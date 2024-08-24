Мирзиёев поздравил участников Международного конгресса WOSCU в Самарканде
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев
© Пресс-служба президента Узбекистана
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В своем поздравлении, глава республики отметил их достойный вклад в изучение и популяризацию древней истории и богатого культурного наследия Узбекистана.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев направил поздравление участникам VIII международного конгресса "Наследие великих предков – основа Третьего Ренессанса", который открылся в Самарканде.
"Искренне поздравляю всех вас, вносящих достойный вклад в изучение и популяризацию древней истории и богатого культурного наследия Узбекистана, с открытием VIII международного конгресса "Наследие великих предков – основа Третьего Ренессанса", — говорится в тексте поздравления.
Глава республики отметил большой интерес видных деятелей науки и искусства, ученых и исследователей, экспертов и реставраторов, музееведов, специалистов десятков других сфер, прибывших из стран дальнего и ближнего зарубежья, к изучению научного и культурного наследия Узбекистана – родины великих мыслителей, сыгравшей выдающуюся роль в зарождении Первого и Второго Восточного ренессанса.
"Заслуживает особого внимания, что в ходе нынешнего, восьмого конгресса будут обсуждены текущие и перспективные научные программы и планы возводимого Центра исламской цивилизации в Узбекистане – мега-проекта культурно-гуманитарного направления. Принимаемые меры по разработке и реализации программ, проектов по проведению фундаментальных исследований, посвященных достойному вкладу наших великих ученых и мыслителей в развитие мировой науки и цивилизации, в том числе мусульманской, гуманистической сути священной религии ислам, – все это, несомненно, откроет новые возможности и перспективы нашего сотрудничества", — подчеркнул президент.
Он напомнил, что рамках проекта "Культурное наследие Узбекистана в собраниях мира" уже издано 70 томов книг-альбомов, которые передали в самые известные библиотеки, вузы и музеи, авторитетные научно-просветительские центры в Узбекистане и за рубежом. В продолжение этой работы в дни форума состоится презентация еще 10 новых томов данной серии, что станет важным культурным событием.
Глава РУз выразил глубокую признательность ученым и исследователям, издателям и журналистам, представителям разных стран, проявившим активность и самоотдачу в деле изучения, сохранения и популяризации древнего и неповторимого культурного наследия узбекского народа, а также всем, кто бережно сохраняет его исторические и культурные памятники в разных фондах и коллекциях мира и тесно сотрудничает с узбекскими специалистами.
"Хочу особо подчеркнуть, что мы видим в вас настоящих друзей Узбекистана и высоко ценим вашу научную и творческую деятельность. Двери наших ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений, особенно Центра исламской цивилизации в Узбекистане, всегда открыты для вас", — сказал Мирзиёев.
Он заверил, что в этом уникальном современном центре будут созданы все условия для проведения научных изысканий и дискуссий, выдвижения актуальных идей и открытий, создания новых научных контентов.
"Надеюсь, что в ходе международного конгресса вы глубже ознакомитесь с работой по изучению, сохранению и популяризации памятников культуры, историко-архитектурных ансамблей, уникальных рукописей и книжных фондов нашей страны и выскажете новые предложения и рекомендации по дальнейшему развитию сотрудничества", — подчеркнул президент РУз.
В заключение он выразил уверенность, что все мероприятия форума, научные доклады ученых, их важные инициативы станут весомым вкладом в социально-духовное развитие Нового Узбекистана.
Напомним, что на Международный конгресс WOSCU в Самарканде собрались около 300 всемирно известных ученых из 35 стран мира, а также 180 иностранных и 110 узбекских экспертов. Более 100 ученых выступят с уникальными докладами.
Также состоится презентация современных технологических проектов с участием специалистов из России и США для музеев Центра исламской цивилизации и Аль-Бухари. По итогам дискуссий и заслушанных докладов в каждой из семи секций утвердят проектные предложения для экспозиции музейных залов.