https://uz.sputniknews.ru/20240828/mirziyoev-prinyal-delegatsiyu-turtsii-45411564.html
Мирзиёев принял делегацию Турции — подробности
Мирзиёев принял делегацию Турции — подробности
Sputnik Узбекистан
Особое внимание стороны уделили продолжению интенсивного культурно-гуманитарного обмена.
2024-08-28T18:15+0500
2024-08-28T18:15+0500
2024-08-28T18:15+0500
политика
узбекистан
президент узбекистана
шавкат мирзиёев
встреча
делегация
турция
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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с министром культуры и туризма Мехметом Нури Эрсоем, сообщает пресс-служба президента РУз. Высокий гость передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной и туристической сферах. С особым удовлетворением они отметили нынешний высокий уровень межгосударственного взаимодействия, рост объемов взаимной торговли и инвестиций, грузоперевозок, деловых и туристических поездок, еженедельное выполнение свыше 90 авиарейсов. Особое внимание уделили продолжению интенсивного культурно-гуманитарного обмена. В ходе встречи подчеркивалась важность скорейшего принятия дорожной карты, запуска институциональных механизмов практического взаимодействия, проведения дней национальной культуры и кино, продвижения совместных проектов в области искусства, охраны культурного наследия, раскрытия туристического потенциала.
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шавкат мирзиёев делегация турции
шавкат мирзиёев делегация турции
Мирзиёев принял делегацию Турции — подробности
Особое внимание стороны уделили продолжению интенсивного культурно-гуманитарного обмена.
ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik
. Шавкат Мирзиёев принял делегацию Турецкой Республики во главе с министром культуры и туризма Мехметом Нури Эрсоем, сообщает
пресс-служба президента РУз.
Высокий гость передал лидеру Узбекистана искренние приветствия и наилучшие пожелания Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего развития узбекско-турецких отношений всеобъемлющего стратегического партнерства, расширения сотрудничества в культурно-гуманитарной и туристической сферах.
С особым удовлетворением они отметили нынешний высокий уровень межгосударственного взаимодействия, рост объемов взаимной торговли и инвестиций, грузоперевозок, деловых и туристических поездок, еженедельное выполнение свыше 90 авиарейсов.
Особое внимание уделили продолжению интенсивного культурно-гуманитарного обмена.
В ходе встречи подчеркивалась важность скорейшего принятия дорожной карты, запуска институциональных механизмов практического взаимодействия, проведения дней национальной культуры и кино, продвижения совместных проектов в области искусства, охраны культурного наследия, раскрытия туристического потенциала.