Мирзиёев в честь Дня независимости Узбекистана наградил работников ряда сфер — список
18:34 24.08.2024 (обновлено: 18:56 24.08.2024)
© Юрий Корсунцев/Хокимията города ТашкентаПраздничный салют, посвященный дню независимости Узбекистана
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Президент РУз подписал указ в связи с тридцать третьей годовщиной независимости республики.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев связи с тридцать третьей годовщиной независимости Узбекистана наградил группу работников сфер науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации.
Указом президента РУз присвоены
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк артисти"
Кузиеву Тоиру Аскаровичу — преподавателю отделения традиционного исполнительства Республиканской специализированной музыкальной школы имени В.Успенского, музыканту
Надировой Айгул Базарбаевне — доценту кафедры музыкального образования Нукусского государственного педагогического института, солистке, Каракалпакстан
Назархановой Севаре Анваржановне — солистке государственного учреждения "Узбекконцерт"
Умарову Валихану Мирвасилевичу — главному режиссеру Государственного академического русского драматического театра Узбекистана
Уринбаеву Камолиддину Турдимуратовичу — ректору Государственной консерватории Узбекистана, художественному руководителю Государственного симфонического оркестра РУз
Амонкуловой Нигине Хайдаровне — солистке ансамбля "Дарё" Комитета по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан
почетное звание "Узбекистон Республикаси халқ хофизи"
Матчанову Очилбеку Йулдашбоевичу — преподавателю Ургенчского государственного университета, исполнителю макома, Хорезмская область
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк рассоми"
Зияханову Хуршиду Джавидовичу — старшему преподавателю кафедры миниатюры и книжной графики Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, художнику-графику
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк бахшиси"
Холбоеву Хамзе Давлаевичу — бахши народного ансамбля песни и танца "Райхон" при культурном центре "Янги юлдуз" Узунского района, Сурхандарьинская область
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк устаси"
Джалалову Ходжикурбану — мастеру резьбы по ганчу предприятия "Голден Ганч Мансуржон" при республиканском объединении "Усто", Самаркандская область
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист"
Артиковой Дилнозе Илхомбаевне — танцовщице Хорезмского областного отделения Государственной филармонии Узбекистана
Кабдурахманову Алибеку Асатуллаевичу — главному дирижеру Национального симфонического оркестра Государственной филармонии Узбекистана
Саидзоде Озоде Парпиевне — солистке государственного учреждения "Узбекконцерт"
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси"
Лутпуллаеву Хайрулле — профессору кафедры национального пения Государственного института искусств и культуры Узбекистана
Мавлоний Машхуре Игамовне — заведующей лабораторией промышленной микробиологии Института микробиологии Академии наук РУз, академику
Мирзамахмудову Исмаилджану — члену Союза писателей Узбекистана, поэту, Ферганская область
Султанову Бегдулле Жумашевичу — почетному педагогу, Каракалпакстан
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат кўрсатган согликни сақлаш ходими"
Икрамову Адхаму Илхамовичу — министру спорта Республики Узбекистан
Таким образом глава республики отметил их заслуги в укреплении независимости Родины, эффективной реализации реформ в процессе строительства Нового Узбекистана, яркий талант, многогранную творческую и научно-практическую деятельность, направленные на повышение духовности народа, развитие сфер науки, образования, литературы, культуры и искусства, воспитание молодежи в духе любви и преданности своей стране, уважения общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни.
Также указом президента РУз награждены
орденом "Имом Бухорий"
Наимов Алишер Абдурашидович — заместитель главного имама-хатиба Ферганской области, главного имама-хатиба города Кувасая
Усманов Рахматилло Ахматович — главный имам-хатиб Кашкадарьинской области, представитель Управления мусульман Узбекистана в Кашкадарьинской области
Элов Жобир Рустамович — главный имам-хатиб Бухарской области, представитель Управления мусульман Узбекистана в Бухарской области
орденом "Мехнат шухрати"
Абдуалимов Алохон — учитель истории средней общеобразовательной школы №81 Давлатабадского района, Наманганская область
Камилов Азизжон Якубжанович — заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана
Сапарова Раихан Халмуратовна — почетный артист Каракалпакского государственного театра юного зрителя, солистка, Каракалпакстан
Тухлиев Бокижон — профессор кафедры классической филологии и литературного источниковедения Ташкентского государственного университета востоковедения
орденом "Дустлик"
Абдувахабов Мирзабахром — член Творческого объединения художников Узбекистана, гончар, Андижанская область
Арипов Тахир Фатихович — заведующий лабораторией Института биоорганической химии Академии наук РУз, академик
Арсланов Негмат — член Союза писателей Узбекистана, писатель, Ташкентская область
Аширбаев Самихан — заведующий кафедрой фольклороведения и диалектологии Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои
Байзаков Бахтиёр Байзакович — заведующий лабораторией Физико-технического института Академии наук РУз
Болтаев Баходир — актер Бухарского областного театра музыкальной драмы
Бомурадов Бобир Ходиевич — член Союза писателей Узбекистана, поэт
Гуламова Маргуба Махамадрасуловна — учитель родного языка и литературы специализированной школы-интерната для незрячих детей №77 Яшнабадского района, город Ташкент
Давронов Шерзод Равшанович — заместитель директора дворца культуры "Фарход" государственного учреждения "Фонд Навоийского горно-металлургического комбината", солист, Навоийская область
Енин Валерий Иванович — член Творческого объединения художников Узбекистана, художник-живописец
Имомов Хабибулла Маннапович — член республиканской ассоциации "Хунарманд", мастер по изготовлению национальных музыкальных инструментов, город Ташкент
Каримова Зарифа Гулямовна — доцент кафедры музыкальной педагогики Государственной консерватории Узбекистана
Курбонов Сапарбой Баратович — член республиканской ассоциации "Хунарманд", мастер по изготовлению седел, Джизакская область
Мамбетшерипова Назира Абдиганиевна — заведующая отделом науки, образования и культуры телеканала "O‘zbekiston 24" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Матризаев Курамбай — член Союза писателей Узбекистана, писатель, Хорезмская область
Назарян Арсен Ашотович — старший преподаватель кафедры эстрадного инструментального исполнительства Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова
Орзиев Одил Худжамович — музыкант ансамбля "Мақом" имени Юнуса Раджаби
Рахимов Тохир Норматович — солист-вокалист Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими
Режаметов Зухритдин Туганбаевич — актер Государственного театра сатиры Узбекистана
Сайдаминова Диларам Ахматовна — почетный профессор кафедры композиции и инструментовки Государственной консерватории Узбекистана, композитор
Салиев Хабибула Исмаилович — член Творческого объединения художников Узбекистана, каллиграф
Сатбаев Оразбай Жумабаевич — член Союза писателей Узбекистана, поэт, Каракалпакстан
Тиллабоев Шохид Гаппаржонович — генеральный секретарь Федерации бокса Узбекистана
Товстенко Лилия Анатольевна — учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №21 города Бухары, Бухарская область
Тожиев Расулжон Жумабаевич — заведующий кафедрой технологических машин и оборудования Ферганского политехнического института
Шарипов Конгратбай Авезимбетович — министр высшего образования, науки и инноваций РУз
Шахобиддинов Аюб Шопатхиддинович — начальник отдела дирекции кино и сериалов общества с ограниченной ответственностью "Milliy telekanal", кинорежиссер
Шодмонов Нафас Намозович — заведующий кафедрой узбекской классической литературы Каршинского государственного университета, Кашкадарьинская область
орденом "Соглом авлод учун" II степени
Абузалова Мехринисо Кадировна — профессор кафедры узбекского языкознания и журналистики Бухарского государственного университета
Алибекова Алина Яхяевна — преподаватель отделения эстрадного исполнительства Республиканской специализированной музыкальной школы имени В.Успенского
Вафаева Хадича — почетный педагог, Самаркандская область
Кузиева Зулфия Таштановна — учитель математики средней общеобразовательной школы №3 Сайхунабадского района, Сырдарьинская область
Махкамова Донахон Тоштемировна — воспитатель дошкольной образовательной организации №2 Фуркатского района, Ферганская область
Мухитдинова Фирюза Абдурашидовна — член общества пропагандистов "Маърифат", профессор Ташкентского государственного юридического университета
Ташматов Уразали Гафурович — профессор кафедры инструментального исполнительства и теории музыки Государственного института искусств и культуры Узбекистана
Тожиев Юлдош — преподаватель класса музыкального инструмента кушнай детской школы музыки и искусства №14 Багатского района, Хорезмская область
Турдибаева Ранохон Азимжановна — заместитель начальника Муйнакского районного медицинского объединения по охране материнства и детства, Каракалпакстан
орденом "Саломатлик" II степени
Бегалиев Урал Эргашевич — уролог-андролог частной медицинской клиники "Доктор Акмал" города Джизака, Джизакская область
Джалилов Улугбек Аманбекович — анестезиолог-реаниматолог Центральной консультативно-диагностической поликлиники №1 Главного медицинского управления
Кадиров Шавкат Умидович — нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра имени академика Н.Н. Бурденко, Российская Федерация
Кадирходжаева Нодирахон — заведующая приемным отделением Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии
Садиев Зокир Рахматович — заведующий отделением гематологии Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра
медалью "Содик хизматлари учун"
Ахмедов Баходир Маджитович — первый заместитель министра культуры РУз
Курбанов Жамшид Абдубурханович — директор Ташкентского городского центра реабилитации голоса, восстановления слуха и речи
Шарифходжаев Усман Улфатович — первый заместитель министра дошкольного и школьного образования РУз
медалью "Соглом турмуш"
Куликов Андрей Александрович — директор спортивного центра "ProRun" города Ташкента
Нажмидинова Гулбахор Рахимжоновна — медицинская сестра семейного врачебного пункта "Пахтакор" Джалакудукского района, Андижанская область
Охунова Гузал Уткуровна — медицинская сестра Центральной консультативно-диагностической поликлиники №1 Главного медицинского управления
Тураева Улугай Тоштимуровна — фельдшер станции скорой медицинской помощи Караулбазарского района Республиканского центра скорой медицинской помощи, Бухарская область
медалью "Шухрат"
Абдуллаев Акбар Халилович — актер Самаркандского областного театра кукол
Астанакулова Рано Хурсановна — заведующая неврологическим отделением Сурхандарьинского областного центра реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью
Атажанов Собиржон Абиджанович — актер Узбекского национального академического драматического театра
Ахмедов Аширали Абдухоликович — семейный врач семейного врачебного пункта "Холматобод" Ташлакского района, Ферганская область
Ахмедов Мансур Шаюнусович — музыкант Государственного ансамбля танца "Баҳор" имени М.Тургунбаевой
Бабамурадов Бахтиёр Ачилович — мастер-реставратор по реставрационно-восстановительным работам объектов культурного наследия города Бухары, Бухарская область
Бозоров Хуршед Абдуллоевич — профессор кафедры органического синтеза и биоорганической химии Института биохимии Самаркандского государственного университета, Самаркандская область
Бойкузиев Абдунаби — член Союза писателей Узбекистана, поэт
Ганиев Алиёрбек Авазович — заведующий отделением кардиологии клиники "Ihlos doktor MT" города Ташкента
Ганиева Зухра Абдувахабовна — художник по костюмам государственного унитарного предприятия "Узбекфильм" киноконцерни"
Жуманова Мохичехра Зокировна — солистка ансамбля "Маком" имени Юнуса Раджаби
Жураковский Владислав Эмильевич — начальник цеха по сценическому освещению Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Закиров Тимур Владимирович — анестезиолог-реаниматолог Центральной клинической больницы №1 Главного медицинского управления
Исхаков Акзамжан Гиязович — член Творческого союза кинодеятелей Узбекистана
Ишниязова Хуршида Худайбергеновна — солистка Хорезмского областного отделения государственного учреждения "Узбекконцерт"
Камбаров Азам Махамадали угли — специалист управления организации информационно-аналитической работы и пропаганды Комитета по делам религий РУз
Каримов Ахтамкул Сатторович — член Союза писателей Узбекистана, поэт
Каримов Хакимджан — член Союза писателей Узбекистана, литературовед
Касимова Угулой Хамидовна - музыкант ансамбля дутаристов Государственной филармонии Узбекистана
Курбанов Рахмаджон Абиджонович — актер Государственного театра юного зрителя Узбекистана
Мамашарипов Хусанбой Абдунаби угли — актер молодежного экспериментального театра-студии "Дийдор"
Маннопов Азизбек Абдували угли — заместитель председателя Фонда развития культуры и искусства
Марупов Илхом Исломович — руководитель информационной службы – пресс-секретарь Комитета по делам религии РУз
Меликузиев Джахангир Валижанович — главный специалист управления организации информационно-аналитической работы и пропаганды Комитета по делам религий РУз
Мирминов Рустамжон Абдумутал угли — солист ансамбля "Маком" имени Юнуса Раджаби
Нажимов Элмурод Икболжон угли — заместитель генерального секретаря Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО
Ниёзов Тураб Мамадиёрович — член Союза писателей Узбекистана, поэт
Норматов Пулат Гайбуллаевич — актер Государственного драматического театра Узбекистана
Норов Илхомжон Ашурович — преподаватель кафедры исполнительства дастана Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, бахши
Очилова Феруза Муртазоевна — солистка ансамбля песни и танца "Навруз" Государственной филармонии Узбекистана
Ражабова Ибодат Абдуллаевна — член Союза писателей Узбекистана, поэтесса, Бухарская область
Рахимов Комилжон Рахматович — старший научный сотрудник Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук РУз
Саёмов Бобирмирзо Абдумажит угли — начальник управления по координации деятельности музеев Агентства культурного наследия
Таджиев Тулкин Бердиярович — солист государственного учреждения "Узбекконцерт"
Тахиров Рауф Рахмонович — член республиканской ассоциации "Хунарманд", мастер по майолике, Самаркандская область
Тошев Азамат Бобокулович — заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при министерстве культуры РУз
Туйчиев Надиржон Казимжанович — председатель фанклуба футбольного клуба "Андижон", Андижанская область
Турдиев Вахид Якубович — актер Андижанского областного молодежного театра
Тухтаев Ойбек Камолович — солист государственного учреждения "Узбекконцерт"
Удовенко Ольга Юрьевна — заведующая отделом народно-прикладного искусства Узбекистана Государственного музея искусств РУз
Усмонов Шамсиддин Юлчибоевич — профессор кафедры театрального искусства Ферганского регионального филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана, режиссер, Ферганская область
Файзуллаев Вафокул Барноевич — член Союза писателей Узбекистана, поэт
Хамдамова Мохирахон Юсуббековна — репетитор по балету ансамбля песни и танца "Навбахор" Государственной филармонии Узбекистана
Хамидова Хилола Джураевна — солистка государственного учреждения "Узбекконцерт"
Хидиров Мирзохид Гайратович — главный специалист по Алмазарскому району территориального управления города Ташкента Комитета по делам религий РУз
Ходжаев Асаджан Азатбекович — директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента РУз
Хужаниязова Зилола Тураевна — член Союза писателей Узбекистана, поэтесса
Хуралиев Жумавай Жураевич — режиссер массовых мероприятий центра культуры Асакинского района, мастер искусства аския, Андижанская область
Хусаинов Гайрат Турсунович — артист драмы Кашкадарьинского областного театра музыкальной драмы
Юлдашев Муслум Исламович — доцент кафедры международной и аудиовизуальной журналистики Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана
Юлчиев Илхом Исраилович — солист государственного учреждения "Узбекконцерт"
Якубова Дилобар Абралбековна — обозреватель главной редакции "Ахборот" телеканала "O‘zbekiston 24" Национальной телерадиокомпании Узбекистана