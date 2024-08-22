https://uz.sputniknews.ru/20240822/osnovnye-prichiny-serdechnogo-pristupa-45306161.html

Кардиолог перечислила основные причины сердечного приступа

Кардиолог перечислила основные причины сердечного приступа

Sputnik Узбекистан

Под термином "сердечный приступ" медики понимают ишемическую болезнь сердца, приступ, который после может перейти в инфаркт миокарда

2024-08-22T22:03+0500

2024-08-22T22:03+0500

2024-08-22T22:03+0500

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сердце

сердечный приступ

здоровье

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Наличие холестериновых бляшек в сосудах, стрессы, переживания, высокое давление, сахарный диабет, а также генетика могут быть причинами сердечного приступа, сообщает РИА Новости со ссылкой на врача-кардиолога Юлию Маршинцеву.По словам специалиста, если в течение 12 часов после сердечного приступа пациент поступает в стационар, то ему быстро ставят стент (каркас, который устанавливают в место сужения сосуда) и сердечная мышца не отмирает, а возвращается к нормальной работе.Еще одним фактором, увеличивающим риск сердечного приступа и развития инфаркта, является высокое давление, гипертония. Кроме того, повышенное давление опасно и при развитии инсульта головного мозга.В заключение медик отметила, что наличие сахарного диабета усугубляет развитие сердечно-сосудистых заболеваний на 50%.

https://uz.sputniknews.ru/20240820/chastyye-golovnyye-boli-prichina-45283569.html

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