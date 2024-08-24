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https://uz.sputniknews.ru/20240824/mirziyoyev-nagrajdeniye-nezavisimost-ukaz-45357892.html
Мирзиёев в честь Дня независимости Узбекистана наградил работников ряда сфер — список
Мирзиёев в честь Дня независимости Узбекистана наградил работников ряда сфер — список
Sputnik Узбекистан
Президент РУз подписал указ в связи с тридцать третьей годовщиной независимости республики.
2024-08-24T18:34+0500
2024-08-24T18:56+0500
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
указ
награждение
день независимости
общество
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев связи с тридцать третьей годовщиной независимости Узбекистана наградил группу работников сфер науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации.Указом президента РУз присвоеныпочетное звание "Узбекистон Республикаси халк артисти"почетное звание "Узбекистон Республикаси халқ хофизи"почетное звание "Узбекистон Республикаси халк рассоми"почетное звание "Узбекистон Республикаси халк бахшиси"почетное звание "Узбекистон Республикаси халк устаси"почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист"почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси"почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат кўрсатган согликни сақлаш ходими"Таким образом глава республики отметил их заслуги в укреплении независимости Родины, эффективной реализации реформ в процессе строительства Нового Узбекистана, яркий талант, многогранную творческую и научно-практическую деятельность, направленные на повышение духовности народа, развитие сфер науки, образования, литературы, культуры и искусства, воспитание молодежи в духе любви и преданности своей стране, уважения общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни.Также указом президента РУз награжденыорденом "Имом Бухорий"орденом "Мехнат шухрати"орденом "Дустлик"орденом "Соглом авлод учун" II степениорденом "Саломатлик" II степенимедалью "Содик хизматлари учун"медалью "Соглом турмуш"медалью "Шухрат"
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мирзиёев награждение день независимости узбекистан указ
мирзиёев награждение день независимости узбекистан указ

Мирзиёев в честь Дня независимости Узбекистана наградил работников ряда сфер — список

18:34 24.08.2024 (обновлено: 18:56 24.08.2024)
© Юрий Корсунцев/Хокимията города ТашкентаПраздничный салют, посвященный дню независимости Узбекистана
Праздничный салют, посвященный дню независимости Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2024
© Юрий Корсунцев/Хокимията города Ташкента
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Президент РУз подписал указ в связи с тридцать третьей годовщиной независимости республики.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев связи с тридцать третьей годовщиной независимости Узбекистана наградил группу работников сфер науки, образования, здравоохранения, литературы, культуры, искусства и средств массовой информации.
Указом президента РУз присвоены
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк артисти"
Кузиеву Тоиру Аскаровичу — преподавателю отделения традиционного исполнительства Республиканской специализированной музыкальной школы имени В.Успенского, музыканту
Надировой Айгул Базарбаевне — доценту кафедры музыкального образования Нукусского государственного педагогического института, солистке, Каракалпакстан
Назархановой Севаре Анваржановне — солистке государственного учреждения "Узбекконцерт"
Умарову Валихану Мирвасилевичу — главному режиссеру Государственного академического русского драматического театра Узбекистана
Уринбаеву Камолиддину Турдимуратовичу — ректору Государственной консерватории Узбекистана, художественному руководителю Государственного симфонического оркестра РУз
Амонкуловой Нигине Хайдаровне — солистке ансамбля "Дарё" Комитета по телевидению и радио при Правительстве Республики Таджикистан
почетное звание "Узбекистон Республикаси халқ хофизи"
Матчанову Очилбеку Йулдашбоевичу — преподавателю Ургенчского государственного университета, исполнителю макома, Хорезмская область
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк рассоми"
Зияханову Хуршиду Джавидовичу — старшему преподавателю кафедры миниатюры и книжной графики Национального института художеств и дизайна имени Камолиддина Бехзода, художнику-графику
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк бахшиси"
Холбоеву Хамзе Давлаевичу — бахши народного ансамбля песни и танца "Райхон" при культурном центре "Янги юлдуз" Узунского района, Сурхандарьинская область
почетное звание "Узбекистон Республикаси халк устаси"
Джалалову Ходжикурбану — мастеру резьбы по ганчу предприятия "Голден Ганч Мансуржон" при республиканском объединении "Усто", Самаркандская область
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист"
Артиковой Дилнозе Илхомбаевне — танцовщице Хорезмского областного отделения Государственной филармонии Узбекистана
Кабдурахманову Алибеку Асатуллаевичу — главному дирижеру Национального симфонического оркестра Государственной филармонии Узбекистана
Саидзоде Озоде Парпиевне — солистке государственного учреждения "Узбекконцерт"
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат кўрсатган ёшлар мураббийси"
Лутпуллаеву Хайрулле — профессору кафедры национального пения Государственного института искусств и культуры Узбекистана
Мавлоний Машхуре Игамовне — заведующей лабораторией промышленной микробиологии Института микробиологии Академии наук РУз, академику
Мирзамахмудову Исмаилджану — члену Союза писателей Узбекистана, поэту, Ферганская область
Султанову Бегдулле Жумашевичу — почетному педагогу, Каракалпакстан
почетное звание "Узбекистон Республикасида хизмат кўрсатган согликни сақлаш ходими"
Икрамову Адхаму Илхамовичу — министру спорта Республики Узбекистан
Таким образом глава республики отметил их заслуги в укреплении независимости Родины, эффективной реализации реформ в процессе строительства Нового Узбекистана, яркий талант, многогранную творческую и научно-практическую деятельность, направленные на повышение духовности народа, развитие сфер науки, образования, литературы, культуры и искусства, воспитание молодежи в духе любви и преданности своей стране, уважения общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни.
Также указом президента РУз награждены
орденом "Имом Бухорий"
Наимов Алишер Абдурашидович — заместитель главного имама-хатиба Ферганской области, главного имама-хатиба города Кувасая
Усманов Рахматилло Ахматович — главный имам-хатиб Кашкадарьинской области, представитель Управления мусульман Узбекистана в Кашкадарьинской области
Элов Жобир Рустамович — главный имам-хатиб Бухарской области, представитель Управления мусульман Узбекистана в Бухарской области
орденом "Мехнат шухрати"
Абдуалимов Алохон — учитель истории средней общеобразовательной школы №81 Давлатабадского района, Наманганская область
Камилов Азизжон Якубжанович — заместитель председателя Национального олимпийского комитета Узбекистана
Сапарова Раихан Халмуратовна — почетный артист Каракалпакского государственного театра юного зрителя, солистка, Каракалпакстан
Тухлиев Бокижон — профессор кафедры классической филологии и литературного источниковедения Ташкентского государственного университета востоковедения
орденом "Дустлик"
Абдувахабов Мирзабахром — член Творческого объединения художников Узбекистана, гончар, Андижанская область
Арипов Тахир Фатихович — заведующий лабораторией Института биоорганической химии Академии наук РУз, академик
Арсланов Негмат — член Союза писателей Узбекистана, писатель, Ташкентская область
Аширбаев Самихан — заведующий кафедрой фольклороведения и диалектологии Ташкентского государственного университета узбекского языка и литературы имени Алишера Навои
Байзаков Бахтиёр Байзакович — заведующий лабораторией Физико-технического института Академии наук РУз
Болтаев Баходир — актер Бухарского областного театра музыкальной драмы
Бомурадов Бобир Ходиевич — член Союза писателей Узбекистана, поэт
Гуламова Маргуба Махамадрасуловна — учитель родного языка и литературы специализированной школы-интерната для незрячих детей №77 Яшнабадского района, город Ташкент
Давронов Шерзод Равшанович — заместитель директора дворца культуры "Фарход" государственного учреждения "Фонд Навоийского горно-металлургического комбината", солист, Навоийская область
Енин Валерий Иванович — член Творческого объединения художников Узбекистана, художник-живописец
Имомов Хабибулла Маннапович — член республиканской ассоциации "Хунарманд", мастер по изготовлению национальных музыкальных инструментов, город Ташкент
Каримова Зарифа Гулямовна — доцент кафедры музыкальной педагогики Государственной консерватории Узбекистана
Курбонов Сапарбой Баратович — член республиканской ассоциации "Хунарманд", мастер по изготовлению седел, Джизакская область
Мамбетшерипова Назира Абдиганиевна — заведующая отделом науки, образования и культуры телеканала "O‘zbekiston 24" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
Матризаев Курамбай — член Союза писателей Узбекистана, писатель, Хорезмская область
Назарян Арсен Ашотович — старший преподаватель кафедры эстрадного инструментального исполнительства Института национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова
Орзиев Одил Худжамович — музыкант ансамбля "Мақом" имени Юнуса Раджаби
Рахимов Тохир Норматович — солист-вокалист Государственного музыкального театра Узбекистана имени Мукими
Режаметов Зухритдин Туганбаевич — актер Государственного театра сатиры Узбекистана
Сайдаминова Диларам Ахматовна — почетный профессор кафедры композиции и инструментовки Государственной консерватории Узбекистана, композитор
Салиев Хабибула Исмаилович — член Творческого объединения художников Узбекистана, каллиграф
Сатбаев Оразбай Жумабаевич — член Союза писателей Узбекистана, поэт, Каракалпакстан
Тиллабоев Шохид Гаппаржонович — генеральный секретарь Федерации бокса Узбекистана
Товстенко Лилия Анатольевна — учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы №21 города Бухары, Бухарская область
Тожиев Расулжон Жумабаевич — заведующий кафедрой технологических машин и оборудования Ферганского политехнического института
Шарипов Конгратбай Авезимбетович — министр высшего образования, науки и инноваций РУз
Шахобиддинов Аюб Шопатхиддинович — начальник отдела дирекции кино и сериалов общества с ограниченной ответственностью "Milliy telekanal", кинорежиссер
Шодмонов Нафас Намозович — заведующий кафедрой узбекской классической литературы Каршинского государственного университета, Кашкадарьинская область
орденом "Соглом авлод учун" II степени
Абузалова Мехринисо Кадировна — профессор кафедры узбекского языкознания и журналистики Бухарского государственного университета
Алибекова Алина Яхяевна — преподаватель отделения эстрадного исполнительства Республиканской специализированной музыкальной школы имени В.Успенского
Вафаева Хадича — почетный педагог, Самаркандская область
Кузиева Зулфия Таштановна — учитель математики средней общеобразовательной школы №3 Сайхунабадского района, Сырдарьинская область
Махкамова Донахон Тоштемировна — воспитатель дошкольной образовательной организации №2 Фуркатского района, Ферганская область
Мухитдинова Фирюза Абдурашидовна — член общества пропагандистов "Маърифат", профессор Ташкентского государственного юридического университета
Ташматов Уразали Гафурович — профессор кафедры инструментального исполнительства и теории музыки Государственного института искусств и культуры Узбекистана
Тожиев Юлдош — преподаватель класса музыкального инструмента кушнай детской школы музыки и искусства №14 Багатского района, Хорезмская область
Турдибаева Ранохон Азимжановна — заместитель начальника Муйнакского районного медицинского объединения по охране материнства и детства, Каракалпакстан
орденом "Саломатлик" II степени
Бегалиев Урал Эргашевич — уролог-андролог частной медицинской клиники "Доктор Акмал" города Джизака, Джизакская область
Джалилов Улугбек Аманбекович — анестезиолог-реаниматолог Центральной консультативно-диагностической поликлиники №1 Главного медицинского управления
Кадиров Шавкат Умидович — нейрохирург детского отделения Национального медицинского исследовательского центра имени академика Н.Н. Бурденко, Российская Федерация
Кадирходжаева Нодирахон — заведующая приемным отделением Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра травматологии и ортопедии
Садиев Зокир Рахматович — заведующий отделением гематологии Самаркандского областного детского многопрофильного медицинского центра
медалью "Содик хизматлари учун"
Ахмедов Баходир Маджитович — первый заместитель министра культуры РУз
Курбанов Жамшид Абдубурханович — директор Ташкентского городского центра реабилитации голоса, восстановления слуха и речи
Шарифходжаев Усман Улфатович — первый заместитель министра дошкольного и школьного образования РУз
медалью "Соглом турмуш"
Куликов Андрей Александрович — директор спортивного центра "ProRun" города Ташкента
Нажмидинова Гулбахор Рахимжоновна — медицинская сестра семейного врачебного пункта "Пахтакор" Джалакудукского района, Андижанская область
Охунова Гузал Уткуровна — медицинская сестра Центральной консультативно-диагностической поликлиники №1 Главного медицинского управления
Тураева Улугай Тоштимуровна — фельдшер станции скорой медицинской помощи Караулбазарского района Республиканского центра скорой медицинской помощи, Бухарская область
медалью "Шухрат"
Абдуллаев Акбар Халилович — актер Самаркандского областного театра кукол
Астанакулова Рано Хурсановна — заведующая неврологическим отделением Сурхандарьинского областного центра реабилитации и протезирования лиц с инвалидностью
Атажанов Собиржон Абиджанович — актер Узбекского национального академического драматического театра
Ахмедов Аширали Абдухоликович — семейный врач семейного врачебного пункта "Холматобод" Ташлакского района, Ферганская область
Ахмедов Мансур Шаюнусович — музыкант Государственного ансамбля танца "Баҳор" имени М.Тургунбаевой
Бабамурадов Бахтиёр Ачилович — мастер-реставратор по реставрационно-восстановительным работам объектов культурного наследия города Бухары, Бухарская область
Бозоров Хуршед Абдуллоевич — профессор кафедры органического синтеза и биоорганической химии Института биохимии Самаркандского государственного университета, Самаркандская область
Бойкузиев Абдунаби — член Союза писателей Узбекистана, поэт
Ганиев Алиёрбек Авазович — заведующий отделением кардиологии клиники "Ihlos doktor MT" города Ташкента
Ганиева Зухра Абдувахабовна — художник по костюмам государственного унитарного предприятия "Узбекфильм" киноконцерни"
Жуманова Мохичехра Зокировна — солистка ансамбля "Маком" имени Юнуса Раджаби
Жураковский Владислав Эмильевич — начальник цеха по сценическому освещению Государственного академического Большого театра Узбекистана имени Алишера Навои
Закиров Тимур Владимирович — анестезиолог-реаниматолог Центральной клинической больницы №1 Главного медицинского управления
Исхаков Акзамжан Гиязович — член Творческого союза кинодеятелей Узбекистана
Ишниязова Хуршида Худайбергеновна — солистка Хорезмского областного отделения государственного учреждения "Узбекконцерт"
Камбаров Азам Махамадали угли — специалист управления организации информационно-аналитической работы и пропаганды Комитета по делам религий РУз
Каримов Ахтамкул Сатторович — член Союза писателей Узбекистана, поэт
Каримов Хакимджан — член Союза писателей Узбекистана, литературовед
Касимова Угулой Хамидовна - музыкант ансамбля дутаристов Государственной филармонии Узбекистана
Курбанов Рахмаджон Абиджонович — актер Государственного театра юного зрителя Узбекистана
Мамашарипов Хусанбой Абдунаби угли — актер молодежного экспериментального театра-студии "Дийдор"
Маннопов Азизбек Абдували угли — заместитель председателя Фонда развития культуры и искусства
Марупов Илхом Исломович — руководитель информационной службы – пресс-секретарь Комитета по делам религии РУз
Меликузиев Джахангир Валижанович — главный специалист управления организации информационно-аналитической работы и пропаганды Комитета по делам религий РУз
Мирминов Рустамжон Абдумутал угли — солист ансамбля "Маком" имени Юнуса Раджаби
Нажимов Элмурод Икболжон угли — заместитель генерального секретаря Национальной комиссии Республики Узбекистан по делам ЮНЕСКО
Ниёзов Тураб Мамадиёрович — член Союза писателей Узбекистана, поэт
Норматов Пулат Гайбуллаевич — актер Государственного драматического театра Узбекистана
Норов Илхомжон Ашурович — преподаватель кафедры исполнительства дастана Узбекского национального института музыкального искусства имени Юнуса Раджаби, бахши
Очилова Феруза Муртазоевна — солистка ансамбля песни и танца "Навруз" Государственной филармонии Узбекистана
Ражабова Ибодат Абдуллаевна — член Союза писателей Узбекистана, поэтесса, Бухарская область
Рахимов Комилжон Рахматович — старший научный сотрудник Института востоковедения имени Абу Райхана Беруни Академии наук РУз
Саёмов Бобирмирзо Абдумажит угли — начальник управления по координации деятельности музеев Агентства культурного наследия
Таджиев Тулкин Бердиярович — солист государственного учреждения "Узбекконцерт"
Тахиров Рауф Рахмонович — член республиканской ассоциации "Хунарманд", мастер по майолике, Самаркандская область
Тошев Азамат Бобокулович — заместитель председателя Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при министерстве культуры РУз
Туйчиев Надиржон Казимжанович — председатель фанклуба футбольного клуба "Андижон", Андижанская область
Турдиев Вахид Якубович — актер Андижанского областного молодежного театра
Тухтаев Ойбек Камолович — солист государственного учреждения "Узбекконцерт"
Удовенко Ольга Юрьевна — заведующая отделом народно-прикладного искусства Узбекистана Государственного музея искусств РУз
Усмонов Шамсиддин Юлчибоевич — профессор кафедры театрального искусства Ферганского регионального филиала Государственного института искусств и культуры Узбекистана, режиссер, Ферганская область
Файзуллаев Вафокул Барноевич — член Союза писателей Узбекистана, поэт
Хамдамова Мохирахон Юсуббековна — репетитор по балету ансамбля песни и танца "Навбахор" Государственной филармонии Узбекистана
Хамидова Хилола Джураевна — солистка государственного учреждения "Узбекконцерт"
Хидиров Мирзохид Гайратович — главный специалист по Алмазарскому району территориального управления города Ташкента Комитета по делам религий РУз
Ходжаев Асаджан Азатбекович — директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента РУз
Хужаниязова Зилола Тураевна — член Союза писателей Узбекистана, поэтесса
Хуралиев Жумавай Жураевич — режиссер массовых мероприятий центра культуры Асакинского района, мастер искусства аския, Андижанская область
Хусаинов Гайрат Турсунович — артист драмы Кашкадарьинского областного театра музыкальной драмы
Юлдашев Муслум Исламович — доцент кафедры международной и аудиовизуальной журналистики Университета журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана
Юлчиев Илхом Исраилович — солист государственного учреждения "Узбекконцерт"
Якубова Дилобар Абралбековна — обозреватель главной редакции "Ахборот" телеканала "O‘zbekiston 24" Национальной телерадиокомпании Узбекистана
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