Врач: Почему у детей бывают приступы головной боли

"Что касается лечения, оно может быть немедикаментозным. Надо изменить образ жизни. Это может быть даже не спорт, а фитнес, например. То есть куда-то должна энергия уходить. Если вы качаете, грубо говоря, одну эту "мышцу" только, интеллектуальную или эмоциональную, то в нее вся энергия и уходит, она становится перегруженной. Поэтому очень важно родителям смотреть, как подростки растут. Спорт два раза в неделю, тренировки, вокал – и так постепенно уходить от таблеток. При этом у ребенка должна быть не силовая нагрузка, а циклическая, кардиозона спортзала, например, она всем подходит", – заключила Аникина.