https://uz.sputniknews.ru/20240828/mirziyoyev-soveschaniye-enerosberejeniye-45400764.html

В 1 миллионе домохозяйств Узбекистана систему отопления заменят на энергосберегающую

В 1 миллионе домохозяйств Узбекистана систему отопления заменят на энергосберегающую

Sputnik Узбекистан

В этом году по республике планируется установить альтернативные источники энергии общей мощностью 182 МВт для населения и 791 МВт для предпринимателей

2024-08-28T10:38+0500

2024-08-28T10:38+0500

2024-08-28T15:44+0500

узбекистан

президент узбекистана

совещание

энергетика

природный газ

экономика

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ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам обеспечения энергосбережения и расширения использования альтернативных источников энергии поставил задачу заменить систему отопления в 1 млн домохозяйств по стране на энергосберегающую,сообщает пресс-служба президента Узбекистана. Как отмечалось, спрос на энергоресурсы в республике растет из года в год. Исходя из этого, строят новые станции и наращивают генерирующие мощности. Вместе с тем в начале текущего года в регионах были определены целевые показатели по экономии электроэнергии и природного газа. Глава государства в ходе июльской поездки в Ферганскую область обозначил пути научно обоснованного выполнения этого плана с двукратным превышением. Ученые Ферганского политехнического института изучили потребление электроэнергии в Ферганском районе. Установлено, что годовые потери на подстанции "Логон", обслуживающей 4,6 тыс. домохозяйств и 233 предпринимателей, составляют 5 млн кВт/ч. Это в 1,5 раза превышает норму естественных потерь. Согласно расчетам, при равномерном распределении нагрузки 113 трансформаторов, получающих электроэнергию от данной подстанции, можно предотвратить потери 765 тыс. кВт/ч. Самое главное, это не требует затрат, необходимо лишь правильно наладить управление на районном предприятии электросетей. Кроме того, установка батарей реактивной мощности на 44 трансформаторах, обслуживающих водяные насосы, может сократить потери на 1,1 млн кВт/ч в год. Отмечалось, что затраты окупятся за год. В целом, на 14 подстанциях в Ферганском районе потери составляют 15,5 млн кВт/ч, что эквивалентно в среднем 6 млрд сумов в год. Если эффективно организовать работу, можно выполнить план по экономии электроэнергии. В республике насчитывается 1 800 таких подстанций и около 100 тыс. трансформаторов. Президент дал указания ответственным лицам внедрить этот опыт в других регионах. В Каракалпакстане есть хорошие результаты по экономии газа. В 95 тыс. домохозяйств за счет замены устаревших горелок на энергосберегающие и изоляции отопительной системы экономят 145 млн кубометров газа в год. За счет местного бюджета начата установка таких печей еще 16 тыс. нуждающихся семей. Благодаря этому сэкономят 20 млн кубометров газа, а в распоряжении нуждающегося населения останется 12 млрд сумов. Также речь шла о том, что в Узбекистане насчитывается 2 349 крупных потребителей газа. Среди них немало эффективных. Например, предприятие по производству кафельной плитки в Ахангаране внедрило технологию повторного использования выделяемого тепла. Однако только у 25% крупных потребителей установлено современное газосберегающее оборудование. Согласно указу президента от 23 августа текущего года, Инспекция по контролю за использованием электроэнергии, нефтепродуктов и газа (Узэнергоинспекция) передана в подчинение Кабмина. Это повысит ее возможности и эффективность деятельности. Отныне такую работу необходимо проводить и по самым крупным потребителям электроэнергии, сказал президент. В этом плане есть положительный опыт. К примеру, на канале "Аму-Бухара" установили солнечную станцию мощностью 100 МВт. В результате количество энергии, получаемой от сети, сократилось на 30% или на 200 млн кВт. Планируют запустить еще столько же мощностей. Также отмечалось, что еще одним важным источником энергоэффективности является энергия солнца. Например, предприниматель в Алтыарыке установил солнечные панели мощностью 300 кВт и производит 540 тыс. кВт/ч электроэнергии в год (на 486 млн сумов). В этом году планируют установить альтернативные источники энергии общей мощностью 182 МВт для населения и 791 МВт для предпринимателей. Однако работа в этом направлении в отдельных областях продвигается медленно. В связи с этим, президент строго предупредил ответственных должных лиц.Хокимы областей и руководители энергетического комплекса РУз отчитались о мерах по экономии электроэнергии и природного газа в регионах.

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