https://uz.sputniknews.ru/20240825/singapur-investitsionnyy-turisticheskiy-potentsial-uzbekistan-45365727.html
Инвестиционный и туристический потенциал Узбекистана представили в Сингапуре
Инвестиционный и туристический потенциал Узбекистана представили в Сингапуре
Sputnik Узбекистан
Участникам международного форума в Сингапуре представлен Узбекистан в качестве привлекательного туристического направления с точки зрения халяль-туризма.
2024-08-25T13:26+0500
2024-08-25T13:26+0500
2024-08-25T13:33+0500
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Сингапуре на форуме "World opportunities forum", посвященном перспективам мировых инвестиционных рынков, был представлен туристический потенциал Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".Отмечается, что в работе форума, приняли участие представители правительственных структур, крупных компаний и банков, международных организаций, аккредитованного в Сингапуре дипломатического корпуса.Тематические сессии форума охватили такие направления, как устойчивое развитие, глобальные цепочки поставок, инфраструктура и туризм, а также инвестиционные перспективы отдельных стран и регионов.В ходе специальной сессии Посольство республики презентовало участникам форума Узбекистан в качестве привлекательного туристического направления, особенно с точки зрения халяль-туризма.В презентации отмечалось, что в последние годы Узбекистан стал одним из важных направлений халяль-туризма. Республика, на территории которой располагаются многочисленные мусульманские святыни, является центром притяжения для паломников и туристов из многих стран мира. Здесь они повсюду могут найти заведения общественного питания с халяльной едой, помещения для отправления религиозных обрядов и ритуалов, отели и коммунально-бытовую инфраструктуру с учетом гендерных различий, а также другие услуги, соответствующие исламским нормам.Наряду с презентацией туристического потенциала, участникам форума также представили подробную информацию о созданном в стране благоприятном инвестиционном климате, имеющихся перспективах сотрудничества с зарубежными партнерами в различных сферах экономики.
https://uz.sputniknews.ru/20240803/stend-uzbekistan-vystavka-islam-torgovlya-turizm-malayziya-45031535.html
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сингапур туризм узбекистан халяль-туризм форум
Инвестиционный и туристический потенциал Узбекистана представили в Сингапуре
13:26 25.08.2024 (обновлено: 13:33 25.08.2024)
Участникам международного форума в Сингапуре представлен Узбекистан в качестве привлекательного туристического направления с точки зрения халяль-туризма.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. В Сингапуре на форуме "World opportunities forum", посвященном перспективам мировых инвестиционных рынков, был представлен туристический потенциал Узбекистана, сообщает ИА "Дунё".
Отмечается, что в работе форума, приняли участие представители правительственных структур, крупных компаний и банков, международных организаций, аккредитованного в Сингапуре дипломатического корпуса.
Тематические сессии форума охватили такие направления, как устойчивое развитие, глобальные цепочки поставок, инфраструктура и туризм, а также инвестиционные перспективы отдельных стран и регионов.
В ходе специальной сессии Посольство республики презентовало участникам форума Узбекистан в качестве привлекательного туристического направления, особенно с точки зрения халяль-туризма.
“Данный сегмент мировой туриндустрии, специализирующийся на предоставлении услуг соблюдающим исламские традиции путешественникам имеет устойчивые тенденции к росту. Так, по оценкам экспертов, число путешественников-мусульман, придерживающихся в своих зарубежных поездках принципов халяль, в 2023 году составило более 150 млн человек, а к 2030 году этот показатель ожидается на уровне 230 млн человек“, – говорится в сообщении.
В презентации отмечалось, что в последние годы Узбекистан стал одним из важных направлений халяль-туризма. Республика, на территории которой располагаются многочисленные мусульманские святыни, является центром притяжения для паломников и туристов из многих стран мира. Здесь они повсюду могут найти заведения общественного питания с халяльной едой, помещения для отправления религиозных обрядов и ритуалов, отели и коммунально-бытовую инфраструктуру с учетом гендерных различий, а также другие услуги, соответствующие исламским нормам.
“Базирующееся в Сингапуре авторитетное международное рейтинговое агентство "Crescent Rating" на протяжении двух последних лет признавало узбекские города Бухара и Хива как самые перспективные направления халяль-туризма, удостоив их наградами "Halal In Travel Global Awards", – подчеркнули в Агентстве.
Наряду с презентацией туристического потенциала, участникам форума также представили подробную информацию о созданном в стране благоприятном инвестиционном климате, имеющихся перспективах сотрудничества с зарубежными партнерами в различных сферах экономики.