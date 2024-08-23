https://uz.sputniknews.ru/20240823/mirziyoyev-aliyev-peregovory-tashkent-45338217.html

О чем договорились президенты Узбекистана и Азербайджана

О чем договорились президенты Узбекистана и Азербайджана

Sputnik Узбекистан

В ходе госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан лидеры двух стран провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета.

2024-08-23T15:16+0500

2024-08-23T15:16+0500

2024-08-23T15:52+0500

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ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев в резиденции "Куксарой" провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего углубления и расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества. Стороны с удовлетворением отметили проведение первого заседания Высшего межгосударственного совета, призванного стать эффективным механизмом продвижения многопланового сотрудничества и его обогащения конкретным содержанием. Лидеры констатировали динамичное развитие двусторонних связей: тесные контакты между парламентами, правительствами, отраслевыми ведомствами и регионами, регулярные заседания Межправкомиссии и Делового совета, проведение форумов и выставок, многочисленных культурных мероприятий, расширение партнерства между бизнес-кругами. Как отмечалось, в 2025 году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном. В целях широкого празднования этой знаменательной даты Шавкат Мирзиёев предложил подготовить Программу мероприятий и годовой График интенсивных межведомственных контактов и обменов. Кроме того, стороны договорились объявить следующий год Годом экономической кооперации Узбекистана и Азербайджана и принять комплексную Программу с охватом 20 приоритетных направлений. Говорили и об итогах состоявшегося накануне бизнес-форума, в ходе которого сформирован портфель перспективных проектов на сумму свыше $2 млрд. Речь идет о кооперации в энергетической, химической, добывающей, текстильной отраслях, сельском хозяйстве, градостроительстве и других направлениях. В данном контексте отметили эффективную работу узбекско-азербайджанской инвестиционной компании, как инструмента поддержки таких проектов. Лидеры указали на необходимость усиления взаимосвязанности двух стран через реализацию транспортно-коммуникационных, энергетических и других инфраструктурных проектов, в том числе в многостороннем формате. Отметили и важность активизации межрегиональных контактов. Лидеры Узбекистана и Азербайджана условились продолжать активные обмены в сферах культуры и искусства, образования, здравоохранения, молодежной и информационной политики, спорта. Глава Узбекистана предложил запустить механизм регулярных встреч ректоров ведущих университетов двух стран, а также провести совместный медиа-форум. Также обсудили перспективы строительства в Ташкенте и Баку туристическо-деловых комплексов в целях наращивания взаимного туристического потока, гуманитарных и бизнес обменов. Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке, обсудили вопросы продолжения интенсивного диалога и взаимной поддержки в рамках многосторонних структур. По итогам заседания решено принять дорожную карту по своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей.По окончании переговоров лидеры двух стран выступили с заявлениями для СМИ.Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Азербайджана Ильхам Алиев 22–23 августа находится в Узбекистане с государственным визитом.

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