https://uz.sputniknews.ru/20240825/parij-arest-osnovatel-telegram-pavel-durov-45365079.html

В Париже арестован основатель Telegram Павел Дуров – в чем его обвиняют

В Париже арестован основатель Telegram Павел Дуров – в чем его обвиняют

Sputnik Узбекистан

Бизнесмена поместили под стражу, его считают причастным к ряду преступлений.

2024-08-25T12:02+0500

2024-08-25T12:02+0500

2024-08-25T12:08+0500

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франция

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сми

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В аэропорту Ле-Бурже в пригороде Парижа задержали основателя мессенджера Telegram Павла Дурова. Об этом сообщают французские СМИ.Уточняется, что сотрудники транспортной жандармерии задержали предпринимателя вечером в субботу при выходе из частного самолета, который, как утверждается, прибыл из Азербайджана.По информации местных СМИ, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Соответствующий запрос на основании предварительного расследования сделало управление республики по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.Позднее стало известно, что предпринимателя поместили под стражу.Французское правосудие считает, что ряд причин, в том числе отказ Telegram сотрудничать с властями "делает Дурова причастным к ряду преступлений".Основателю мессенджера могут предъявить обвинения, в том числе в терроризме, торговле наркотиками, мошенничестве и отмывании денег. По данным французского журналиста Сирила Амурского, бизнесмену грозит до 20 лет тюрьмы.По информации местной прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Соответствующий запрос на основании предварительного расследования сделало управление республики по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних.Один из источников французских СМИ заявил, что Дуров совершил ошибку, появившись на территории Франции. По его словам, Дуров знал, что является там персоной нон-грата, и избегал тех стран, где Telegram находится под наблюдением.

https://uz.sputniknews.ru/20240630/uzbekistantan-telegram-44599338.html

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