных на развитие отраслей, $200 млн направят на предэкспортное финансирование. Из них $50 млн предоставят в качестве поручительства по банковским кредитам. За счет этих средств в течение года будет дополнительно экспортировано продукции на $1 млрд.
Будет запущена платформа "Е-логистика" по перевозке грузов, что позволит экспортерам видеть, у какого предприятия и сколько имеется разрешений на перевозку, и заключать прямые договоры.
Кроме того, теперь при ввозе оборудования и комплектующих не образуется задолженность, если срок договора не будет нарушен.
Отныне электронная справка таможенного органа, подтверждающая экспорт, станет основанием для возврата налога на добавленную стоимость, и другие лишние документы не потребуются.
Вместе с тем, расширят сотрудничество предприятий-экспортеров с соотечественниками, имеющими большой опыт ведения бизнеса за рубежом.
"Будет стимулироваться увеличение доли отечественной продукции в государственных закупках. В частности, крупные предприятия энергетической, нефтегазовой, химической, металлургической, железнодорожной отраслей разместят заказы на 2-3 года на кооперационном портале. Местные предприятия на основе этих заказов наладят производство новых видов продукции. На их проекты на начальном этапе будет направлено 100 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
К управлению региональными электрическими сетями привлекут частный сектор. В частности, в октябре объявят тендер на привлечение частного оператора в электросети Самаркандской области. В следующем году такую же работу проведут в Джизакской и Сырдарьинской областях.
Также к концу года предпринимателям предложат еще 300 месторождений и участков с полезными ископаемыми. Для покрытия потребности в песке и гравии выделят 172 месторождения с запасами в 110 млн кубометров.
Четвертое направление — дать новый импульс сфере услуг
1.В Узбекистане 52% занятого населения работают в сфере услуг. Теперь во всех сферах будут широко внедрять технологии искусственного интеллекта. В IT-парке откроют центр искусственного интеллекта. На финансирование проектов выделят $50 млн.
2.Будет создана экосистема поддержки стартап-проектов. Для этого наладят деятельность венчурных фондов. Также государство предоставит ресурс в размере одного доллара на каждый доллар инвестиций, которые стартап привлек из-за рубежа. Такие расходы, как патентование стартап-разработок и регистрация торговых марок, будет покрывать государство.
3.В целях локализации услуг в течение года 3 тыс. специалистов направят на повышение квалификации в производственные компании Германии, Японии, Южной Кореи, Китая и Турции. Разработают программу расширения участия местных предприятий в сервисном обслуживании крупных предприятий.
4.С 1 января часть налога на добавленную стоимость для предприятий общественного питания возвратят предпринимателю в виде кешбэка. Налог на прибыль ресторанов и кафе, перешедших на уплату такого налога, снизят вдвое.
5.С 1 декабря при оприходовании сельскохозпродукции, приобретенной этими предприятиями за наличные деньги, никаких документов не потребуется. Рестораны и кафе смогут нанимать работников по краткосрочным, упрощенным трудовым договорам.
6.С 1 октября система "Шаффоф курилиш", аналогичная Рейтингу предпринимательства, будет вестись самими предпринимателями. Функции консалтинговых центров полностью передадут частному сектору.
Пятое направление — дальнейшее сокращение барьеров и преград для бизнеса
1.В целях устранения барьеров для предпринимательства разработают реестр критериев, представляющих реальную угрозу жизни и здоровью населения. Должностных лиц, приостановивших деятельность предпринимателя по отсутствующему в реестре критерию, привлекут к ответственности.
2.Привлечение предпринимателей к уголовной ответственности еще более либерализируют.
3.Отныне в случае нарушения сроков возврата кредита перед выставлением на торги заложенного имущества будет определяться его текущая рыночная стоимость. Если непогашенная задолженность составляет менее 15% от стоимости залога, взыскание не будет обращено на имущество. Банк позволит клиенту погасить задолженность за счет другого источника.
4.Теперь средства, поступившие от продажи земли, будут направлять, прежде всего, на погашение задолженности предпринимателей по сносу зданий.
"Президент обратил внимание на то, что в этом году открытый диалог проводится именно в Каракалпакстане, и отметил преимущества ведения предпринимательства здесь. В Каракалпакстане для бизнеса предоставлено более 50 льгот, которых нет ни в одном другом регионе. В Каракалпакстане внедрена простая система выделения земель. Регион также удобен для выхода на большие рынки", — говорится в сообщении.
Мирзиёев отметил, что в целях эффективного использования этих возможностей примут программу "Занимайся бизнесом в Каракалпакстане".