https://uz.sputniknews.ru/20240825/tashkent-rossiya-mejdunarodnyy-forum-roznichnaya-torgovlya-45374817.html

В Ташкенте в сотрудничестве с Россией пройдет Международный форум розничной торговли –дата

В Ташкенте в сотрудничестве с Россией пройдет Международный форум розничной торговли –дата

Sputnik Узбекистан

На форуме эксперты Узбекистана, России и зарубежных рынков электронной коммерции обсудят перспективы, пути и способы развития розничной торговли.

2024-08-25T17:17+0500

2024-08-25T17:17+0500

2024-08-25T17:26+0500

узбекистан

россия

форум

электронная коммерция

торговля

ташкент

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Осенью в Ташкенте состоится Международный Форум электронной коммерции и ритейла Central Asia Retail Week 2024. Об этом сообщили в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли РУз (МИПТ).Организаторами мероприятия выступают Министерство промышленности и торговли РФ, МИПТ Узбекистана и Российская Ассоциация экспертов рынка ритейла.По информации ведомства, международное событие соберет на одной площадке участников розничной торговли, поставщиков и производителей потребительской продукции, решений для ритейла, консалтинговые компании, отраслевые объединения и органы власти. В течение двух дней участники смогут обменятся своими знаниями и идеями в организации розничной торговли.Международный Форум электронной коммерции и ритейла Central Asia Retail Week пройдет с 16 по 17 октября.Свое участие в мероприятии подтвердили несколько крупных компаний, таких как Яндекс , NielsenIQ, Umai Group и Uzum, отметили в МИПТ.

https://uz.sputniknews.ru/20240820/uzbekistan-eksport-dinamika-45286978.html

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