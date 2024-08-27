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У фестиваля "Шарк тароналари" появится международный Клуб друзей

У фестиваля "Шарк тароналари" появится международный Клуб друзей

Sputnik Узбекистан

Глава Узбекистана выдвинул ряд инициатив в целях укрепления дружбы и согласия между народами, изучения музыкального наследия и передачи его будущим поколениям.

2024-08-27T10:02+0500

2024-08-27T10:02+0500

2024-08-27T10:48+0500

культура

узбекистан

самарканд

шарк тароналари

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

выступление

общество

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ТАШКЕНТ, 27 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на церемонии открытия тринадцатого международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари" в Самарканде предложил создать международный Клуб друзей фестиваля. Об этом сообщает пресс-служба президента Узбекистана.Глава республики обратил внимание на вопросы укрепления дружбы и согласия между народами, изучения музыкального наследия и передачи его будущим поколениям. По его мнению. необходимо также создать отдельную энциклопедию и ее виртуальную версию, отображающие историю и традиции фестиваля "Шарк тароналари".Мирзиёев выразил уверенность, что прибывшие на фестиваль ученые примут активное участие в подготовке этой энциклопедии, сборе ценных данных, разрозненно хранящихся в разных музеях, библиотеках, архивах и фондах мира, создании единой базы и ее передаче будущим поколениям.Еще одна его инициатива касалась проведения концертных программ с участием победителей и призеров фестиваля на престижных сценах стран мира.Глава Узбекистана напомнил, что фестиваль открыл имена десятков талантливых певцов и музыкантов, одаренных молодых людей, подарил им крылья для полета, придал их творчеству силу и вдохновение.В церемонии открытия фестиваля приняли участие почетные гости из ЮНЕСКО, ТЮРКСОЙ, Фонда тюркской культуры и наследия, Содружества Независимых Государств и других организаций.В рамках фестиваля пройдет международная научно-практическая конференция на тему "Музыкальная культура народов Востока: принципы творческой интеграции в процессах глобализации".Для справки: "Шарк Тароналари" — один из крупнейших фестивалей в Центральной Азии. Его цель — продемонстрировать достижения в области национального музыкального искусства, сохранять и развивать культуру и традиции народов, поддерживать талантливую молодежь в области музыки и пения, а также укреплять и расширять международные творческие связи, пропагандировать идеи мира, дружбы и взаимопонимания.Первый фестиваль прошел в 1997 году, тогда на него приехали музыканты и вокальные исполнители из 31 страны, в 12-м по счету фестивале в 2019 году уже участвовали представители 75 стран. На нынешний фестиваль собрались более 400 артистов и ученых почти из 80 стран, в том числе из России.

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