https://uz.sputniknews.ru/20240826/mirziyoev-nagradil-gosudarstvennye-obschestvennye-deyateli-kazaxstan-45384869.html

Мирзиёев наградил государственных и общественных деятелей Казахстана

Мирзиёев наградил государственных и общественных деятелей Казахстана

Sputnik Узбекистан

Президент Узбекистана наградил шесть государственных и общественных деятелей республики Казахстан.

2024-08-26T16:35+0500

2024-08-26T16:35+0500

2024-08-26T16:47+0500

узбекистан

казахстан

указ

шавкат мирзиёев

орден "дустлик"

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ, согласно которому, была вручена награда группе государственных и общественных деятелей Казахстана.Указом президента шесть государственных и общественных деятелей РК награждены орденом "Дустлик” (Дружба). Почетным орденом наградили граждан соседней республики за вклад в отношения взаимного уважения, добрососедства и стратегического партнерства между двумя государствами, важные инициативы политического, социально-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, расширение и всестороннее развитие связей в приоритетных направлениях, активное продвижение совместных проектов, а также за выдающиеся заслуги в укреплении многовековой дружбы народов двух стран.Орденом "Дустлик" Республики Узбекистан наградили:Карина Ерлана Тынымбайулы - государственного советника Республики Казахстан;Желдибая Руслана Султанулы - помощника Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям;Жумангарина Серика Макашевича - заместителя Премьер-министра Республики Казахстан;Балаеву Аиду Галымовну - министра культуры и информации Республики Казахстан;Атамкулова Бейбута Бакировича - Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан;Хашимжанова Икрама Акрамовича - председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Республики Казахстан.

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