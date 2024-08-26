https://uz.sputniknews.ru/20240826/parkent-pobediteli-mejdunarodniy-festival-uzum-sayli-45386045.html

В Ташобласти объявили победителей международного фестиваля виноградарства и виноделия

В Ташобласти объявили победителей международного фестиваля виноградарства и виноделия

Sputnik Узбекистан

Лучшие участники фестиваля были награждены в нескольких номинациях. Победителями стали Наманганская, Ташкентская и Бухарская области.

2024-08-26T18:25+0500

2024-08-26T18:25+0500

2024-08-26T18:25+0500

узбекистан

фестиваль

виноград

фестиваль "узум сайли"

паркент

ташкентская область

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/10/39036372_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_8878a511cb8f72e5be55f5917bd63f4f.jpg

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. В поселке Заркент Паркентского района Ташобласти завершился Международный фестиваль виноградарства и виноделия "Узум сайли", сообщает пресс-служба Комитета по туризму.В рамках фестиваля лучшие участники были награждены в различных номинациях. В частности, в номинации "За наиболее активное участие, оформление стендов в национальном стиле, художественные выступления и необычное представление сортов винограда" среди областей первое место заняла Наманганская область, а среди районов и городов первое место досталось району Аккурган.Второе и третье места среди областей заняли Ташкентская и Бухарская области соответственно, а среди районов и городов второе и третье места достались Пскенту и Бостанлыкскому району.Кроме того, были вручены награды победителям в 10 номинациях за инновационный подход в виноделии.В мероприятии принимали участие представители виноградарства и винодельческой промышленности Узбекистана, а также ученые, эксперты и крупные деятели отрасли из более чем 30 стран, включая Италию, Сербию, Россию, Южную Корею, Сингапур, Беларусь, Грузию и Азербайджан.В рамках фестиваля были организованы сельскохозяйственные ярмарки, выставки международных брендов виноторговой отрасли, международные конференции и симпозиумы по виноградарству. Культурная часть "Узум сайли" состояла из выступлений национальных фольклорных коллективов и эстрадных исполнителей, республиканских конкурсов, выставок ремесленных изделий, национальных блюд и одежды, а также демонстрации народных обычаев и традиций.

https://uz.sputniknews.ru/20240824/tashoblast-festival-vinograda-45356684.html

узбекистан

паркент

ташкентская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

паркент узум сайли виноделие виноград победитель номинация фестиваль