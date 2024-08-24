Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20240824/deti-golovnaya-bol-vrach-prichiny-45346296.html
Врач: Почему у детей бывают приступы головной боли
Врач: Почему у детей бывают приступы головной боли
Sputnik Узбекистан
Невролог рассказала о том, чем может быть вызвана детская мигрень, а также способах ее лечения
2024-08-24T22:05+0500
2024-08-24T22:05+0500
это интересно
мнение эксперта
дети
подростки
здоровье
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/10/17775234_0:1211:2048:2363_1920x0_80_0_0_a8552b7815283fb0f4dc948c1bde8572.jpg
Чаще всего на головную боль жалуются подростки. Кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина рассказала радио Sputnik о возможной причине подростковой мигрени.По ее мнению, с подростковой мигренью, если она возникает из-за интеллектуальных или эмоциональных перегрузок, можно справиться без лекарств.
https://uz.sputniknews.ru/20240823/pochemu-mnogix-tyanet-na-solenye-sneki-45316999.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/10/17775234_0:1019:2048:2555_1920x0_80_0_0_b91d763104bf896d308745aa1fc271fe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
врач дети головная боль причины лечение
врач дети головная боль причины лечение

Врач: Почему у детей бывают приступы головной боли

22:05 24.08.2024
© Unsplash / Dev Asangbam Девушка закрывает лицо руками
Девушка закрывает лицо руками - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2024
© Unsplash / Dev Asangbam
Подписаться
Невролог рассказала о том, чем может быть вызвана детская мигрень, а также способах ее лечения.
Чаще всего на головную боль жалуются подростки. Кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина рассказала радио Sputnik о возможной причине подростковой мигрени.
"У детей, особенно в возрасте полового созревания, в 12-14 лет, очень часто начинает в школе болеть голова, либо возникает детский эквивалент мигрени – схваткообразные боли в животе, тошнота, двоение в глазах. И что мы говорим? Про девочек – "это месячные", про мальчиков – "не хочет учиться". На самом деле это эмоциональная или интеллектуальная перегрузка, стресс перед экзаменом или контрольными. То есть какая-то одна сфера – интеллектуальная, например, перегружена, а вторая – физическая, которая может ее компенсировать, недогружена", — объяснила специалист.
По ее мнению, с подростковой мигренью, если она возникает из-за интеллектуальных или эмоциональных перегрузок, можно справиться без лекарств.
"Что касается лечения, оно может быть немедикаментозным. Надо изменить образ жизни. Это может быть даже не спорт, а фитнес, например. То есть куда-то должна энергия уходить. Если вы качаете, грубо говоря, одну эту "мышцу" только, интеллектуальную или эмоциональную, то в нее вся энергия и уходит, она становится перегруженной. Поэтому очень важно родителям смотреть, как подростки растут. Спорт два раза в неделю, тренировки, вокал – и так постепенно уходить от таблеток. При этом у ребенка должна быть не силовая нагрузка, а циклическая, кардиозона спортзала, например, она всем подходит", – заключила Аникина.
Мужчина с фастфудом у ноутбука - Sputnik Узбекистан, 1920, 23.08.2024
Это интересно
Диетолог: почему многих тянет на соленые снеки
Вчера, 22:04
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0