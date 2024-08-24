Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20240824/eaeu-transport-logistika-razvitiye-45347225.html
Министр ЕЭК: важно поддерживать конкуренцию на транспортно-логистическом рынке ЕАЭС
Министр ЕЭК: важно поддерживать конкуренцию на транспортно-логистическом рынке ЕАЭС
Sputnik Узбекистан
Комиссия провела встречу по актуальным вопросам, поднимаемым бизнесом Казахстана и Кыргызстана в сфере транспорта и логистики
2024-08-24T11:08+0500
2024-08-24T11:08+0500
еаэс
транспорт
логистика
еэк
встреча
бизнес
казахстан
кыргызстан
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/11/17806268_0:61:1400:849_1920x0_80_0_0_b2ad6a87cfabb3679bfe605cba5daf31.jpg
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В современных условиях крайне важно поддерживать конкурентную среду на рынке транспортно-логистических услуг, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев на встрече с предпринимателями и представителями госорганов Казахстана и Кыргызстана в Алматы.Вместе с тем, он отметил необходимость создания безопасной и современной инфраструктуры, избегая применения каких-либо препятствий для проезда грузов на внутренних рынках для компаний государств Союза.По его словам, для достижения всех этих целей бизнесу необходимо более активно участвовать в интеграционных процессах.В фокусе внимания находились актуальные вопросы и проблемы бизнес-сообщества в сфере транспорта и логистики, связанные с обеспечением свободного движения товаров в Евразийском экономическом союзе.Представители блока по экономике и финансовой политике ЕЭК обсудили с бизнес-сообществом:Также речь шла об особенностях отраслевого развития интеграции, вопросах пересечения российско-белорусской государственной границы перевозчиками других стран ЕАЭС, транспортировке грузов третьих стран между государствами ЕАЭС, установлении тарифов на железнодорожные перевозки и многом другом.
казахстан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/03/11/17806268_94:0:1306:909_1920x0_80_0_0_12bc77a15a14ac48c0d2b881eff2d0f7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
еаэс транспорт логистика
еаэс транспорт логистика

Министр ЕЭК: важно поддерживать конкуренцию на транспортно-логистическом рынке ЕАЭС

11:08 24.08.2024
© ЕЭКФлаги стран ЕАЭС
Флаги стран ЕАЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2024
© ЕЭК
Подписаться
Комиссия провела встречу по актуальным вопросам, поднимаемым бизнесом Казахстана и Кыргызстана в сфере транспорта и логистики.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. В современных условиях крайне важно поддерживать конкурентную среду на рынке транспортно-логистических услуг, заявил министр по энергетике и инфраструктуре ЕЭК Арзыбек Кожошев на встрече с предпринимателями и представителями госорганов Казахстана и Кыргызстана в Алматы.
© Пресс-служба ЕЭКЕЭК провела встречу по актуальным вопросам, поднимаемым бизнесом Казахстана и Кыргызстана в сфере транспорта и логистики
ЕЭК провела встречу по актуальным вопросам, поднимаемым бизнесом Казахстана и Кыргызстана в сфере транспорта и логистики - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2024
ЕЭК провела встречу по актуальным вопросам, поднимаемым бизнесом Казахстана и Кыргызстана в сфере транспорта и логистики
© Пресс-служба ЕЭК
Вместе с тем, он отметил необходимость создания безопасной и современной инфраструктуры, избегая применения каких-либо препятствий для проезда грузов на внутренних рынках для компаний государств Союза.
По его словам, для достижения всех этих целей бизнесу необходимо более активно участвовать в интеграционных процессах.
В фокусе внимания находились актуальные вопросы и проблемы бизнес-сообщества в сфере транспорта и логистики, связанные с обеспечением свободного движения товаров в Евразийском экономическом союзе.
"Непосредственный диалог и прямые контакты с участниками рынка транспортных услуг очень важны. Для нас это возможность лучше понять проблематику отдельных ситуаций и повысить эффективность интеграционной работы по выявлению препятствий и их устранения", – подчеркнул Кожошев.
Представители блока по экономике и финансовой политике ЕЭК обсудили с бизнес-сообществом:
повышение утилизационного сбора с автотранспортных средств, ввозимых в страны Союза;
оформление электронных паспортов на экспортируемые грузовые транспортные средства;
транзит нелегальной сигаретной продукции;
изменения в Соглашение о принципах ведения налоговой политики в области акцизов на табачную и никотинсодержащую продукцию;
ограничения на ввоз цемента.
Также речь шла об особенностях отраслевого развития интеграции, вопросах пересечения российско-белорусской государственной границы перевозчиками других стран ЕАЭС, транспортировке грузов третьих стран между государствами ЕАЭС, установлении тарифов на железнодорожные перевозки и многом другом.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0