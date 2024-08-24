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Министр ЕЭК: важно поддерживать конкуренцию на транспортно-логистическом рынке ЕАЭС

Министр ЕЭК: важно поддерживать конкуренцию на транспортно-логистическом рынке ЕАЭС

Sputnik Узбекистан

Комиссия провела встречу по актуальным вопросам, поднимаемым бизнесом Казахстана и Кыргызстана в сфере транспорта и логистики

2024-08-24T11:08+0500

2024-08-24T11:08+0500

2024-08-24T11:08+0500

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В современных условиях крайне важно поддерживать конкурентную среду на рынке транспортно-логистических услуг, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев на встрече с предпринимателями и представителями госорганов Казахстана и Кыргызстана в Алматы.Вместе с тем, он отметил необходимость создания безопасной и современной инфраструктуры, избегая применения каких-либо препятствий для проезда грузов на внутренних рынках для компаний государств Союза.По его словам, для достижения всех этих целей бизнесу необходимо более активно участвовать в интеграционных процессах.В фокусе внимания находились актуальные вопросы и проблемы бизнес-сообщества в сфере транспорта и логистики, связанные с обеспечением свободного движения товаров в Евразийском экономическом союзе.Представители блока по экономике и финансовой политике ЕЭК обсудили с бизнес-сообществом:Также речь шла об особенностях отраслевого развития интеграции, вопросах пересечения российско-белорусской государственной границы перевозчиками других стран ЕАЭС, транспортировке грузов третьих стран между государствами ЕАЭС, установлении тарифов на железнодорожные перевозки и многом другом.

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