https://uz.sputniknews.ru/20240824/uzenergoinspektsiya-ukaz-novyye-zadachi-45351248.html
Узэнергоинспекция становится независимым органом исполнительной власти — указ президента
Узэнергоинспекция становится независимым органом исполнительной власти — указ президента
Sputnik Узбекистан
Кроме того, на Инспекцию по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа возложили дополнительные задачи
2024-08-24T14:13+0500
2024-08-24T14:13+0500
2024-08-24T14:15+0500
узбекистан
указ
президент узбекистана
электроэнергия
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ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Узэнергоинспекция становится независимым республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор и контроль в топливно-энергетической отрасли. Это определено в Указе президента Узбекистана "О мерах по совершенствованию системы государственного контроля в топливно-энергетической отрасли", сообщает Минюст.Согласно документу, она передается от министерства энергетики в ведомственное подчинение Кабинета министровТакже на Узэнергоинспекцию возложили следующие дополнительные задачи:В структуре центрального аппарата Узэнергоинспекции создадут Департамент по повышению энергоэффективности и Управление по цифровизации сферы энергетического надзора с 30 штатными единицами.
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узэнергоинспекция подчинение новые задачи
узэнергоинспекция подчинение новые задачи
Узэнергоинспекция становится независимым органом исполнительной власти — указ президента
14:13 24.08.2024 (обновлено: 14:15 24.08.2024)
Кроме того, на Инспекцию по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа РУз возложили дополнительные задачи.
ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik.
Узэнергоинспекция становится независимым республиканским органом исполнительной власти, осуществляющим государственный надзор и контроль в топливно-энергетической отрасли. Это определено в Указе президента Узбекистана "О мерах по совершенствованию системы государственного контроля в топливно-энергетической отрасли", сообщает
Минюст.
Согласно документу, она передается от министерства энергетики в ведомственное подчинение Кабинета министров
Также на Узэнергоинспекцию возложили следующие дополнительные задачи:
внедрение международных стандартов по энергоэффективности и расширение международного сотрудничества в этой сфере;
контроль за внедрением системы управления энергопотреблением (Energy Management System) на всех промышленных предприятиях, ежегодное потребление энергии которых превышает 500 тонн условного топлива;
полная цифровизация процессов осуществления государственного контроля и ведения отчетности в сфере;
выдача квалификационных сертификатов энергоаудиторам и определение минимальных требований по современным измерительным лабораториям.
В структуре центрального аппарата Узэнергоинспекции создадут Департамент по повышению энергоэффективности и Управление по цифровизации сферы энергетического надзора с 30 штатными единицами.