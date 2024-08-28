https://uz.sputniknews.ru/20240828/mirziyoev-prinyal-delegatsiyu-turtsii-45411564.html

Мирзиёев принял делегацию Турции — подробности

Мирзиёев принял делегацию Турции — подробности

Sputnik Узбекистан

Особое внимание стороны уделили продолжению интенсивного культурно-гуманитарного обмена.

2024-08-28T18:15+0500

2024-08-28T18:15+0500

2024-08-28T18:15+0500

политика

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

встреча

делегация

турция

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с министром культуры и туризма Мехметом Нури Эрсоем, сообщает пресс-служба президента РУз. Высокий гость передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной и туристической сферах. С особым удовлетворением они отметили нынешний высокий уровень межгосударственного взаимодействия, рост объемов взаимной торговли и инвестиций, грузоперевозок, деловых и туристических поездок, еженедельное выполнение свыше 90 авиарейсов. Особое внимание уделили продолжению интенсивного культурно-гуманитарного обмена. В ходе встречи подчеркивалась важность скорейшего принятия дорожной карты, запуска институциональных механизмов практического взаимодействия, проведения дней национальной культуры и кино, продвижения совместных проектов в области искусства, охраны культурного наследия, раскрытия туристического потенциала.

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шавкат мирзиёев делегация турции