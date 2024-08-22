https://uz.sputniknews.ru/20240822/voennoslujaschie-rf-osvobodili-mejevoe-v-dnr-45323148.html

Военнослужащие РФ освободили Межевое в ДНР

Военнослужащие РФ освободили Межевое в ДНР

Sputnik Узбекистан

Контроль над населенным пунктом удалось взять в результате действий подразделений группировки войск "Центр"

2024-08-22T16:11+0500

2024-08-22T16:11+0500

2024-08-22T16:11+0500

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ТАШКЕНТ, 22 авг — Sputnik. Российские военные освободили Межевое в ДНР, сообщает Минобороны РФ.Межевое, расположенное в шести километрах к югу от Прогресса, является частью большого очеретинского плацдарма для наступления на Новогродовку, Мирноград, Селидово, Курахово.За сутки украинская армия потеряла в зоне ответственности группировки до 640 военнослужащих. Поражение нанесено формированиям шести бригад ВСУ и 109-й бригаде теробороны в районах Дзержинска, Пантелеймоновки, Розовки, Гродовки, Сергеевки и Воздвиженки ДНР.Кроме того, российские войска отразили пять контратак подразделений 53-й, 151-й механизированных бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии и штурмовой бригады "Лють" национальной полиции Украины.ВСУ потеряли:В целом, потери украинских войск за сутки составили до 2 125 человек.

https://uz.sputniknews.ru/20240821/voyennoslujaschiye-rf-osvobojdeniye-selo-dnr-45308636.html

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