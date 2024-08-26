Президент ко Дню независимости Узбекистана наградил военнослужащих и правоохранителей
09:55 26.08.2024 (обновлено: 11:06 26.08.2024)
© Sputnik / Актан ТемиркановПлощадь Мустакиллик в Ташкенте.
© Sputnik / Актан Темирканов
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Глава государства подписал Указ "О награждении в связи с 33-летием государственной независимости Республики Узбекистан группы военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов".
ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в связи с тридцать третьей годовщиной независимости республики наградил группу военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
В послании президента говорится, что почетные звания, ордена и медали присвоены за особые заслуги в повышении боевой готовности Вооруженных Сил страны, мужество и самоотверженность при исполнении почетного долга по защите национальных интересов, обеспечению мира и верховенства закона, укреплению стабильности и общественного порядка, многолетний плодотворный труд по подготовке высококвалифицированных кадров сферы, а также активное участие в общественной жизни.
Указом президента
присвоено почетное звание "Заслуженный строитель Республики Узбекистан"
Мансурову Бахтияру Муминовичу - военнослужащему Пограничных войск Службы государственной безопасности Республики Узбекистан
Наградить
орденом "Шон-шараф" I степени
Бобожонова Пулата Раззаковича - министра внутренних дел Республики Узбекистан
орденом "Мардлик"
Аликариева Муродиллу Сайдуллаевича - заместителя начальника Главного управления внутренних дел города Ташкента по охране общественного порядка
Хушбакова Миршарофа Нуралиевича - военнослужащего Пограничных войск СГБ Республики Узбекистан
Шарипова Исмоила Махамадзкировича - начальника Республиканского спасательного центра МЧС Республики Узбекистан
орденом "Дустлик"
Исламова Бахтияра Джахангировича - председателя Верховного суда Республики Узбекистан
Лима Михаила Александровича - инспектора по особым поручениям военно-мобилизационного отдела МВД Республики Каракалпакстан
Мавлонова Акмалхужу Юсуповича - председателя Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан
медалью "Жасорат"
Алимбаева Марата Толипжоновича - старшего инструктора-спасателя отряда Республиканского спасательного центра МЧС Республики Узбекистан
Алимова Шерзода Рахматуллаевича - старшего мастера-спасателя отряда Республиканского спасательного центра МЧС Республики Узбекистан
Атанаева Ёдгорбека Оматжоновича - помощника главного сержанта Министерства обороны Республики Узбекистан
Зикирова Жамолиддина Тохиржоновича - заместителя командира отряда Главного управления внутренних дел Ташкентской области
Мирзаматова Хусниддина Туланбоевича - старшего инструктора центра Министерства обороны Республики Узбекистан
Муминова Хуршида Тошмуротовича - заместителя начальника управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по Сурхандарьинской области
Нурбоева Искандара Мухидиновича - специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Примова Элбека Уктамовича (посмертно) - старшего инспектора дорожно-патрульной службы отдела внутренних дел Кукдалинского района Кашкадарьинской области
Таирова Руслана Каримовича - главного специалиста специального отряда Министерства внутренних дел Республики Узбекистан по обезвреживанию взрывоопасных предметов по Самаркандской области
Турдибекову Ситору Шавкат кизи - инструктора-спортсмена отдела спорта Центра развития спорта высших достижений Министерства обороны Республики Узбекистан
Хабибуллаева Хикматилло Хамидулло угли - военнослужащего Пограничных войск СГБ Республики Узбекистан
Шонусратова Хасана Шотуйгуновича - командира отряда Республиканского спасательного центра МЧС Республики Узбекистан
медалью "Содик хизматлари учун"
Абдигапирова Абдимутала Абдикаримовича - профессора кафедры Военного института информационно-коммуникационных технологий и связи Министерства обороны Республики Узбекистан
Абдуллаева Искандара Абдулбокиевича - начальника отдела Таможенного управления Андижанской области
Абдурахмонова Яхё Абдуганиевича - прокурора Юнусабадского района города Ташкента
Айтниязова Парахата - председателя Комитета конституционного надзора Республики Каракалпакстан
Гончарова Алексея Сергеевича - младшего инспектора-кинолога кинологического отделения Главного управления внутренних дел города Ташкента
Гофурова Абдуманноба Абдуллажоновича - специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Гулямова Элдара Истамовича - командира батальона Департамента обеспечения безопасности на объектах транспорта и туризма МВД Республики Узбекистан
Душаева Анваржона Худойбердиевича - инспектора профилактики отдела внутренних дел Хавастского района Сырдарьинской области
Ибрагимова Исматжона Нигматжоновича - начальника Управления координации деятельности органов внутренних дел по городу Самарканду
Мухаммадиева Нуъмона Усмоновича - начальника Управления юстиции города Ташкента
Насирова Джумабая Джурабаевича - главного специалиста отдела Государственного музея "Шон-шараф" мемориального комплекса "Ғалаба боғи" при Министерстве обороны Республики Узбекистан
Незаметдинову Дилдору Абдумаликовну - старшего инспектора пограничного таможенного поста "Гишткуприк" Таможенного управления Ташкентской области
Норкабилова Худойберди Раббимовича - прокурора города Навои
Парпиеву Гулнору Ахатовну - судью Верховного суда Республики Узбекистан
Рахимова Нодирбека Муйидиновича - начальника отдела внутренних дел Камашинского района Кашкадарьинской области
Рустамова Жасурбека Илхомовича - заместителя начальника управления внутренних дел Гиждуванского района Бухарской области – начальника следственного отдела
Фазилова Жахангиржона Тулкиновича - начальника отдела прокуратуры Ферганской области
Худойкулова Зокира Нормуродовича - председателя Ташкентского межрайонного экономического суда города Ташкента
Эргашева Илхома Абдумуталифовича - начальника Управления охраны общественного порядка Управления внутренних дел Ферганской области
Эшанжанова Сайдуллохона Низомовича - командира отделения отряда патрульно-постовой службы отдела внутренних дел Давлатабадского района Наманганской области
Юсупова Саъдулло Насруллоевича - старшего прокурора отдела прокуратуры Самаркандской области
медалью "Соглом турмуш"
Юсупова Умарбека Худайбергановича - начальника медицинского управления Национальной гвардии Республики Узбекистан
медалью "Шухрат"
Агзамходжаева Искандара Ялкиновича - первого заместителя начальника специализированного таможенного комплекса "Ташкент-АЭРО" Таможенного комитета при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан
Давыдову Регину Левоновну - начальника управления Министерства юстиции Республики Узбекистан
Каримова Голиба Толибоевича - старшего инспектора профилактики управления внутренних дел Шараф-Рашидовского района Джизакской области
Кодирова Сирожиддина Надирхановича - командира отделения отряда патрульно-постовой службы Управления внутренних дел Сурхандарьинской области
Курбонова Кувондика Каримовича - старшего оперуполномоченного отдела внутренних дел Тупраккалинского района Хорезмской области
Маматова Гайратжона Тухтамуродовича - специалиста группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Махмудова Алишера Абдусалимовича - начальника управления Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан
Рузимуродова Вохиджона Асатуллаевича - заместителя начальника отдела внутренних дел Навбахорского района Навоийской области – начальника службы общественной безопасности
Ускенбаева Тимура Аристанбековича - старшего мастера-спасателя отряда Республиканского спасательного центра МЧС Республики Узбекистан
Хусанова Юсубжона Тухтасиновича - рядового сотрудника отдела охраны Управления охраны Национальной гвардии Республики Узбекистан
Хусенова Жалолиддина Фарходовича - судью административного суда Бухарской области
Чуллиева Жобира Авлиёкуловича - командира группы войсковой части Национальной гвардии Республики Узбекистан
Шербекова Хуршида Ташпулатовича - рядового сотрудника отдела охраны Управления охраны Национальной гвардии Республики Узбекистан
Эргашеву Барно Шокиржановну - государственного исполнителя отдела Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан по Аккурганскому району Ташкентской области
Юсупова Улугбека Мирталибовича - директора Агентства "Узархив" при Министерстве юстиции Республики Узбекистан