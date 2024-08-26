https://uz.sputniknews.ru/20240826/parkent-pobediteli-mejdunarodniy-festival-uzum-sayli-45386045.html
В Ташобласти объявили победителей международного фестиваля виноградарства и виноделия
В Ташобласти объявили победителей международного фестиваля виноградарства и виноделия
Sputnik Узбекистан
Лучшие участники фестиваля были награждены в нескольких номинациях. Победителями стали Наманганская, Ташкентская и Бухарская области.
2024-08-26T18:25+0500
2024-08-26T18:25+0500
2024-08-26T18:25+0500
узбекистан
фестиваль
виноград
фестиваль "узум сайли"
паркент
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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В поселке Заркент Паркентского района Ташобласти завершился Международный фестиваль виноградарства и виноделия "Узум сайли", сообщает пресс-служба Комитета по туризму.В рамках фестиваля лучшие участники были награждены в различных номинациях. В частности, в номинации "За наиболее активное участие, оформление стендов в национальном стиле, художественные выступления и необычное представление сортов винограда" среди областей первое место заняла Наманганская область, а среди районов и городов первое место досталось району Аккурган.Второе и третье места среди областей заняли Ташкентская и Бухарская области соответственно, а среди районов и городов второе и третье места достались Пскенту и Бостанлыкскому району.Кроме того, были вручены награды победителям в 10 номинациях за инновационный подход в виноделии.В мероприятии принимали участие представители виноградарства и винодельческой промышленности Узбекистана, а также ученые, эксперты и крупные деятели отрасли из более чем 30 стран, включая Италию, Сербию, Россию, Южную Корею, Сингапур, Беларусь, Грузию и Азербайджан.В рамках фестиваля были организованы сельскохозяйственные ярмарки, выставки международных брендов виноторговой отрасли, международные конференции и симпозиумы по виноградарству. Культурная часть "Узум сайли" состояла из выступлений национальных фольклорных коллективов и эстрадных исполнителей, республиканских конкурсов, выставок ремесленных изделий, национальных блюд и одежды, а также демонстрации народных обычаев и традиций.
https://uz.sputniknews.ru/20240824/tashoblast-festival-vinograda-45356684.html
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паркент узум сайли виноделие виноград победитель номинация фестиваль
паркент узум сайли виноделие виноград победитель номинация фестиваль
В Ташобласти объявили победителей международного фестиваля виноградарства и виноделия
Лучшие участники фестиваля были награждены в нескольких номинациях. Победителями стали Наманганская, Ташкентская и Бухарская области.
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik.
В поселке Заркент Паркентского района Ташобласти завершился Международный фестиваль виноградарства и виноделия "Узум сайли", сообщает
пресс-служба Комитета по туризму.
В рамках фестиваля лучшие участники были награждены в различных номинациях. В частности, в номинации "За наиболее активное участие, оформление стендов в национальном стиле, художественные выступления и необычное представление сортов винограда" среди областей первое место заняла Наманганская область, а среди районов и городов первое место досталось району Аккурган.
Второе и третье места среди областей заняли Ташкентская и Бухарская области соответственно, а среди районов и городов второе и третье места достались Пскенту и Бостанлыкскому району.
Кроме того, были вручены награды победителям в 10 номинациях за инновационный подход в виноделии.
В мероприятии принимали участие представители виноградарства и винодельческой промышленности Узбекистана, а также ученые, эксперты и крупные деятели отрасли из более чем 30 стран, включая Италию, Сербию, Россию, Южную Корею, Сингапур, Беларусь, Грузию и Азербайджан.
В рамках фестиваля были организованы сельскохозяйственные ярмарки, выставки международных брендов виноторговой отрасли, международные конференции и симпозиумы по виноградарству.
Культурная часть "Узум сайли" состояла из выступлений национальных фольклорных коллективов и эстрадных исполнителей, республиканских конкурсов, выставок ремесленных изделий, национальных блюд и одежды, а также демонстрации народных обычаев и традиций.