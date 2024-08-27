https://uz.sputniknews.ru/20240827/lebedev-missiya-nablyudateli-sng-parlament-vybory-uzbekistan-45396171.html
Сергей Лебедев возглавит Миссию наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Узбекистане
Сергей Лебедев возглавит Миссию наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Узбекистане
Sputnik Узбекистан
Работа Миссии наблюдателей от Содружества будет строиться на принципах открытости, нейтральности и невмешательства в избирательный процесс и во внутренние дела государства
2024-08-27T15:27+0500
2024-08-27T15:27+0500
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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана возглавит Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества Независимых Государств.Его кандидатура согласована решением Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества.Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению узбекской стороны в соответствии соглашениями содружества и законодательством республики, уточнили в пресс-службе Исполкома.Напомним, что парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября этого года. В них примут участие:Избирательная кампания в республике стартовала 26 июля. Впервые парламентские выборы пройдут на основе смешанной, то есть мажоритарно-пропорциональной избирательной системы. Эта система направлена на создание более сбалансированного и представительного законодательного органа, укрепляя демократическую легитимность и обеспечивая более широкий спектр политических голосов.В соответствии с ней, избирательные округа делятся на одномандатные и единый избирательный округ. 75 депутатов нижней палаты парламента будут избраны от одномандатных округов по мажоритарной системе, остальные 75 — по пропорциональной (на основе голосов, отданных политическим партиям).Предыдущие парламентские выборы прошли в республике в 2019 году.
https://uz.sputniknews.ru/20240726/uzbekistan-parlamentskiye-vybory-unikalnost-44948527.html
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узбекистан парламент выборы миссия наблюдатели снг
Сергей Лебедев возглавит Миссию наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Узбекистане
15:27 27.08.2024 (обновлено: 15:28 27.08.2024)
Работа Миссии наблюдателей от Содружества будет строиться на принципах открытости, нейтральности и невмешательства в избирательный процесс и во внутренние дела государства.
ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik.
Миссию наблюдателей от СНГ на выборах в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана возглавит Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев, сообщает
пресс-служба Исполкома Содружества Независимых Государств.
Его кандидатура согласована решением Совета постоянных полномочных представителей государств Содружества.
Миссия наблюдателей от СНГ будет осуществлять мониторинг электоральной кампании по приглашению узбекской стороны в соответствии соглашениями содружества и законодательством республики, уточнили в пресс-службе Исполкома.
"При этом работа Миссии наблюдателей от СНГ будет строиться на принципах открытости, нейтральности и невмешательства в избирательный процесс и во внутренние дела государства", — говорится в сообщении.
Напомним, что парламентские выборы в Узбекистане пройдут 27 октября этого года. В них примут участие:
Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП);
Демократическая партия Узбекистана "Миллий тикланиш";
Народно-демократическая партия Узбекистана;
Социал-демократическая партия "Адолат";
Экологическая партия Узбекистана.
Избирательная кампания в республике стартовала 26 июля. Впервые парламентские выборы пройдут на основе смешанной, то есть мажоритарно-пропорциональной избирательной системы. Эта система направлена на создание более сбалансированного и представительного законодательного органа, укрепляя демократическую легитимность и обеспечивая более широкий спектр политических голосов.
В соответствии с ней, избирательные округа делятся на одномандатные и единый избирательный округ. 75 депутатов нижней палаты парламента будут избраны от одномандатных округов по мажоритарной системе, остальные 75 — по пропорциональной (на основе голосов, отданных политическим партиям).
Предыдущие парламентские выборы прошли в республике в 2019 году.