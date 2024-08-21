https://uz.sputniknews.ru/20240821/uzbekistan-sik-dopusk-vybory-partii-45306783.html

ЦИК Узбекистана допустил к выборам все 5 зарегистрированных в республике партий

ЦИК Узбекистана допустил к выборам все 5 зарегистрированных в республике партий

Sputnik Узбекистан

Каждая политическая партия собрала свыше сорока тысяч подписей избирателей.

2024-08-21T14:25+0500

2024-08-21T14:25+0500

2024-08-21T14:48+0500

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ТАШКЕНТ, 21 авг — Sputnik. Центральная избирательная комиссия на очередном заседании приняла постановление о допуске всех пяти политических партий Узбекистана к участию в выборах депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса, а также областных, районных и городских кенгашей. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК.Для участия в выборах каждая партия должна собрать не менее 40 тыс. подписей избирателей. При сборе подписей все политические партии республики превысили этот показатель.Выборы пройдут 27 октября этого года. В них примут участие: В ЦИК отметили, что заявления о допущении к участию в выборах поступили в ЦИК 16 августа через информационную систему "Е-saylov".Напомним, что избирательная кампания в республике стартовала 26 июля. Впервые парламентские выборы пройдут на основе смешанной, то есть мажоритарно-пропорциональной избирательной системы.В соответствии с ней, избирательные округа делятся на одномандатные и единый избирательный округ. 75 депутатов нижней палаты парламента будут избраны от одномандатных округов по мажоритарной системе, остальные 75 — по пропорциональной (на основе голосов, отданных политическим партиям).Предыдущие парламентские выборы прошли в республике в 2019 году.

https://uz.sputniknews.ru/20240726/uzbekistan-parlamentskiye-vybory-unikalnost-44948527.html

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