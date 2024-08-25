https://uz.sputniknews.ru/20240825/uzbekistan-vengriya-sotrudnichestvo-trudovaya-migratsiya-45363364.html

Узбекистан и Венгрия планируют расширить сотрудничество в трудовой миграции

Узбекистан и Венгрия планируют расширить сотрудничество в трудовой миграции

Sputnik Узбекистан

Речь идет об организации трудовой миграции из Узбекистана в Венгрию, о возможности усовершенствования процессов подбора и размещения работников, а также адаптации узбекистанских трудовых мигрантов в новой стране.

2024-08-25T10:11+0500

2024-08-25T10:11+0500

2024-08-25T10:11+0500

узбекистан

венгрия

сотрудничество

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекистан и Венгрия обсуждают перспективы расширения сотрудничества в сфере трудовой миграции. В этой связи Посольством Узбекистана в этой стране организованы переговоры с главным операционным директором венгерской компании "Doğuş" Зафером Ариканоглу, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, в ходе встречи участники обсудили вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции.В частности стороны рассмотрели ключевые аспекты, касающиеся организации трудовой миграции, включая “возможные пути улучшения процессов подбора и размещения работников“, а также их адаптации в новой стране.Зафер Ариканоглу в свою очередь отметил высокую квалификацию и трудолюбие узбекских специалистов, подчеркнув, что эти качества делают их ценными партнерами для международных компаний.По итогам встречи стороны выразили уверенность в успешности будущего сотрудничества и обсудили шаги по реализации совместных проектов и инициатив.

https://uz.sputniknews.ru/20240811/uzbekistan-vengriya-borba-s-zasuxoy-45132903.html

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