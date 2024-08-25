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https://uz.sputniknews.ru/20240825/uzbekistan-vengriya-sotrudnichestvo-trudovaya-migratsiya-45363364.html
Узбекистан и Венгрия планируют расширить сотрудничество в трудовой миграции
Узбекистан и Венгрия планируют расширить сотрудничество в трудовой миграции
Sputnik Узбекистан
Речь идет об организации трудовой миграции из Узбекистана в Венгрию, о возможности усовершенствования процессов подбора и размещения работников, а также адаптации узбекистанских трудовых мигрантов в новой стране.
2024-08-25T10:11+0500
2024-08-25T10:11+0500
узбекистан
венгрия
сотрудничество
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекистан и Венгрия обсуждают перспективы расширения сотрудничества в сфере трудовой миграции. В этой связи Посольством Узбекистана в этой стране организованы переговоры с главным операционным директором венгерской компании "Doğuş" Зафером Ариканоглу, сообщает ИА "Дунё".Как отмечается, в ходе встречи участники обсудили вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции.В частности стороны рассмотрели ключевые аспекты, касающиеся организации трудовой миграции, включая “возможные пути улучшения процессов подбора и размещения работников“, а также их адаптации в новой стране.Зафер Ариканоглу в свою очередь отметил высокую квалификацию и трудолюбие узбекских специалистов, подчеркнув, что эти качества делают их ценными партнерами для международных компаний.По итогам встречи стороны выразили уверенность в успешности будущего сотрудничества и обсудили шаги по реализации совместных проектов и инициатив.
https://uz.sputniknews.ru/20240811/uzbekistan-vengriya-borba-s-zasuxoy-45132903.html
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узбекистан венгрия трудовая миграция сотрудничество посольство
узбекистан венгрия трудовая миграция сотрудничество посольство

Узбекистан и Венгрия планируют расширить сотрудничество в трудовой миграции

10:11 25.08.2024
© Визит в ВенгриюВенгрия готовится к визиту Президента Узбекистана
Венгрия готовится к визиту Президента Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.08.2024
© Визит в Венгрию
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Речь идет об организации трудовой миграции из Узбекистана в Венгрию, о возможности усовершенствования процессов подбора и размещения работников, а также адаптации узбекистанских трудовых мигрантов в новой стране.
ТАШКЕНТ, 25 авг — Sputnik. Узбекистан и Венгрия обсуждают перспективы расширения сотрудничества в сфере трудовой миграции. В этой связи Посольством Узбекистана в этой стране организованы переговоры с главным операционным директором венгерской компании "Doğuş" Зафером Ариканоглу, сообщает ИА "Дунё".
Как отмечается, в ходе встречи участники обсудили вопросы сотрудничества в сфере трудовой миграции.
В частности стороны рассмотрели ключевые аспекты, касающиеся организации трудовой миграции, включая “возможные пути улучшения процессов подбора и размещения работников“, а также их адаптации в новой стране.
Зафер Ариканоглу в свою очередь отметил высокую квалификацию и трудолюбие узбекских специалистов, подчеркнув, что эти качества делают их ценными партнерами для международных компаний.
По итогам встречи стороны выразили уверенность в успешности будущего сотрудничества и обсудили шаги по реализации совместных проектов и инициатив.
“Такие переговоры подчеркивают приверженность Узбекистана и компании "Doğuş" к укреплению партнерских отношений“, – отметили в Агентстве.
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