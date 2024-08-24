Министр ЕЭК: важно поддерживать конкуренцию на транспортно-логистическом рынке ЕАЭС
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Комиссия провела встречу по актуальным вопросам, поднимаемым бизнесом Казахстана и Кыргызстана в сфере транспорта и логистики.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В современных условиях крайне важно поддерживать конкурентную среду на рынке транспортно-логистических услуг, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев на встрече с предпринимателями и представителями госорганов Казахстана и Кыргызстана в Алматы.
© Пресс-служба ЕЭКЕЭК провела встречу по актуальным вопросам, поднимаемым бизнесом Казахстана и Кыргызстана в сфере транспорта и логистики
ЕЭК провела встречу по актуальным вопросам, поднимаемым бизнесом Казахстана и Кыргызстана в сфере транспорта и логистики
© Пресс-служба ЕЭК
Вместе с тем, он отметил необходимость создания безопасной и современной инфраструктуры, избегая применения каких-либо препятствий для проезда грузов на внутренних рынках для компаний государств Союза.
По его словам, для достижения всех этих целей бизнесу необходимо более активно участвовать в интеграционных процессах.
В фокусе внимания находились актуальные вопросы и проблемы бизнес-сообщества в сфере транспорта и логистики, связанные с обеспечением свободного движения товаров в Евразийском экономическом союзе.
"Непосредственный диалог и прямые контакты с участниками рынка транспортных услуг очень важны. Для нас это возможность лучше понять проблематику отдельных ситуаций и повысить эффективность интеграционной работы по выявлению препятствий и их устранения", – подчеркнул Кожошев.
Представители блока по экономике и финансовой политике ЕЭК обсудили с бизнес-сообществом:
повышение утилизационного сбора с автотранспортных средств, ввозимых в страны Союза;
оформление электронных паспортов на экспортируемые грузовые транспортные средства;
транзит нелегальной сигаретной продукции;
изменения в Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную и никотинсодержащую продукцию;
ограничения на ввоз цемента.
Также речь шла об особенностях отраслевого развития интеграции, вопросах пересечения российско-белорусской государственной границы перевозчиками других стран ЕАЭС, транспортировке грузов третьих стран между государствами ЕАЭС, установлении тарифов на железнодорожные перевозки и многом другом.