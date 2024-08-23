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Диетолог: почему многих тянет на соленые снеки
Диетолог: почему многих тянет на соленые снеки
Sputnik Узбекистан
Необходимо помнить, что излишне соленые продукты могут провоцировать развитие ряда заболеваний, включая рак желудка.
2024-08-23T22:04+0500
2024-08-23T22:04+0500
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Соленые сухарики, орехи, чипсы – даже зная, что они вредны, мы зачастую хотим их есть еще и еще. Что может быть причиной такой тяги, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская. По словам специалиста, на соленые снеки тянет людей, у которых есть проблемы с почками и надпочечниками.Она предупредила, что излишне соленые продукты могут провоцировать развитие ряда заболеваний.Для людей с предрасположенностью к гипертонической болезни такие вкусовые эксперименты могут быть небезопасны — соль задерживает жидкость в организме и может способствовать повышению артериального давления."Кроме этого, избыточно соленые снеки могут приводить к отечности в межклеточном пространстве организма и способствовать набору массы тела. Соль не особо полезна пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с гастритом повышенной кислотности, поскольку соленая пища усиливает секрецию желудочного сока. Есть ряд исследований о том, что избыток соли в рационе может быть фактором развития такого заболевания, как рак желудка", – рассказала врач.Диетолог посоветовала, как избавиться от тяги к соленым снекам.По словам Жаровской, чтобы попытаться отвыкнуть от нездорового соленого перекуса, его можно заменить на морковку или кисло-сладкое яблоко, льняные или свекольные чипсы из натуральных ингредиентов – овощей, зерен, семян.Другой вариант – обследовать надпочечники и почки, чтобы исключить патологии данных органов, заключила специалист.
https://uz.sputniknews.ru/20240816/kak-stress-vliyaet-na-zdorove-zubov-45223153.html
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диетолог тяга соль заболевания
диетолог тяга соль заболевания

Диетолог: почему многих тянет на соленые снеки

22:04 23.08.2024
© Depositphotos.com / BogdanPhotoМужчина с фастфудом у ноутбука
Мужчина с фастфудом у ноутбука - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2024
© Depositphotos.com / BogdanPhoto
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Необходимо помнить, что излишне соленые продукты могут провоцировать развитие ряда заболеваний, включая рак желудка.
Соленые сухарики, орехи, чипсы – даже зная, что они вредны, мы зачастую хотим их есть еще и еще. Что может быть причиной такой тяги, рассказала радио Sputnik врач-диетолог, нутрициолог, гастроэнтеролог Татьяна Жаровская.

"Соль сама по себе раздражает вкусовые рецепторы, усиливает вкус, усиливает секрецию желудочного сока и повышает аппетит, поэтому, когда человек пробует избыточно соленую пищу, то ему хочется продолжать есть еще и еще. А хруст еще и психологически помогает вырабатываться гормонам радости", — пояснила она.

По словам специалиста, на соленые снеки тянет людей, у которых есть проблемы с почками и надпочечниками.
"Когда человек находится в сильном стрессе или в хроническом стрессе, его также будет тянуть на соленую пищу. Это один из этапов диагностики возможных проблем с надпочечниками, почками и со стрессом", – уточнила Жаровская.
Она предупредила, что излишне соленые продукты могут провоцировать развитие ряда заболеваний.
Для людей с предрасположенностью к гипертонической болезни такие вкусовые эксперименты могут быть небезопасны — соль задерживает жидкость в организме и может способствовать повышению артериального давления.
"Кроме этого, избыточно соленые снеки могут приводить к отечности в межклеточном пространстве организма и способствовать набору массы тела. Соль не особо полезна пациентам с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, особенно с гастритом повышенной кислотности, поскольку соленая пища усиливает секрецию желудочного сока. Есть ряд исследований о том, что избыток соли в рационе может быть фактором развития такого заболевания, как рак желудка", – рассказала врач.
Диетолог посоветовала, как избавиться от тяги к соленым снекам.
"Во-первых, это работа со стрессом, поскольку пока стресс не уходит из жизни, людей будет тянуть на соленую пищу. Лучше получать удовольствие от каких-то других вещей, например, найти интересное хобби. Опять же, если говорить про гормоны счастья, то здесь можно чем-то себя занять, чтобы не хотелось лишний раз потянуться за сухариками или чипсами", — сказала она.
По словам Жаровской, чтобы попытаться отвыкнуть от нездорового соленого перекуса, его можно заменить на морковку или кисло-сладкое яблоко, льняные или свекольные чипсы из натуральных ингредиентов – овощей, зерен, семян.
Другой вариант – обследовать надпочечники и почки, чтобы исключить патологии данных органов, заключила специалист.
Стоматолог и пациент. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.08.2024
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