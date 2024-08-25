https://uz.sputniknews.ru/20240825/tashkent-rossiya-mejdunarodnyy-forum-roznichnaya-torgovlya-45374817.html
В Ташкенте в сотрудничестве с Россией пройдет Международный форум розничной торговли –дата
В Ташкенте в сотрудничестве с Россией пройдет Международный форум розничной торговли –дата
Sputnik Узбекистан
На форуме эксперты Узбекистана, России и зарубежных рынков электронной коммерции обсудят перспективы, пути и способы развития розничной торговли.
2024-08-25T17:17+0500
2024-08-25T17:17+0500
2024-08-25T17:26+0500
узбекистан
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форум
электронная коммерция
торговля
ташкент
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Осенью в Ташкенте состоится Международный Форум электронной коммерции и ритейла Central Asia Retail Week 2024. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли РУз (МИПТ).Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли РФ, МИПТ Узбекистана и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла.По информации ведомства, международное событие соберет на одной площадке участников розничной торговли, поставщиков и производителей потребительской продукции, решений для ритейла, консалтинговые компании, отраслевые объединения и органы власти. В течение двух дней участники смогут обменятся своими знаниями и идеями в организации розничной торговли.Международный Форум электронной коммерции и ритейла Central Asia Retail Week пройдет с 16 по 17 октября.Свое участие в мероприятии подтвердили несколько крупных компаний, таких как Яндекс , NielsenIQ, Umai Group и Uzum, отметили в МИПТ.
https://uz.sputniknews.ru/20240820/uzbekistan-eksport-dinamika-45286978.html
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узбекистан россия торговля ритейл форум мипт
узбекистан россия торговля ритейл форум мипт
В Ташкенте в сотрудничестве с Россией пройдет Международный форум розничной торговли –дата
17:17 25.08.2024 (обновлено: 17:26 25.08.2024)
В ходе двухдневного форума эксперты Узбекистана, России и зарубежных рынков электронной коммерции обсудят перспективы, пути и способы развития розничной торговли.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik.
Осенью в Ташкенте состоится Международный Форум электронной коммерции и ритейла Central Asia Retail Week 2024. Об этом сообщили
в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли РУз (МИПТ).
Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли РФ, МИПТ Узбекистана и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла.
По информации ведомства, международное событие соберет на одной площадке участников розничной торговли, поставщиков и производителей потребительской продукции, решений для ритейла, консалтинговые компании, отраслевые объединения и органы власти.
В течение двух дней участники смогут обменятся своими знаниями и идеями в организации розничной торговли.
“Более 200 спикеров и 1500 участников российского и зарубежного рынков e-сommerce обменяются экспертными мнениями в рамках стратегических сессий и дискуссионных площадок, посвященных важнейшим направлениям развития современного ритейла”, –говорится в сообщении министерства.
Международный Форум электронной коммерции и ритейла Central Asia Retail Week пройдет с 16 по 17 октября.
Свое участие в мероприятии подтвердили несколько крупных компаний, таких как Яндекс , NielsenIQ, Umai Group и Uzum, отметили в МИПТ.