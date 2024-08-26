https://uz.sputniknews.ru/20240826/mirziyoev-nagradil-gosudarstvennye-obschestvennye-deyateli-kazaxstan-45384869.html
Мирзиёев наградил государственных и общественных деятелей Казахстана
Мирзиёев наградил государственных и общественных деятелей Казахстана
Sputnik Узбекистан
Президент Узбекистана наградил шесть государственных и общественных деятелей республики Казахстан.
2024-08-26T16:35+0500
2024-08-26T16:35+0500
2024-08-26T16:47+0500
узбекистан
казахстан
указ
шавкат мирзиёев
орден "дустлик"
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ, согласно которому, была вручена награда группе государственных и общественных деятелей Казахстана.Указом президента шесть государственных и общественных деятелей РК награждены орденом "Дустлик” (Дружба). Почетным орденом наградили граждан соседней республики за вклад в отношения взаимного уважения, добрососедства и стратегического партнерства между двумя государствами, важные инициативы политического, социально-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, расширение и всестороннее развитие связей в приоритетных направлениях, активное продвижение совместных проектов, а также за выдающиеся заслуги в укреплении многовековой дружбы народов двух стран.Орденом "Дустлик" Республики Узбекистан наградили:Карина Ерлана Тынымбайулы - государственного советника Республики Казахстан;Желдибая Руслана Султанулы - помощника Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям;Жумангарина Серика Макашевича - заместителя Премьер-министра Республики Казахстан;Балаеву Аиду Галымовну - министра культуры и информации Республики Казахстан;Атамкулова Бейбута Бакировича - Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан;Хашимжанова Икрама Акрамовича - председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Республики Казахстан.
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дустлик орден мирзиёев награда казахстан
дустлик орден мирзиёев награда казахстан
Мирзиёев наградил государственных и общественных деятелей Казахстана
16:35 26.08.2024 (обновлено: 16:47 26.08.2024)
Почетным орденом наградили граждан соседней республики за вклад в отношения взаимного уважения, добрососедства и стратегического партнерства между двумя государствами.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал Указ, согласно которому, была вручена
награда группе государственных и общественных деятелей Казахстана.
Указом президента шесть государственных и общественных деятелей РК награждены орденом "Дустлик” (Дружба).
Почетным орденом наградили граждан соседней республики за вклад в отношения взаимного уважения, добрососедства и стратегического партнерства между двумя государствами, важные инициативы политического, социально-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества, расширение и всестороннее развитие связей в приоритетных направлениях, активное продвижение совместных проектов, а также за выдающиеся заслуги в укреплении многовековой дружбы народов двух стран.
Орденом "Дустлик" Республики Узбекистан наградили:
Карина Ерлана Тынымбайулы - государственного советника Республики Казахстан;
Желдибая Руслана Султанулы - помощника Президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям;
Жумангарина Серика Макашевича - заместителя Премьер-министра Республики Казахстан;
Балаеву Аиду Галымовну - министра культуры и информации Республики Казахстан;
Атамкулова Бейбута Бакировича - Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Республике Узбекистан;
Хашимжанова Икрама Акрамовича - председателя Ассоциации этнокультурных объединений узбеков Республики Казахстан.