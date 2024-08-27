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https://uz.sputniknews.ru/20240827/abr-uzbekistan-novaya-strategiya-45397705.html
АБР запустил новую 5-летнюю стратегию партнерства с Узбекистаном — что она предусматривает
АБР запустил новую 5-летнюю стратегию партнерства с Узбекистаном — что она предусматривает
Sputnik Узбекистан
С 1995 года банк предоставил стране займы, гранты и техническое содействие на сумму $12.5 млрд
2024-08-27T17:56+0500
2024-08-27T17:56+0500
узбекистан
абр
образование
социальная защита
энергетика
азиатский банк развития
стратегия
партнерство
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. АБР запустил новую пятилетнюю стратегию партнерства с Узбекистаном, сообщает пресс-служба финансового института. В рамках новой пятилетней стратегии АБР будет тесно сотрудничать с правительством республики для содействия ее переходу к зеленой экономике, поддержки развития и конкурентоспособности частного сектора, а также стимулирования инвестиций в человеческий капитал. По мнению АБР, стратегия соответствует приоритетам правительства, изложенным в долгосрочном плане развития страны "Узбекистан-2030". Новая стратегия предусматривает меры АБР в ряде сфер, включая энергетику, управление госсектором и природными ресурсами, финансы, транспорт, сельское хозяйство, а также городское развитие. Вместе с тем банк поддержит развитие образования и соцзащиты. В целях поддержки благоприятных условий для расширения роли частного сектора в экономике АБР усилит макроэкономические и фискальные реформы, а также трансформацию и подготовку госпредприятий к приватизации. Банк поддержит участие частного сектора в экономическом развитии, в том числе посредством совершенствования внутренних финансовых рынков и инвестиций в инфраструктуру. АБР также намерен увеличить поддержку частного сектора посредством прямого несуверенного финансирования и государственно-частного партнерства. Для того, чтобы Узбекистан достиг поставленных целей по развитию человеческого капитала к 2030 году, поддержка АБР сфокусируется на повышении качества, инклюзивности и актуальности образования и развития навыков по всей стране, расширении доступа к медицинским и социальным услугам, в том числе путем поощрения более широкого участия частного сектора, а также усилении социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения. В соответствии со своим стратегическим сдвигом в сторону операций в частном секторе, АБР будет расширять партнерские отношения по софинансированию и диалог с отечественными и международными компаниями, инвесторами и бизнес-ассоциациями. Также банк продолжит плодотворное партнерство с организациями гражданского общества в части борьбы с изменением климата, инвестировании в людей, отстаивании гендерного равенства и поддержке уязвимых групп. Узбекистан и АБР подписали меморандум: он предусматривает проекты на $3,5 млрдУзбекистан присоединился к АБР в 1995 году, и с тех пор банк предоставил стране займы, гранты и техническое содействие на сумму $12.5 млрд.
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абр стратегия узбекистан
абр стратегия узбекистан

АБР запустил новую 5-летнюю стратегию партнерства с Узбекистаном — что она предусматривает

17:56 27.08.2024
© Depositphotos / VadymvdrobotРабочее место
Рабочее место - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2024
© Depositphotos / Vadymvdrobot
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С 1995 года банк предоставил стране займы, гранты и техническое содействие на сумму $12,5 млрд.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. АБР запустил новую пятилетнюю стратегию партнерства с Узбекистаном, сообщает пресс-служба финансового института.

"Азиатский банк развития (АБР) запустил новую стратегию партнерства со страной для Узбекистана на период 2024–2028 годы, которая будет поддерживать реформы в стране по преобразованию в зеленую и инклюзивную экономику", — говорится в сообщении.

В рамках новой пятилетней стратегии АБР будет тесно сотрудничать с правительством республики для содействия ее переходу к зеленой экономике, поддержки развития и конкурентоспособности частного сектора, а также стимулирования инвестиций в человеческий капитал.
По мнению АБР, стратегия соответствует приоритетам правительства, изложенным в долгосрочном плане развития страны "Узбекистан-2030".

"Новая стратегия партнерства АБР для Узбекистана окажет поддержку стране в достижении ее стратегических целей по переходу к зеленой экономике к 2030 году", — отметил Генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков. — Будучи давним надежным партнером Узбекистана, АБР по-прежнему привержен оказанию помощи стране в поддержании устойчивого экономического роста и сокращении бедности даже в условиях внешних глобальных и региональных потрясений".

Новая стратегия предусматривает меры АБР в ряде сфер, включая энергетику, управление госсектором и природными ресурсами, финансы, транспорт, сельское хозяйство, а также городское развитие. Вместе с тем банк поддержит развитие образования и соцзащиты.
"АБР мобилизует свои суверенные операции и операции в частном секторе в стране наряду с политическим диалогом и инновационными решениями для достижения стратегических целей нового партнерства", — сообщила Директор Постоянного представительства АБР в Узбекистане Канокпан Лао-Арайа.
В целях поддержки благоприятных условий для расширения роли частного сектора в экономике АБР усилит макроэкономические и фискальные реформы, а также трансформацию и подготовку госпредприятий к приватизации.
Банк поддержит участие частного сектора в экономическом развитии, в том числе посредством совершенствования внутренних финансовых рынков и инвестиций в инфраструктуру.
АБР также намерен увеличить поддержку частного сектора посредством прямого несуверенного финансирования и государственно-частного партнерства.
Для того, чтобы Узбекистан достиг поставленных целей по развитию человеческого капитала к 2030 году, поддержка АБР сфокусируется на повышении качества, инклюзивности и актуальности образования и развития навыков по всей стране, расширении доступа к медицинским и социальным услугам, в том числе путем поощрения более широкого участия частного сектора, а также усилении социальной защиты наиболее уязвимых слоев населения.
В соответствии со своим стратегическим сдвигом в сторону операций в частном секторе, АБР будет расширять партнерские отношения по софинансированию и диалог с отечественными и международными компаниями, инвесторами и бизнес-ассоциациями.
Также банк продолжит плодотворное партнерство с организациями гражданского общества в части борьбы с изменением климата, инвестировании в людей, отстаивании гендерного равенства и поддержке уязвимых групп.
Узбекистан и АБР подписали меморандум: он предусматривает проекты на $3,5 млрд
Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году, и с тех пор банк предоставил стране займы, гранты и техническое содействие на сумму $12.5 млрд.
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