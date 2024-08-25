https://uz.sputniknews.ru/20240825/singapur-investitsionnyy-turisticheskiy-potentsial-uzbekistan-45365727.html

Инвестиционный и туристический потенциал Узбекистана представили в Сингапуре

Инвестиционный и туристический потенциал Узбекистана представили в Сингапуре

Sputnik Узбекистан

Участникам международного форума в Сингапуре представлен Узбекистан в качестве привлекательного туристического направления с точки зрения халяль-туризма.

2024-08-25T13:26+0500

2024-08-25T13:26+0500

2024-08-25T13:33+0500

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Сингапуре на форуме "World opportunities forum", посвященном перспективам мировых инвестиционных рынков, был представлен туристический потенциал Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Отмечается, что в работе форума, приняли участие представители правительственных структур, крупных компаний и банков, международных организаций, аккредитованного в Сингапуре дипломатического корпуса.Тематические сессии форума охватили такие направления, как устойчивое развитие, глобальные цепочки поставок, инфраструктура и туризм, а также инвестиционные перспективы отдельных стран и регионов.В ходе специальной сессии Посольство республики презентовало участникам форума Узбекистан в качестве привлекательного туристического направления, особенно с точки зрения халяль-туризма.В презентации отмечалось, что в последние годы Узбекистан стал одним из важных направлений халяль-туризма. Республика, на территории которой располагаются многочисленные мусульманские святыни, является центром притяжения для паломников и туристов из многих стран мира. Здесь они повсюду могут найти заведения общественного питания с халяльной едой, помещения для отправления религиозных обрядов и ритуалов, отели и коммунально-бытовую инфраструктуру с учетом гендерных различий, а также другие услуги, соответствующие исламским нормам.Наряду с презентацией туристического потенциала, участникам форума также представили подробную информацию о созданном в стране благоприятном инвестиционном климате, имеющихся перспективах сотрудничества с зарубежными партнерами в различных сферах экономики.

https://uz.sputniknews.ru/20240803/stend-uzbekistan-vystavka-islam-torgovlya-turizm-malayziya-45031535.html

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