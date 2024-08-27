Нутрициолог назвала периоды, когда детям особенно опасно набирать вес

"Для детей очень важно, чтобы у них не было избыточной массы тела в пять лет и в пубертатный период. Потому что как раз в эти периоды организм растет скачкообразно, и если у ребенка в эти моменты появляется лишний вес, то потом очень велик риск того, что это разовьется в ожирение или диабет второго типа", — объяснила она.