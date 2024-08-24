https://uz.sputniknews.ru/20240824/mirziyoyev-nagrajdeniye-nezavisimost-ukaz-45357892.html

Мирзиёев в честь Дня независимости Узбекистана наградил работников ряда сфер — список

Мирзиёев в честь Дня независимости Узбекистана наградил работников ряда сфер — список

Sputnik Узбекистан

Президент РУз подписал указ в связи с тридцать третьей годовщиной независимости республики.

2024-08-24T18:34+0500

2024-08-24T18:34+0500

2024-08-24T18:56+0500

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

указ

награждение

день независимости

общество

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев связи с тридцать третьей годовщиной независимости Узбекистана наградил группу работников сфер науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации.Указом президента РУз присвоеныпочетное звание "Узбекистон Республикаси халк артисти"почетное звание "Узбекистон Республикаси халқ хофизи"почетное звание "Узбекистон Республикаси халк рассоми"почетное звание "Узбекистон Республикаси халк бахшиси"почетное звание "Узбекистон Республикаси халк устаси"почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист"почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси"почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат кўрсатган согликни сақлаш ходими"Таким образом глава республики отметил их заслуги в укреплении независимости Родины, эффективной реализации реформ в процессе строительства Нового Узбекистана, яркий талант, многогранную творческую и научно-практическую деятельность, направленные на повышение духовности народа, развитие сфер науки, образования, литературы, культуры и искусства, воспитание молодежи в духе любви и преданности своей стране, уважения общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни.Также указом президента РУз награжденыорденом "Имом Бухорий"орденом "Мехнат шухрати"орденом "Дустлик"орденом "Соглом авлод учун" II степениорденом "Саломатлик" II степенимедалью "Содик хизматлари учун"медалью "Соглом турмуш"медалью "Шухрат"

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