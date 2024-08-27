Нутрициолог назвала периоды, когда детям особенно опасно набирать вес
© © Fotolia / Win NondakowitРебенок взвешивается на весах. Архивное фото
© © Fotolia / Win Nondakowit
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Также она рекомендовала отказаться от употребления продуктов, которые содержат много калорий, но не приносят пользы организму.
Ожирение очень опасно для растущего организма, рассказала радио Sputnik нутрициолог Ольга Панова.
"Для детей очень важно, чтобы у них не было избыточной массы тела в пять лет и в пубертатный период. Потому что как раз в эти периоды организм растет скачкообразно, и если у ребенка в эти моменты появляется лишний вес, то потом очень велик риск того, что это разовьется в ожирение или диабет второго типа", — объяснила она.
Специалист назвала основные причины появления лишнего веса у детей.
"Бесконтрольное количество сахара и нехватка активности. Сейчас дети меньше двигаются, больше залипают в телефон", — сказала она.
Нутрициолог рекомендовала исключить продукты, которые содержат много калорий, но не приносят пользы организму.
"Сейчас на полках магазинов наблюдается огромное количество упаковок с едой, обладающей калориями, но с минимальной пищевой ценностью, без тех микро- и макронутриентов, которые нужны нашему организму. То есть мы, по сути, покупаем калории. И получается, что дети, "объевшись" калориями, остаются голодными", — пояснила она.
В заключение она добавила, что ребенка следует приучать к правильному питанию и к спорту.
24 августа, 22:05