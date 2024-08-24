https://uz.sputniknews.ru/20240824/uzenergoinspektsiya-ukaz-novyye-zadachi-45351248.html

Узэнергоинспекция становится независимым органом исполнительной власти — указ президента

Узэнергоинспекция становится независимым органом исполнительной власти — указ президента

Sputnik Узбекистан

Кроме того, на Инспекцию по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа возложили дополнительные задачи

2024-08-24T14:13+0500

2024-08-24T14:13+0500

2024-08-24T14:15+0500

узбекистан

указ

президент узбекистана

электроэнергия

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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Узэнергоинспекция становится независимым республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор и контроль в топливно-энергетической отрасли. Это определено в Указе президента Узбекистана "О мерах по совершенствованию системы государственного контроля в топливно-энергетической отрасли", сообщает Минюст.Согласно документу, она передается от министерства энергетики в ведомственное подчинение Кабинета министровТакже на Узэнергоинспекцию возложили следующие дополнительные задачи:В структуре центрального аппарата Узэнергоинспекции создадут Департамент по повышению энергоэффективности и Управление по цифровизации сферы энергетического надзора с 30 штатными единицами.

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узэнергоинспекция подчинение новые задачи