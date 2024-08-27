Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Чихуахуа в рюкзаке на ежегодной выставке Pet Expo 2021 в Бангкоке, Таиланд - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.11.2021
Это интересно
Наиболее заметные и полезные новости о здоровье, науке, жизни знаменитостей.
https://uz.sputniknews.ru/20240827/deti-ojireniye-pitaniye-vrach-rekomendatsii-45393872.html
Нутрициолог назвала периоды, когда детям особенно опасно набирать вес
Нутрициолог назвала периоды, когда детям особенно опасно набирать вес
Sputnik Узбекистан
Также она рекомендовала отказаться от употребления продуктов, которые содержат много калорий, но не приносят пользы организму
2024-08-27T22:03+0500
2024-08-27T22:03+0500
это интересно
мнение эксперта
дети
лишний вес
ожирение
питание
правильное питание
спорт
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1b/45393706_0:0:766:431_1920x0_80_0_0_1dfe77773f793e68579d8149f70a8a43.jpg
Ожирение очень опасно для растущего организма, рассказала радио Sputnik нутрициолог Ольга Панова.Специалист назвала основные причины появления лишнего веса у детей.Нутрициолог рекомендовала исключить продукты, которые содержат много калорий, но не приносят пользы организму.В заключение она добавила, что ребенка следует приучать к правильному питанию и к спорту.
https://uz.sputniknews.ru/20240824/deti-golovnaya-bol-vrach-prichiny-45346296.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e8/08/1b/45393706_83:0:658:431_1920x0_80_0_0_fe0d312911750320f74c7e72abda0878.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
дети возраст вес набор опасность
дети возраст вес набор опасность

Нутрициолог назвала периоды, когда детям особенно опасно набирать вес

22:03 27.08.2024
© © Fotolia / Win NondakowitРебенок взвешивается на весах. Архивное фото
Ребенок взвешивается на весах. Архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2024
© © Fotolia / Win Nondakowit
Подписаться
Также она рекомендовала отказаться от употребления продуктов, которые содержат много калорий, но не приносят пользы организму.
Ожирение очень опасно для растущего организма, рассказала радио Sputnik нутрициолог Ольга Панова.
"Для детей очень важно, чтобы у них не было избыточной массы тела в пять лет и в пубертатный период. Потому что как раз в эти периоды организм растет скачкообразно, и если у ребенка в эти моменты появляется лишний вес, то потом очень велик риск того, что это разовьется в ожирение или диабет второго типа", — объяснила она.
Специалист назвала основные причины появления лишнего веса у детей.
"Бесконтрольное количество сахара и нехватка активности. Сейчас дети меньше двигаются, больше залипают в телефон", — сказала она.
Нутрициолог рекомендовала исключить продукты, которые содержат много калорий, но не приносят пользы организму.

"Сейчас на полках магазинов наблюдается огромное количество упаковок с едой, обладающей калориями, но с минимальной пищевой ценностью, без тех микро- и макронутриентов, которые нужны нашему организму. То есть мы, по сути, покупаем калории. И получается, что дети, "объевшись" калориями, остаются голодными", — пояснила она.

В заключение она добавила, что ребенка следует приучать к правильному питанию и к спорту.
Девушка закрывает лицо руками - Sputnik Узбекистан, 1920, 24.08.2024
Это интересно
Врач: почему у детей бывают приступы головной боли
24 августа, 22:05
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0