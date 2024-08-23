https://uz.sputniknews.ru/20240823/mejdunarodnyy-kongress-woscu-samarkand-45341444.html

Что обсудят участники Международного конгресса WOSCU

Что обсудят участники Международного конгресса WOSCU

Sputnik Узбекистан

В этом году в мероприятии участвуют около 300 всемирно известных ученых из 35 стран мира, а также 180 иностранных и 110 узбекских экспертов.

2024-08-23T18:15+0500

2024-08-23T18:15+0500

2024-08-23T18:15+0500

узбекистан

конгресс

самарканд

ученые

российские ученые

центр исламской цивилизации

общество

эксклюзив

фото

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. С 23 по 26 августа в Ташкенте и в туристическом центре Silk Road Samarkand в Самарканде пройдет VIII Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU) "Наследие великих предков — основа III Ренессанса", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.Главной темой VIII Конгресса станет контент музеев Центра исламской цивилизации и Имама Бухари. Накануне официального открытия Конгресса, которое состоится 24 августа в Самарканде, для его участников и гостей провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации. Им показали не только документальный фильм о ходе строительных работ, но и макет одной из экспозиций Центра. Церемония открытия VIII Конгресса WOSCU пройдет в Конгресс-Холле, где ученые продолжат свою работу на протяжении всего мероприятия. Как рассказали организаторы Конгресса, с уникальными докладами выступят более 100 экспертов. Кроме того, состоятся презентации ключевых проектов WOSCU: ученые представят новые издания Всемирного общества из серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", "Кораны Узбекистана", факсимиле уникальных рукописей, инновационные проекты для музеев Центра исламской цивилизации и Имама Аль-Бухари. В этом году в мероприятии участвуют около 300 всемирно известных ученых из 35 стран мира, в том числе из России, а также 180 иностранных и 110 узбекских экспертов. Среди них представители дирекции музеев Казанского федерального университета, Института восточных рукописей РАН, ГМЗ "Царицыно", Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея, Института археологии РАН. В этот раз эксперты расскажут о создании факсимильной копии рукописи Мурака из собрания Института восточных рукописей, архиве Хорезмской археолого-этнографической экспедиции, культурном наследии Узбекистана в фондах ГМЗ "Царицыно", хорезмийском влиянии на доисламскую урбанизацию нижней Сырдарьи (новые полевые исследования), а также перспективах сотрудничества с Центром исламской цивилизации.

https://uz.sputniknews.ru/20240822/chto-mojet-predlojit-uzbekistan-rossiyskim-turistam-45328055.html

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