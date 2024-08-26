https://uz.sputniknews.ru/20240826/nazvany-strany-gde-sozdany-parlamentskie-izbiratelnye-uchastki-45383436.html

Стало известно, где будут созданы избирательные участки по выборам в парламент Узбекистана

Стало известно, где будут созданы избирательные участки по выборам в парламент Узбекистана

Sputnik Узбекистан

В России будет создано 7 избирательных участков, в Казахстане и Китае - по 3, а в Кыргызстане, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Германии и США – по 2 избирательных участка.

2024-08-26T14:34+0500

2024-08-26T14:34+0500

2024-08-26T14:42+0500

узбекистан

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депутат

кенгаш

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Для проведения парламентских выборов в Узбекистане в зарубежных странах будут созданы избирательные участки. Об этом было объявлено на очередном заседании Центризбиркома.В соответствии с Избирательным кодексом, при дипломатических и иных представительствах Узбекистана в иностранных государствах, откроются избирательные участки для выборов депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.В связи с этим на заседании принято решение Центризбиркома об открытии избирательных участков при дипломатических и иных представительствах Узбекистана в иностранных государствах на основании представления МИД, внесенного в информационную систему "E-saylov".Отмечается, что при дипломатических и других представительствах Узбекистана в 39 зарубежных странах откроются 56 избирательных участков.По одному избирательному участку будет создано в Австрии, Афганистане, Беларуси, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Индонезии, Израиле, Испании, Италии, Кувейте, Латвии, Малайзии, Египте, Азербайджане, Пакистане, Польше, Сингапуре, Таиланде, Таджикистане, Туркменистане, Украине, Омане, Франции, Индии, Швейцарии, Швеции, Иране и Японии.В Казахстане и Китае – по три участка. В Кыргызстане, ОАЭ, Саудовской Аравии, Турции, Германии и США откроют по два избирательных участка.Для информации: 27 октября пойдут выборы депутатов Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана и депутатов областных, городских и районных кенгашей.

https://uz.sputniknews.ru/20240817/partiya-uzbekistan-sik-zayavleniye-uchastiye-vybory-45243437.html

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