Врач: Почему у детей бывают приступы головной боли
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Невролог рассказала о том, чем может быть вызвана детская мигрень, а также способах ее лечения.
Чаще всего на головную боль жалуются подростки. Кандидат медицинских наук, врач-невролог Марина Аникина рассказала радио Sputnik о возможной причине подростковой мигрени.
"У детей, особенно в возрасте полового созревания, в 12-14 лет, очень часто начинает в школе болеть голова, либо возникает детский эквивалент мигрени – схваткообразные боли в животе, тошнота, двоение в глазах. И что мы говорим? Про девочек – "это месячные", про мальчиков – "не хочет учиться". На самом деле это эмоциональная или интеллектуальная перегрузка, стресс перед экзаменом или контрольными. То есть какая-то одна сфера – интеллектуальная, например, перегружена, а вторая – физическая, которая может ее компенсировать, недогружена", — объяснила специалист.
По ее мнению, с подростковой мигренью, если она возникает из-за интеллектуальных или эмоциональных перегрузок, можно справиться без лекарств.
"Что касается лечения, оно может быть немедикаментозным. Надо изменить образ жизни. Это может быть даже не спорт, а фитнес, например. То есть куда-то должна энергия уходить. Если вы качаете, грубо говоря, одну эту "мышцу" только, интеллектуальную или эмоциональную, то в нее вся энергия и уходит, она становится перегруженной. Поэтому очень важно родителям смотреть, как подростки растут. Спорт два раза в неделю, тренировки, вокал – и так постепенно уходить от таблеток. При этом у ребенка должна быть не силовая нагрузка, а циклическая, кардиозона спортзала, например, она всем подходит", – заключила Аникина.