https://uz.sputniknews.ru/20240826/prezident-den-nezavisimosti-nagradil-voennoslujaschie-pravooxranitelnye-organy-45378974.html

Президент ко Дню независимости Узбекистана наградил военнослужащих и правоохранителей

Президент ко Дню независимости Узбекистана наградил военнослужащих и правоохранителей

Sputnik Узбекистан

Глава государства подписал Указ "О награждении в связи с 33-летием государственной независимости Республики Узбекистан группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов".

2024-08-26T09:55+0500

2024-08-26T09:55+0500

2024-08-26T11:06+0500

узбекистан

указ

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

военнослужащие

день независимости

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ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в связи с тридцать третьей годовщиной независимости республики наградил группу военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. В послании президента говорится, что почетные звания, ордена и медали присвоены за особые заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил страны, мужество и самоотверженность при исполнении почетного долга по защите национальных интересов, обеспечению мира и верховенства закона, укреплению стабильности и общественного порядка, многолетний плодотворный труд по подготовке высококвалифицированных кадров сферы, а также активное участие в общественной жизни. Указом президента присвоено почетное звание "Заслуженный строитель Республики Узбекистан"Наградитьорденом "Шон-шараф" I степениорденом "Мардлик"орденом "Дустлик"медалью "Жасорат"медалью "Содик хизматлари учун"медалью "Соглом турмуш"Юсупова Умарбека Худайбергановича - начальника медицинского управления Национальной гвардии Республики Узбекистанмедалью "Шухрат"

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