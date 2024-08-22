https://uz.sputniknews.ru/20240822/top-5-stran-vo-vneshnetorgovom-oborote-uzbekistana-45319901.html
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана
Sputnik Узбекистан
Главными торговыми партнерами республики по итогам января-июля 2024-го остаются Китай и Россия.
2024-08-22T14:05+0500
2024-08-22T14:05+0500
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По данным Агентства статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана за январь – июль 2024 года составил $36,8 млрд. Это на $1,9 млрд (или на 5,3%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.Экспорт снизился на 1,1% до $14,79 млрд. Импорт увеличился на 10,1%, составив $22,05 млрд. Таким образом, сальдо внешней торговли оказалось отрицательным — $7,26 млрд.В настоящее время Узбекистан торгует со 187 странами. Наибольшие объемы внешнеторгового оборота зафиксированы с Китаем (18,6%) и Россией (18,5%).Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.
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узбекистан страны торговля партнеры китай россия
узбекистан страны торговля партнеры китай россия
Топ-5 стран во внешнеторговом обороте Узбекистана
14:05 22.08.2024 (обновлено: 14:28 22.08.2024)
Главными торговыми партнерами республики по итогам января – июля 2024-го остаются Китай и Россия.
По данным Агентства статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана за январь – июль 2024 года составил $36,8 млрд. Это на $1,9 млрд (или на 5,3%) больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
Экспорт снизился на 1,1% до $14,79 млрд. Импорт увеличился на 10,1%, составив $22,05 млрд. Таким образом, сальдо внешней торговли оказалось отрицательным — $7,26 млрд.
В настоящее время Узбекистан торгует со 187 странами. Наибольшие объемы внешнеторгового оборота зафиксированы с Китаем (18,6%) и Россией (18,5%).
Подробности — в инфографике Sputnik Узбекистан.