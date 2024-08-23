О чем договорились президенты Узбекистана и Азербайджана
15:16 23.08.2024 (обновлено: 15:52 23.08.2024)
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
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В ходе госвизита Ильхама Алиева в Узбекистан лидеры двух стран провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета.
ТАШКЕНТ, 23 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев и президент Азербайджана Ильхам Алиев в резиденции "Куксарой" провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета, сообщает пресс-служба главы Узбекистана.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В фокусе внимания находились вопросы дальнейшего углубления и расширения узбекско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества.
"Буквально за несколько лет нам вместе удалось поднять узбекско-азербайджанские отношения до самого высокого уровня межгосударственного взаимодействия", — подчеркнул Мирзиёев.
Стороны с удовлетворением отметили проведение первого заседания Высшего межгосударственного совета, призванного стать эффективным механизмом продвижения многопланового сотрудничества и его обогащения конкретным содержанием.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Лидеры констатировали динамичное развитие двусторонних связей: тесные контакты между парламентами, правительствами, отраслевыми ведомствами и регионами, регулярные заседания Межправкомиссии и Делового совета, проведение форумов и выставок, многочисленных культурных мероприятий, расширение партнерства между бизнес-кругами.
Как отмечалось, в 2025 году исполняется 30 лет установлению дипломатических отношений между Узбекистаном и Азербайджаном.
В целях широкого празднования этой знаменательной даты Шавкат Мирзиёев предложил подготовить Программу мероприятий и годовой График интенсивных межведомственных контактов и обменов.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
Кроме того, стороны договорились объявить следующий год Годом экономической кооперации Узбекистана и Азербайджана и принять комплексную Программу с охватом 20 приоритетных направлений.
"Поставлены задачи по кратному увеличению объемов товарооборота и переходу к новой фазе промышленной кооперации, в том числе реализации проектов в третьих странах", — говорится в сообщении.
Говорили и об итогах состоявшегося накануне бизнес-форума, в ходе которого сформирован портфель перспективных проектов на сумму свыше $2 млрд. Речь идет о кооперации в энергетической, химической, добывающей, текстильной отраслях, сельском хозяйстве, градостроительстве и других направлениях.
© Пресс-служба Президента Республики УзбекистанШавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета
Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев провели встречу в узком составе и первое заседание Высшего межгосударственного совета
© Пресс-служба Президента Республики Узбекистан
В данном контексте отметили эффективную работу узбекско-азербайджанской инвестиционной компании, как инструмента поддержки таких проектов.
Лидеры указали на необходимость усиления взаимосвязанности двух стран через реализацию транспортно-коммуникационных, энергетических и других инфраструктурных проектов, в том числе в многостороннем формате.
"Стороны согласились увеличивать частоту авиарейсов, максимально облегчать процедуры по наземным и воздушным перевозкам, внедрять цифровые решения", — говорится в сообщении.
Отметили и важность активизации межрегиональных контактов.
"Достигнута договоренность принять отдельный План межрегиональной кооперации на 2025 год, Программу партнерства по развитию промышленного потенциала и инфраструктуры регионов двух стран и провести очередной Форум регионов в городе Коканде", — говорится в сообщении.
Лидеры Узбекистана и Азербайджана условились продолжать активные обмены в сферах культуры и искусства, образования, здравоохранения, молодежной и информационной политики, спорта.
"С удовлетворением отмечено, что решениями Президентов известным деятелям культуры Фарруху Закирову и Поладу Бюль-бюль оглы присвоены звания народных артистов наших стран", — говорится в сообщении.
Глава Узбекистана предложил запустить механизм регулярных встреч ректоров ведущих университетов двух стран, а также провести совместный медиа-форум.
Также обсудили перспективы строительства в Ташкенте и Баку туристическо-деловых комплексов в целях наращивания взаимного туристического потока, гуманитарных и бизнес обменов.
Главы государств также обменялись мнениями по международной и региональной повестке, обсудили вопросы продолжения интенсивного диалога и взаимной поддержки в рамках многосторонних структур.
По итогам заседания решено принять дорожную карту по своевременной и качественной реализации достигнутых договоренностей.
По окончании переговоров лидеры двух стран выступили с заявлениями для СМИ.
Напомним, что по приглашению Шавката Мирзиёева президент Азербайджана Ильхам Алиев 22–23 августа находится в Узбекистане с государственным визитом.