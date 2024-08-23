Что обсудят участники Международного конгресса WOSCU
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяДля участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
© Sputnik / Анна Желиховская
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В этом году в Самарканде соберутся около 300 всемирно известных ученых из 35 стран мира, а также 180 иностранных и 110 узбекских экспертов.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. С 23 по 26 августа в Ташкенте и в туристическом центре Silk Road Samarkand в Самарканде пройдет VIII Международный конгресс Всемирного общества по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана (WOSCU) "Наследие великих предков — основа III Ренессанса", сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Главной темой VIII Конгресса станет контент музеев Центра исламской цивилизации и Имама Бухари.
Накануне официального открытия Конгресса, которое состоится 24 августа в Самарканде, для его участников и гостей провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации. Им показали не только документальный фильм о ходе строительных работ, но и макет одной из экспозиций Центра.
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяДля участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
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© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяДля участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
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© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяДля участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
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© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяДля участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
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© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяДля участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
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© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяДля участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
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© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяДля участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
7/9
© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяДля участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
8/9
© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
© Sputnik / Анна ЖелиховскаяДля участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
9/9
© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
1/9
© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
2/9
© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
3/9
© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
4/9
© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
5/9
© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
6/9
© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
7/9
© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
8/9
© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
9/9
© Sputnik / Анна Желиховская
Для участников Международного конгресса WOSCU провели экскурсию по строящемуся в Ташкенте Центру исламской цивилизации
Церемония открытия VIII Конгресса WOSCU пройдет в Конгресс-Холле, где ученые продолжат свою работу на протяжении всего мероприятия. Как рассказали организаторы Конгресса, с уникальными докладами выступят более 100 экспертов.
"Отдельным блоком планируется презентация современных технологических проектов с участием специалистов из России и США для музеев Центра исламской цивилизации и Аль-Бухари. По итогам дискуссий и заслушанных докладов в каждой из семи секций будут утверждены проектные предложения для экспозиции музейных залов", — рассказали организаторы.
Кроме того, состоятся презентации ключевых проектов WOSCU: ученые представят новые издания Всемирного общества из серии "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира", "Кораны Узбекистана", факсимиле уникальных рукописей, инновационные проекты для музеев Центра исламской цивилизации и Имама Аль-Бухари.
В этом году в мероприятии участвуют около 300 всемирно известных ученых из 35 стран мира, в том числе из России, а также 180 иностранных и 110 узбекских экспертов. Среди них представители дирекции музеев Казанского федерального университета, Института восточных рукописей РАН, ГМЗ "Царицыно", Государственного Эрмитажа, Российского этнографического музея, Института археологии РАН.
В этот раз эксперты расскажут о создании факсимильной копии рукописи Мурака из собрания Института восточных рукописей, архиве Хорезмской археолого-этнографической экспедиции, культурном наследии Узбекистана в фондах ГМЗ "Царицыно", хорезмийском влиянии на доисламскую урбанизацию нижней Сырдарьи (новые полевые исследования), а также перспективах сотрудничества с Центром исламской цивилизации.