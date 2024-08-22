Кардиолог перечислила основные причины сердечного приступа
© Depositphotos / PaulaphotoБоль в сердце у мужчины
© Depositphotos / Paulaphoto
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Под термином "сердечный приступ" медики понимают ишемическую болезнь сердца, приступ, который после может перейти в инфаркт миокарда.
Наличие холестериновых бляшек в сосудах, стрессы, переживания, высокое давление, сахарный диабет, а также генетика могут быть причинами сердечного приступа, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога Юлию Маршинцеву.
"Под сердечным приступом мы понимаем ишемическую болезнь сердца, приступ, который далее может перейти в инфаркт миокарда. Самая главная причина – это атеросклеротические бляшки, которые есть в сосудах… Бывает, что бляшек нет, но сосуд спазмируется. Чаще всего это происходит на фоне стрессов, переживаний, чаще у женщин", — объяснила она.
По словам специалиста, если в течение 12 часов после сердечного приступа пациент поступает в стационар, то ему быстро ставят стент (каркас, который устанавливают в место сужения сосуда) и сердечная мышца не отмирает, а возвращается к нормальной работе.
"Не надо забывать, что сердечно-сосудистые заболевания имеют огромный генетический процент. Бывает, что человек питается зеленью и куриной грудкой на пару, а холестерин у него высокий. Здесь лечение только таблетированное, диета в этом случае не поможет", — предупредила кардиолог.
Еще одним фактором, увеличивающим риск сердечного приступа и развития инфаркта, является высокое давление, гипертония. Кроме того, повышенное давление опасно и при развитии инсульта головного мозга.
"Одна из причин гипертонии – это избыточный лишний вес. На каждый лишний килограмм давление в норме повышается на 1 миллиметр ртутного столба… Развитие гипертонии имеет генетический характер, но также может и возникнуть вне генетики, поэтому лишний вес, курение, гиподинамия, сахарный диабет – все это факторы, которые увеличивают давление", — сказала врач.
В заключение медик отметила, что наличие сахарного диабета усугубляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний на 50%.
20 августа, 22:07