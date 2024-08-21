https://uz.sputniknews.ru/20240821/mirziyoyev-dialog-predprinimateli-nukus-45298525.html

Мирзиёев: У нас еще много возможностей

Мирзиёев: У нас еще много возможностей

Sputnik Узбекистан

В Нукусе состоялся открытый диалог президента Узбекистана с предпринимателями

2024-08-21T10:05+0500

2024-08-21T10:05+0500

2024-08-21T10:05+0500

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

прямой диалог

предприниматели

нукус

каракалпакстан

бизнес

общество

экономика

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. У нас еще много возможностей, заявил Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с предпринимателями в Нукусе, сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, открытый диалог главы государства с представителями бизнес-сообщества является эффективной платформой для решения системных проблем в сфере, обсуждения предложений и создания новых стимулов. Президент отметил результаты начатых восемь лет назад реформ, основанных на взаимном доверии, работе бок о бок с предпринимателями и постоянном диалоге. Мирзиёев озвучил новые инициативы по пяти направлениям. Первое направление — увеличение финансовых ресурсов для малого и среднего бизнеса Также будет разработан закон об исламских финансах. Он будет способствовать предоставлению новых финансовых услуг, притоку большего количества инвесторов и созданию дополнительных ресурсов на $5 млрд. Кроме того, поэтапно будет прекращена практика передачи крупным предприятиям средств, привлеченных государством. Предоставление таких средств сократится в течение двух лет не менее чем на 40%. За счет этого банки направят частному бизнесу не менее 30 трлн сумов. Второе направление — обеспечение бизнеса инфраструктурой, землей и энергией Две тысячи обращений, поступивших в рамках открытого диалога, связаны с землей и инфраструктурой. Затраты на приобретение земли для новых инвестпроектов резко выросли. Он добавил, что теперь при выделении новых земель будут обязательно указываться сроки от проектирования зданий до сдачи объекта. Для каждого земельного участка будет четко определено, на какие виды деятельности можно заменить основной вид деятельности, какие вспомогательные сооружения можно разместить. Для этого с 1 января введут единый классификатор земельных участков и объектов капитального строительства. Ограничения на электроэнергию и природный газ для промышленных предприятий сократят. Базовый тариф сохранится, даже если потребление электроэнергии и газа превысит лимит на 20%. Если превышение лимита составит более 20%, тариф за превышенную часть увеличится на 20%. Также оплата коммунальных услуг не будет приостановлена даже при наличии инкассо. Третье направление — создание равной конкурентной среды на внутреннем рынке и расширение возможностей выхода на внешние рынки. С этой целью будет продолжен процесс вступления во Всемирную торговую организацию, будет развиваться конкуренция. Уже отменены эксклюзивные права в металлургической, химической, энергетической и телекоммуникационной отраслях. Из средств, выделенных на развитие отраслей, $200 млн направят на предэкспортное финансирование. Из них $50 млн предоставят в качестве поручительства по банковским кредитам. За счет этих средств в течение года будет дополнительно экспортировано продукции на $1 млрд. Будет запущена платформа "Е-логистика" по перевозке грузов, что позволит экспортерам видеть, у какого предприятия и сколько имеется разрешений на перевозку, и заключать прямые договоры. Кроме того, теперь при ввозе оборудования и комплектующих не образуется задолженность, если срок договора не будет нарушен. Отныне электронная справка таможенного органа, подтверждающая экспорт, станет основанием для возврата налога на добавленную стоимость, и другие лишние документы не потребуются. Вместе с тем, расширят сотрудничество предприятий-экспортеров с соотечественниками, имеющими большой опыт ведения бизнеса за рубежом. К управлению региональными электрическими сетями привлекут частный сектор. В частности, в октябре объявят тендер на привлечение частного оператора в электросети Самаркандской области. В следующем году такую же работу проведут в Джизакской и Сырдарьинской областях. Также к концу года предпринимателям предложат еще 300 месторождений и участков с полезными ископаемыми. Для покрытия потребности в песке и гравии выделят 172 месторождения с запасами в 110 млн кубометров. Четвертое направление — дать новый импульс сфере услуг Пятое направление — дальнейшее сокращение барьеров и преград для бизнеса Мирзиёев отметил, что в целях эффективного использования этих возможностей примут программу "Занимайся бизнесом в Каракалпакстане".

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