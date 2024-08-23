https://uz.sputniknews.ru/20240823/pochemu-mnogix-tyanet-na-solenye-sneki-45316999.html

Диетолог: почему многих тянет на соленые снеки

Диетолог: почему многих тянет на соленые снеки

Sputnik Узбекистан

Необходимо помнить, что излишне соленые продукты могут провоцировать развитие ряда заболеваний, включая рак желудка.

2024-08-23T22:04+0500

2024-08-23T22:04+0500

2024-08-23T22:04+0500

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Соленые сухарики, орехи, чипсы – даже зная, что они вредны, мы зачастую хотим их есть еще и еще. Что может быть причиной такой тяги, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская. По словам специалиста, на соленые снеки тянет людей, у которых есть проблемы с почками и надпочечниками.Она предупредила, что излишне соленые продукты могут провоцировать развитие ряда заболеваний.Для людей с предрасположенностью к гипертонической болезни такие вкусовые эксперименты могут быть небезопасны — соль задерживает жидкость в организме и может способствовать повышению артериального давления."Кроме этого, избыточно соленые снеки могут приводить к отечности в межклеточном пространстве организма и способствовать набору массы тела. Соль не особо полезна пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с гастритом повышенной кислотности, поскольку соленая пища усиливает секрецию желудочного сока. Есть ряд исследований о том, что избыток соли в рационе может быть фактором развития такого заболевания, как рак желудка", – рассказала врач.Диетолог посоветовала, как избавиться от тяги к соленым снекам.По словам Жаровской, чтобы попытаться отвыкнуть от нездорового соленого перекуса, его можно заменить на морковку или кисло-сладкое яблоко, льняные или свекольные чипсы из натуральных ингредиентов – овощей, зерен, семян.Другой вариант – обследовать надпочечники и почки, чтобы исключить патологии данных органов, заключила специалист.

https://uz.sputniknews.ru/20240816/kak-stress-vliyaet-na-zdorove-zubov-45223153.html

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